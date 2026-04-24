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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: शुक्रवार, 24 अप्रैल 2026 (16:50 IST)

हरभजन सिंह अब बने BJP के टर्बनेटर, पंजाब में खेल सकते हैं बड़ी पारी

Punjab
राजनैतिक उठापटक में आमआदमी पार्टी से राज्यसभा का टिकट पाने वाले पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह आज राघव चड्डा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। साल 2007 की टी-20 और 2011 की वनडे विश्वकप विजेता टीम के सदस्य रहे हरभजन सिंह को भाजपा पंजाब में अपनी जड़े मजबूत करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है। इससे पहले पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय तक रहे जो अब कॉंग्रेस में है।

2022 में पंजाब आप की बड़ी जीत के लिए भज्जी ने भगवंत मान को बधाई दी थी। उन्‍होंने लिखा था कि आम आदमी पार्टी को बधाई। मुख्‍यमंत्री बनने पर मेरे दोस्‍त मान को भी बधाई। उस वक्त भी हरभजन के राजनीति में आने की अटकलें चली थीं, जब उन्होंने क्रिकेट में संन्यास लिया था। हालांकि उन्होंने उस समय राजनीति में आने से इंकार कर दिया था।


ऐसा रहा है क्रिकेट करियर

उल्लेखनीय है कि हरभजन ने 367 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कुल 711 लिए हैं। उन्होंने 103 टेस्ट में 417 विकेट लिये है और इस प्रारूप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की वैश्विक सूची में 14वें स्थान पर है। वह भारत के चौथे सफल टेस्ट गेंदबाज है। उनसे ज्यादा विकेट अनिल कुंबले (619), कपिल देव (434) और रविचंद्रन अश्विन (427) के नाम है।

उनके 236 वनडे मैचों में 269 और 28 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 25 विकेट हैं। उन्होंने 163 आईपीएल मैच भी खेले हैं, जिसमें उन्होंने 150 विकेट लिए हैं।

90 के दशक में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने वाले दिग्गज ऑफ स्पिन गेंदबाज ने अकेले अपने दम पर भारतीय टीम को अनगिनत मुकाबले जीताए। भज्जी ने मैदान पर गेंद से जलवा दिखाने के साथ-साथ बल्ले से भी खूब धमाल मचाया। हरभजन ने साल 2015 में श्रीलंका के खिलाफ अपना अंतिम टेस्ट और इसी साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ अंतिम एकदिवसीय खेला था। वहीं 2016 टी20 एशिया कप में वह अंतिम बार राष्ट्रीय टीम के लिए टी20 मैच खेलते नजर आए थे। आईपीएल 2021 के पहले चरण में 41 साल के हरभजन ने कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) की ओर से कुछ मुकाबले खेले थे लेकिन लीग के यूएई चरण में एक भी मैच नहीं खेले।
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