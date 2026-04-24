‘आप’ संसदीय दल में टूट, राघव चड्ढा का बीजेपी में शामिल होने का ऐलान, 6 सांसद भी जाएंगे
आम आदमी पार्टी में बडी टूट की खबर सामने आ रही है। राघव चड्ढा ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया है। उन्होंने यह बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के बताई है। उनके साथ Aam Aadmi Party के अशोक मित्तल, संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम जीत साहनी आदि BJP में शामिल होंगे।
राघव चड्ढा ने कहा कि उन्हें पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने रास्ते से भटक गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक गई है
मैंने अपना खून-पसीना दिया लेकिन AAP सिद्धांतों से भटकी- राघव
राघव चड्ढा ने कहा, 'जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून-पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वह अपने सिद्धांतों, मूल्यों और मूल सिद्धांतों से भटक गई है। अब यह पार्टी राष्ट्रहित में नहीं, बल्कि अपने निजी फायदे के लिए काम कर रही है। पिछले कुछ साल से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गलत पार्टी में सही आदमी हूं। इसलिए, आज मैं घोषणा करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से अलग हो रहा हूं और जनता के करीब आ रहा हूं।'
अरविंद केजरीवाल के कानूनी विवादों और न्यायिक प्रक्रियाओं के बीच, पार्टी के भीतर सत्ता संतुलन और नेतृत्व को लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई थी। पार्टी के भीतर 'फूट' या असंतोष की खबरों में सबसे प्रमुख नाम राघव चड्ढा का है। राज्यसभा में आम आदमी के 10 सांसदों में से 7 ने भाजपा ज्वाइंन की ली। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की ये सबसे बड़ी टूट है।
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Edited By: Naveen R Rangiyal
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