उज्जैन पहुंचकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा ने भस्म आरती की (Video)
Women ODI World Cup की Player of the Tournament और भारतीय क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने भगवान महाकालेश्वर मंदिर में आयोजित भस्म आरती में भाग लिया। उन्होंने आरती के दौरान भगवान महाकालेश्वर के दर्शन किए और विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर देश की समृद्धि व टीम इंडिया की सफलता के लिए बाबा महाकाल का धन्यवाद किया।
इससे पहले जब छोटी दिवाली 19 अक्टूबर को भारत का इंग्लैंड से मुकाबला था तो वह 16 अक्टूबर को अपनी कप्तान हरमनप्रीत, हरलीन, स्नेह, रेणुका और अन्य साथियों के साथ भी महाकाल दर्शन के लिए गई थी। यह दो महीने में उनकी दूसरी उज्जैन यात्रा है।
गौरतलब है कि 22 विकेट लेकर और 3 अर्धशतकों के साथ 215 रन बनाकर दीप्ति शर्मा Women ODI World Cup की Player of the Tournament बनी थी। दीप्ति शर्मा प्रातःकाल मंदिर पहुंचीं, जहां उन्होंने पारंपरिक तरीके से आरती में सम्मिलित होकर श्रद्धाभाव से दर्शन किए। आरती के समय मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और सभी ने भारतीय टीम की खिलाड़ी का गर्मजोशी से स्वागत किया।दर्शन उपरांत मंदिर समिति की ओर से उप प्रशासक श्री एस. एन. सोनी ने दीप्ति शर्मा का स्वागत एवं सत्कार किया। उन्हें भगवान महाकालेश्वर का प्रसाद, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया।
इस अवसर पर श्री सोनी ने कहा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हाल ही में विश्व कप जीतकर देश का मान बढ़ाया है, और यह देश के लिए गर्व की बात है कि टीम की सदस्य महाकाल बाबा के दरबार में आशीर्वाद लेने पहुंचीं।दीप्ति शर्मा ने भी महाकाल मंदिर के दर्शन को अपने जीवन का विशेष अनुभव बताया और कहा कि यहां आकर उन्हें अपार ऊर्जा और शांति की अनुभूति हुई। उन्होंने कहा कि भगवान महाकाल से उन्होंने भारतीय टीम की निरंतर सफलता और देशवासियों के कल्याण की प्रार्थना की है।