गुरुवार, 6 नवंबर 2025
Written By WD Sports Desk
गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (13:46 IST)

NAMO 1 भारतीय महिला टीम ने PM मोदी को ऑटोग्राफ वाली जर्सी की भेंट (Video)

Prime Minister
एकदिवसीय विश्वकप  की विजेता भारतीय महिला टीम को सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्थित अपने आवास पर आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम के सभी सदस्य से लगभग आधा घंटा बातचीत हुई जिसका वीडियो उन्होंने अपने आधिकारिक अकाउंट पर भी अपलोड किया है।

आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप  जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनी भारत की लड़कियों ने इस सम्मान मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक जर्सी गिफ्ट की जिसके पीछे नमो लिखा हुआ था। यह 1 नंबर की जर्सी थी। इस पर कप्तान हरमनप्रीत कौर समेत अरुंधति रेड्डी तक के नाम के साथ दस्तखत थे।
गौरतलब है कि नवी मुंबई के डीवाए पाटिल स्टेडियम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहले 5 विकेट से ऑस्ट्रेलिया का विजय रथ रोका और फिर दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से खिताबी मात देकर पहली बार विश्वकप अपने नाम किया। इस विश्वकप में स्मृति मंधाना ने 434 रन बनाए जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज के लिए विश्वकप में किया गया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
इससे पहले जब साल 2017 में भारत इंग्लैंड के खिलाफ मेजबान के खिलाफ उपविजेता बनकर भारत लौटा था तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्थित अपने आवास पर टीम से बात की थी। इस दौरान टीम ने एक बल्ले पर ऑटोग्राफ देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनुग्रहित किया था।
