NAMO 1 भारतीय महिला टीम ने PM मोदी को ऑटोग्राफ वाली जर्सी की भेंट (Video)

गौरतलब है कि नवी मुंबई के डीवाए पाटिल स्टेडियम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहले 5 विकेट से ऑस्ट्रेलिया का विजय रथ रोका और फिर दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से खिताबी मात देकर पहली बार विश्वकप अपने नाम किया। इस विश्वकप में स्मृति मंधाना ने 434 रन बनाए जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज के लिए विश्वकप में किया गया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
इससे पहले जब साल 2017 में भारत इंग्लैंड के खिलाफ मेजबान के खिलाफ उपविजेता बनकर भारत लौटा था तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्थित अपने आवास पर टीम से बात की थी। इस दौरान टीम ने एक बल्ले पर ऑटोग्राफ देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनुग्रहित किया था।