सोमवार, 3 नवंबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : सोमवार, 3 नवंबर 2025 (16:49 IST)

दर्शकों से टीम इंडिया ने छुपा के रखा था एंथम, खिताबी जीत के बाद हुआ खुलासा (Video)

India
ऑस्ट्रेलिया की पुरूष क्रिकेट टीम की संस्कृति का हिस्सा रहे हैं टीम गीत और एशेज से लेकर विश्व कप जीतने तक स्टीव वॉ, रिकी पोंटिंग या स्टीवन स्मिथ को ‘Under the Sudden cross’ गाते हुए देखा गया है।भारतीय क्रिकेट टीम का कभी कोई थीम गीत नहीं रहा लेकिन स्टेडियमों में ‘चक दे इंडिया’ और ‘सुनो गौर से दुनिया वालो’ या फिर ‘लहरा दो सरजमीं का परचम’ जैसे गीत बजते रहे हैं।

लेकिन विश्व कप जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम, कोच और सहयोगी स्टाफ जब बाईस गज की पिच के आसपास घेरा बनाकर खेड़े हुए तो पहली बार एक ‘विजय गीत’ सुनाई दिया। पूरी टीम ने ‘ रहेगा सब से ऊपर , हमारा तिरंगा । हम हैं टीम इंडिया’ गाया तो रोंगटे खड़े हो गए।
मुख्य कोच अमोल मजूमदार की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी। सभी ने मिलकर गाया ,‘ साथ में चलेंगे, साथ में उठेंगे , हम हैं टीम इंडिया, साथ में जीतेंगे।’स्टेडियम से दर्शकों के जाने के बाद भारतीय टीम ने यह गीत गाया जो पहले कभी नहीं सुना गया था।

विश्व कप में भारत के लिये सर्वाधिक रन (434) बनाने वाली बल्लेबाज बनी स्मृति मंधाना दोनों हाथों में ट्रॉफी लेकर अपने साथी खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के साथ मैदान के बीच पहुंची। आस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में नाबाद 127 रन बनाने वाली जेमिमा रौड्रिग्स दर्शकों की नूरे नजर बनी हुई थीं।
