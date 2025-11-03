सोमवार, 3 नवंबर 2025
3 मैच हारकर वनडे विश्वकप जीतने वाली पहली टीम, एशिया में ऐसा कमाल किसी ने ना किया

India
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ना केवल एकदिवसीय विश्वकप जीतने वाली पहली टीम बनी बल्कि ऐसी पहली महिला टीम भी बनी जिसने लीग चरण में 3 मैच गंवाए और फिर भी खिताब जीतने में कामयाब रही। इससे पहले पुरुष टीम में इंग्लैंड ने साल 2019 में यह कारनामा किया था। ग्रुप चरण में इंग्लैंड पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया से हारी थी फिर भी बाउंड्री काउंट के दम पर वह विश्वकप जीतने में सफल रही थी।

महिला विश्व कप का खिताब जीतने वाली पहली एशियाई और पहली भारतीय कप्तान बनीं हरमनप्रीत कौर ने कहा कि लीग चरण में इंग्लैंड से मिली हार ने टीम की आंखे खोल दी और उसने गलतियों को नहीं दोहराने का सबक लेकर अपना खिताबी अभियान पूरा किया।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम जीत की दहलीज पर थी लेकिन 81 पर 5 विकेट खो चुकी द.अफ्रीका के लिए नदीन डी कलर्क ने 54 गेंदो पर 84 रनों की पारी खेल दी जिससे भारतीय टीम 5 विकेट से हार गई। आस्ट्रेलियाके खिलाफ भारत ने 330 रन जरूर बनाए लेकिन गेंदबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन से टीम ने यह रन 49 ओवर में ही पड़वा दिए।

इंग्लैंड के खिलाफ 289 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम एक समय तीन विकेट पर 234 रन बनाकर जीत की ओर बढ़ रही थी लेकिन मध्यक्रम के लड़खड़ाने के बाद टीम छह विकेट पर 284 रन ही बना सकी।इस हार के बाद टीम पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था लेकिन उसने शानदार वापसी की।

भारतीय कप्तान ने विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराने के बाद कहा, ‘‘इंग्लैंड के खिलाफ हारने के बाद हर किसी को लगा कि यह मैच तो हमारे लिए जीतने वाला था, हमारी पारी ऐसे कैसे लड़खड़ा गयी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ हमारे साथ पहले भी ऐसा हो चुका था और सर (कोच अमोल मजूमदार) ने भी कहा था कि आप एक ही गलती बार-बार नहीं दोहरा सकते हैं। आपको यह बाधा पार करनी होगी और उस मैच के बाद हमारी सोच में काफी बदलाव आया।’’उन्होंने कहा कि फाइनल मुकाबले से पहले टीम अतिआत्मविश्वास से बचते हुए जीत को लेकर सकारात्मक थी।
