सोमवार, 3 नवंबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : सोमवार, 3 नवंबर 2025 (13:44 IST)

वोलवार्ट के शतक पर स्टेडियम ने बजाई तालियां, हार के बाद निराश कप्तान ने क्या कहा

महिला विश्व कप के फाइनल में जब कोई खिलाड़ी शतक बना जाता है और जीत से महरूम रह जाता है उसका दर्द लौरा वोल्वार्ड्ट से बेहतर कोई नहीं जान सकता। जब उन्होंने शतक जड़ा तो मैच तराजू पर था क्योंकि  दक्षिण अफ्रीका को 60 गेंदो में 88 रन चाहिए थे। लेकिन मुंबई के डीवाए पाटिल में बैठे तमाम भारतीय फैंस ने उनके शतक के लिए उठ कर तालियां बजाई।

एकदिवसीय महिला विश्वकप फाइनल में शतक बनाने वाली वोल्वार्ड्ट ने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘हां, मुझे लगा था कि हम बहुत देर तक दौड़ में रहे। मुझे लगता है कि हम उनके साथ बराबरी पर थे। मेरी और (एनेरी) डर्कसन की साझेदारी काफी मजबूत थी।’’

शतक बनाकर जब वोल्वार्ड्ट  42वें ओवर की पहली गेंद पर अमनजोत द्वारा लपकी गई तो मैच खत्म हो गया था।उन्होंने कहा,‘‘मुझे लगा था कि हम इसे अंत तक ले जाएंगे। फिर जब हम आखिरी 10 ओवरों में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तभी वह आउट हो गयी और फिर मैं भी जल्द आउट हो गयी। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे अब भी लगा था कि क्लो (ट्रायोन) और नाडेस (नाडिन डि क्लार्क) हमें जीत दिला सकते है लेकिन आखिर में लगा कि हमने डि क्लार्क के लिए बहुत ज्यादा काम छोड़ दिया है। वह आखिर में अकेले पड़ गयी।’’
वोल्वार्ड्ट ने टीम के जज्बे की तारीफ करते हुए कहा, ‘‘ इंग्लैंड के खिलाफ पहले लीग मैच में 69 रन पर आउट होकर 10 विकेट से हार का सामना करने के बाद वापसी करना टीम के लिए वाकई बहुत अच्छा रहा। मुझे लगता है कि एक टीम के तौर पर हम जो लचीलापन दिखा पा रहे हैं वह शानदार रहा। मुझे लगता है कि मैंने कप्तान के तौर पर कोच मंडला माशिम्बी के साथ अच्छा काम किया है। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे खुशी है कि हम उन मैचों के बाद टीम को फिर से तैयार कर पाए और फाइनल तक पहुंच पाये।’’उन्होंने इस दौरान अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन, खासकर सेमीफाइनल और फाइनल की पारियों के बारे में कहा कि इस टूर्नामेंट में उनके खेल ने काफी प्रगति की है। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान ने सेमीफाइनल में 169 रन की ऐतिहासिक पारी के बाद भारत के खिलाफ फाइनल में 101 रन का योगदान दिया था।

उन्होंने कहा, ‘ इस टूर्नामेंट में मेरे वनडे क्रिकेट ने काफी प्रगति की है। मैच जीतने के लिए आपको सकारात्मक और आक्रामक होना जरूरी है और मैंने इस टूर्नामेंट में इसे थोड़ा-बहुत आजमाने की कोशिश की है। इसके बावजूद मुझे लगता है कि वनडे क्रिकेट में यह मेरा सबसे अच्छा साल नहीं रहा है।’’

दक्षिण अफ्रीका T20I विश्व कप 2023 और 2024 में  का उपविजेता रहा और अब उसे वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल में भारत से हार का सामना करना पड़ा।वोल्वार्ड्ट ने कहा, ‘‘एक टीम के रूप में हम ने अच्छा किया है। अब हम वो टीम हैं जो लगातार फाइनल में पहुंच रहे हैं, जबकि पहले यह कभी कभार होता था। इसलिए मुझे सच में गर्व है कि हम लगातार तीन बार फाइनल में पहुंच पाए हैं।
