मंगलवार, 4 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Brand Value of Indian Women Cricketers uprises with title triumph
Written By WD Sports Desk
Last Updated : मंगलवार, 4 नवंबर 2025 (13:51 IST)

अब रेक्सोना से लेकर सोना तक के विज्ञापनों में दिखेगी भारतीय महिला क्रिकेटर्स, बढ़ी ब्रांड वैल्यू

Brand Value
वनडे विश्वकप जीतने से पहले ही पुरुषक्रिकेटरों के बराबरी का वेतन पा रही भारतीय महिला क्रिकेटर्स की विश्वकप जीतने के बाद लॉट्री लग गई है। पूरे विश्वकप में रेक्सोना के विज्ञापनों में दिखी महिला क्रिकेटर्स अब सोना यानि कि गोल्ड ज्वेलरी में भी जल्दी दिखने वाली है।

मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक पहली खिताबी जीत के बाद भारतीय महिला क्रिकेटरों की ब्रांड वैल्यू में बहुत इजाफा हुआ है। यह बढ़त करीब 25 से 30 प्रतिशत बताई जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा ईसा मसीह में विश्वास रखने वाली जेमिमा रोड्रिगेस का हुआ है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 14 चौकों से सुसज्जित  नाबाद 127 रन बनाए थे। सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है कि उनकी यह पारी उनकी ब्रांड वैल्यू दोगुनी कर चुकी है।
बेसलाईन वैंचर्स के प्रबंध निदेशक ने एक अग्रणी वित्तीय अंग्रेजी अखबार को दिए हुए बयान से इस बात की पुष्टि की।

जेमिमा रोड्रिग्स का प्रबंधन करने वाली एजेंसी JSW के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी करण यादव ने कहा, "ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खत्म होते ही हमें ढेरों अनुरोध मिलने लगे। हम 10-12 श्रेणियों के ब्रांडों से बातचीत कर रहे हैं।"फिलहाल जेमीमा रॉड्रिगेस एक ब्रांड एंडोर्समेंट के 75 लाख से 1.5 करोड़ रुपए लेती है। लेकिन यह कीमत सबसे ज्यादा नहीं है।
smriti Mandhana
स्मृति मंधाना की है सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू

स्मृति मंधाना भारतीय महिला टीम की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली स्टार खिलाड़ी बनी हुई हैं।रिपोर्ट के अनुसार, देश की महिला क्रिकेटरों के बीच ब्रांड वैल्यू के मामले में स्मृति मंधाना शीर्ष पर बनी हुई हैं। यह स्टार बल्लेबाज़ भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला क्रिकेटर हैं और उनके पास कई प्रभावशाली ब्रांड्स हैं। मंधाना एसबीआई, नाइकी, हुंडई और गल्फ ऑयल सहित 16 ब्रांड्स का प्रचार करती हैं।

पिछले कुछ वर्षों में मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए सबसे लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों में से एक रही हैं और सभी प्रारूपों में भारत की अगली कप्तान के रूप में हरमनप्रीत की जगह लेने की प्रबल दावेदार भी हैं।

मंधाना ने 9 मैचों में 54.25 की प्रभावशाली औसत और लगभग 100 के स्ट्राइक रेट से 434 रन बनाकर भारत की 2025 महिला वनडे विश्व कप जीत में अहम भूमिका निभाई, जिसमें दो अर्द्धशतक और एक शतक शामिल है। वह टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट के बाद दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं, जिन्होंने 9 मैचों में 571 रन बनाकर एक स्वप्निल टूर्नामेंट का आनंद लिया।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तान

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तानवैभव सूर्यवंशी को बुधवार से शुरु हो रहे रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के शुरुआती दो राउंड्स के लिए बिहार की टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। टीम की कमान साकिबुल गनी को दी गई है। सीजन के शुरु होने से दो दिन पहले यह घोषणा हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आदेश के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिशन (बीसीबी) को दो सदस्यीय चयन समिति में एक अस्थायी चयनकर्ता को जोड़ना पड़ा।

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवार

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवारभारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में चुने जाने पर सवाल उठाने वाले पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत पर पलटवार करते हुए मंगलवार को यहां कहा कि एक 23 वर्षीय खिलाड़ी को निशाना बनाना शर्मनाक है।

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदक

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदकYonex Sunrise BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में भारत की चुनौती शुक्रवार को सेमीफाइनल में गत चैंपियन इंडोनेशिया को हराने में नाकाम रहने पर कांस्य पदक के साथ समाप्त हो गई।भारतीय टीम, जिसने गुरुवार को पूर्व चैंपियन कोरिया पर जीत के साथ मिश्रित टीम प्रतियोगिता में ऐतिहासिक पहला पदक हासिल किया था, टूर्नामेंट से पहले की प्रबल दावेदार इंडोनेशिया से 35-45, 21-45 से हार गई।

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार किया

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार कियाभारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला विश्व कप ग्रुप मैच के दौरान महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं।उनतीस साल की इस सलामी बल्लेबाज ने महिला वनडे में 5,000 रन भी पूरे किए और मिताली राज के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली केवल पांचवीं और दूसरी भारतीय बल्लेबाज बन गईं

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबला

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबलामैक्सवेल ने कहा कि भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन का आना BBL सीज़न को और रोमांचक बनाएगा।गौरतलब है कि एकदिवसीय क्रिकेट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन ने ग्लेन मैक्सवेल को कई बार आउट किया है। दर्शक यह देखने को उत्सुक रहेंगे कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है।

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com