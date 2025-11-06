गुरुवार, 6 नवंबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (13:23 IST)

दीप्ति शर्मा से प्रधानमंत्री मोदी ने बजरंगबली टैटू के बारे में पूछा तो यह मिला जवाब (Video)

Deepti Sharma
भारतीय क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर और महिला एकदिवसीय विश्वकप की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सवालों का भी तुरंत और सटीक जवाब दिया। गौरतलब है कि महिला विश्व विजेता टीम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सात लोक कल्याण मार्ग पर मेजबानी की।

22 विकेट लेकर और 3 अर्धशतकों के साथ 215 रन बनाकर दीप्ति शर्मा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल किया कि उनकी बाहों पर बजरंगबली का टैटू है यह उन्हें मैदान पर चल रहे मैच के दौरान कैसे मजबूती प्रदान करता है। इसके जवाब में दीप्ति शर्मा ने कहा कि मैच के दौरान जब स्थिति ठीक नहीं रहती तो वह बजरंगबली का नाम लेती है और उनका नाम वापसी कराने में मदद करता है।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट में जय श्री राम भी लिखा है। इस पर  दीप्ति शर्मा ने हां में जवाब दिया। गौरतलब है कि आगरा की रहने वाली दीप्ति शर्मा डीएसपी है।दीप्ति शर्मा ने यह भी बताया कि साल 2017 में जब टीम उपविजेता के तौर पर भारत आई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे हौसला ना हारने और लगातार मेहनत करते रहने का संदेश दिया था।

इससे पहले भारतीय महिला टीम सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स सोशल मीडिया अकाउंट से लिखा , “आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम की शानदार जीत। फाइनल में उनका प्रदर्शन अद्भुत कौशल और आत्मविश्वास से भरा था। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण टीम वर्क और दृढ़ता दिखाई। हमारी खिलाड़ियों को बधाई। यह ऐतिहासिक जीत भविष्य के चैंपियन खिलाड़ियों को खेलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगी।”




14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तान

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तानवैभव सूर्यवंशी को बुधवार से शुरु हो रहे रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के शुरुआती दो राउंड्स के लिए बिहार की टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। टीम की कमान साकिबुल गनी को दी गई है। सीजन के शुरु होने से दो दिन पहले यह घोषणा हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आदेश के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिशन (बीसीबी) को दो सदस्यीय चयन समिति में एक अस्थायी चयनकर्ता को जोड़ना पड़ा।

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवार

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवारभारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में चुने जाने पर सवाल उठाने वाले पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत पर पलटवार करते हुए मंगलवार को यहां कहा कि एक 23 वर्षीय खिलाड़ी को निशाना बनाना शर्मनाक है।

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदक

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदकYonex Sunrise BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में भारत की चुनौती शुक्रवार को सेमीफाइनल में गत चैंपियन इंडोनेशिया को हराने में नाकाम रहने पर कांस्य पदक के साथ समाप्त हो गई।भारतीय टीम, जिसने गुरुवार को पूर्व चैंपियन कोरिया पर जीत के साथ मिश्रित टीम प्रतियोगिता में ऐतिहासिक पहला पदक हासिल किया था, टूर्नामेंट से पहले की प्रबल दावेदार इंडोनेशिया से 35-45, 21-45 से हार गई।

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार किया

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार कियाभारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला विश्व कप ग्रुप मैच के दौरान महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं।उनतीस साल की इस सलामी बल्लेबाज ने महिला वनडे में 5,000 रन भी पूरे किए और मिताली राज के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली केवल पांचवीं और दूसरी भारतीय बल्लेबाज बन गईं

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबला

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबलामैक्सवेल ने कहा कि भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन का आना BBL सीज़न को और रोमांचक बनाएगा।गौरतलब है कि एकदिवसीय क्रिकेट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन ने ग्लेन मैक्सवेल को कई बार आउट किया है। दर्शक यह देखने को उत्सुक रहेंगे कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है।

