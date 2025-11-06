दीप्ति शर्मा से प्रधानमंत्री मोदी ने बजरंगबली टैटू के बारे में पूछा तो यह मिला जवाब (Video)

-PM Modi : You've Bajrang Bali's tattoo on your arms, how does it help you?



-Indian cricketer Deepti Sharma- It helps me to overcome my difficulties. I also have 'Jai Shree Ram' written on my Instagram bio. pic.twitter.com/69vSyGmaF4 — Mr Sinha (@MrSinha_) November 6, 2025

भारतीय क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर और महिला एकदिवसीय विश्वकप की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सवालों का भी तुरंत और सटीक जवाब दिया। गौरतलब है कि महिला विश्व विजेता टीम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सात लोक कल्याण मार्ग पर मेजबानी की।22 विकेट लेकर और 3 अर्धशतकों के साथ 215 रन बनाकर दीप्ति शर्मा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल किया कि उनकी बाहों पर बजरंगबली का टैटू है यह उन्हें मैदान पर चल रहे मैच के दौरान कैसे मजबूती प्रदान करता है। इसके जवाब में दीप्ति शर्मा ने कहा कि मैच के दौरान जब स्थिति ठीक नहीं रहती तो वह बजरंगबली का नाम लेती है और उनका नाम वापसी कराने में मदद करता है।वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट में जय श्री राम भी लिखा है। इस पर दीप्ति शर्मा ने हां में जवाब दिया। गौरतलब है कि आगरा की रहने वाली दीप्ति शर्मा डीएसपी है।दीप्ति शर्मा ने यह भी बताया कि साल 2017 में जब टीम उपविजेता के तौर पर भारत आई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे हौसला ना हारने और लगातार मेहनत करते रहने का संदेश दिया था।इससे पहले भारतीय महिला टीम सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स सोशल मीडिया अकाउंट से लिखा , “आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम की शानदार जीत। फाइनल में उनका प्रदर्शन अद्भुत कौशल और आत्मविश्वास से भरा था। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण टीम वर्क और दृढ़ता दिखाई। हमारी खिलाड़ियों को बधाई। यह ऐतिहासिक जीत भविष्य के चैंपियन खिलाड़ियों को खेलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगी।”