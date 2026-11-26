भारत को Under 19 विश्वकप जिता चुके इस क्रिकेटर ने लिया संन्यास

Wishing Baba Aparajith all the best for the next chapter. #TamilNaduCricket #TNCA #TNCricket https://t.co/cQeuBqJoW0 — TNCA (@TNCACricket) November 26, 2026

तमिलनाडु के पूर्व कप्तान बाबा अपराजित ने 15 साल के अपने पेशेवर क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया है। 32 साल के अपराजित ने बुधवार को यह ऐलान किया। घरेलू सीज़न 2026-27 के बीच में उन्होंने यह फ़ैसला लिया।अपराजित ने 102 फ़र्स्ट क्लास मैच खेले, जिनमें से ज़्यादातर तमिलनाडु के लिए थे। 2024-25 से वह पेशेवर खिलाड़ी के तौर पर केरल की टीम का हिस्सा थे। उन्होंने सभी फ़ॉर्मेट मिलाकर 20 शतक बनाए। वह तमिलनाडु की तीन ख़िताब जीतने वाली टीमों का भी हिस्सा रहे। इनमें 2017-18 की विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी और 2020-21 और 2021-22 की सैयद मुश्ताक़ अली ट्रॉफ़ी शामिल हैं।2012 में भारत की अंडर-19 विश्व कप जीत में अहम भूमिका निभाने के बाद अपराजित को राज्य स्तर पर पहचान मिली। उन्होंने उस टूर्नामेंट में 171 रन बनाए और अपनी ऑफ़ स्पिन गेंदबाज़ी से पांच विकेट लिए। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्वॉर्टर फ़ाइनल और न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ सेमीफ़ाइनल में उन्हें प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया।2015 में उन्हें इंडिया A टीम में जगह मिली, लेकिन वह लंबे समय तक अपनी जगह पक्की नहीं कर सके। वह IPL में चेन्नई सुपर किंग्स और राइज़िंग पुणे सुपरजायंट्स का भी हिस्सा रहे, लेकिन उन्हें खेलने का मौक़ा नहीं मिला। इसकी एक बड़ी वजह यह रही कि उन्हें ऐसे बल्लेबाज़ के तौर पर देखा जाता था, जो तेज़ी से रन नहीं बना पाता। 63 T20 मैचों में उनका स्ट्राइक रेट 108 रहा।अपराजित अब तमिल भाषा में कमेंट्री करने लगे हैं और आगे कोचिंग में भी करियर बनाना चाहते हैं। तमिलनाडु टीम के कई युवा खिलाड़ियों, जैसे बल्लेबाज़ विमल कुमार और प्रदोष रंजन पॉल के साथ उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर काम किया है। BCCI से लेवल-2 कोचिंग सर्टिफ़िकेट हासिल करने के बाद उन्होंने TNPL 2026 से नाम वापस ले लिया था और चेपॉक सुपर गिल्लीज़ के सहायक कोच की भूमिका निभाई थी।उन्होंने एक अग्रणी अंग्रेजी अखबार से कहा, "मुझे कोचिंग का बहुत शौक़ है और मैं इसमें अच्छा करना चाहता हूं। मैंने 100 से ज़्यादा फ़र्स्ट क्लास मैच खेले हैं। मैं घरेलू क्रिकेट में खिलाड़ियों की मेहनत और चुनौतियों को समझता हूं और उनकी स्थिति को महसूस कर सकता हूं। यह बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी-अभी क्रिकेट से संन्यास लिया है, इसलिए समझ सकता हूं कि ये खिलाड़ी किस दौर से गुज़र रहे हैं।"