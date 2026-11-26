वीरेंद्र सहवाग का बेटा आर्यवीर भी हुआ नीलामी में शामिल, U19 Asia Cup के मैन ऑफ द सीरीज

अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ जीत की अहम भूमिका निभाने वाले वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने अनकैप्ड खिलाड़ियों की लिस्ट में खुद को शामिल कर लिया है जो 16 दिसंबर को इंडियन प्रीमियर लीग की मिनी नीलामी में शामिल होंगे। क्योंकि आर्यवीर सहवाग अनकैप्ड खिलाड़ी हैं तो उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपए रहेगा।भारत के अंडर-19 बल्लेबाज आर्यवीर सहवाग एशिया कप under 19 फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ क्रीज पर टिके रहने के लिए प्रतिबद्ध थे, यह जानते हुए कि उनके द्वारा सामना की जाने वाली हर गेंद विपक्षी गेंदबाजी आक्रमण को दबाव में रखेगी। दर्द उन्हें मैदान से बाहर नहीं कर सका और न ही कठिन लक्ष्य उनके विश्वास को डिगा सका।गौरतलब है कि आर्यवीर सहवाग टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए।सहवाग ने फ़ाइनल में 58 रन बनाने सहित टूर्नामेंट में कुल 361 रन बनाये जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला। सहवाग ने ग्रुप चरण में नेपाल के खिलाफ नाबाद 70 , पाकिस्तान के खिलाफ 22, संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ 160, अफगानिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में 51 और फ़ाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 58 रन बनाये।इसके अलावा उनके साथी मोहित उल्वा जिन्होंने 49 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर पाकिस्तान के खिलाफ खिताबी जीत दिलाई भी नीलामी में 30 लाख की बेस प्राइस पर शामिल होंगे। दसवें नंबर के बल्लेबाज मोहित उल्वा ने आखिरी गेंद पर विजयी चौका मारने सहित 26 गेंदों में पांच चौकों और तीन छक्कों सहित नाबाद 49 रन की मैच विजयी पारी खेली।यह दो ऐसे अनकैप्ड खिलाड़ी है जिनकी नजर नीलामी के समय सब पर होगी।