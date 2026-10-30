एक साल में 40 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने अर्शदीप सिंह

150 wickets for Arshdeep Singh in Men's T20Is #TeamIndia #NZvIND https://t.co/oTTi8UHUww — BCCI (@BCCI) October 30, 2026

INDvsNZ बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारतीय गेंदबाजों के लिए एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है, वह 2026 में 40 विकेट लेकर एक कैलेंडर वर्ष में इस प्रारूप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं।आज अर्शदीप सिंह ने 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर (पांच) को आउट कर यह उपलब्धि हासिल की।अर्शदीप ने भुवनेश्वर कुमार के 37 विकेट के पिछले भारतीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 2022 में यह उपलब्धि हासिल की थी।यह मील का पत्थर भारत के T20I गेंदबाजी आक्रमण के लिए अर्शदीप के बढ़ते महत्व और सबसे छोटे प्रारूप में उनकी निरंतरता को रेखांकित करता है।अर्शदीप की नवीनतम सूची भी उन्हें पूर्ण सदस्य देशों के बीच टी20 में एक कैलेंडर वर्ष में अग्रणी विकेट लेने वालों में रखती है। आयरलैंड के जोश लिटिल ने 2022 में 39 विकेट लेकर बेंचमार्क कायम रखा, जबकि श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा ने 2024 में 38 विकेट लिए।भारतीय बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने अब तीन मौकों पर देश के वार्षिक गेंदबाजी रिकॉर्ड में प्रमुखता से जगह बनाई है, उन्होंने 2024 में 36 और 2022 में 33 विकेट लिए हैं। स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने भी 2025 में 36 विकेट लिए हैं, जबकि अक्षर पटेल ने 2026 में 32 विकेट लिए हैं।तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी-20 मुकाबले में अपने 150 विकेट पूरे कर लिये है। इसी के साथ वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। आज अर्शदीप सिंह ने 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर (पांच) को आउट कर यह उपलब्धि हासिल की।उन्होंने 2143 गेंदों में यह कारनामा किया। सबसे कम गेंदो में 150 विकेट लेने वालों की सूची में वह तीसरे स्थान पर पहुंच गये है। इस सूची में 2035 गेंद वानिंदु हसरंगा पहले, 2098 गेंद राशिद खान दूसरे और 2320 गेंद एहसान खान चौथे स्थान पर है।अर्शदीप ने अपने डेब्यू के केवल 1577 दिनों के भीतर यह उपलब्धि हासिल की है। जो किसी भी गेंदबाज द्वारा सबसे तेज है। उन्होंने हसरंगा के 2325 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। अर्शदीप सिंह एक कैलेंडर में टी-20 में सबसे अधिक 40 विकेट ले चुके है।