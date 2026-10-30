वैभव और भुवनेश्वर हुए चौथे T-20I से बाहर, भारत ने फिर जीता टॉस
भारत ने चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में न्यूजीलैंड के सामने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। दिलचस्प बात यह रही कि टीम ने पिछले मैच में विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाले वैभव सूर्यवंशी को बाहर कर दिया क्योंकि ईशान किशन इस मैच के लिए फिट हैं। इसके अलावा 12 ओवर में 1 विकेट लेकर 139 रन देने वाले भुवनेश्वर कुमार को भी चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच से बाहर कर दिया है। उनकी जगह मयंक यादव को दी गई है।
न्यूजीलैंड टीम की बात करें तो उनकी टीम में सिर्फ एक बदलाव है। काइन जैमीसन की जगह नाथन स्मिथ को टीम में लिया गया है क्योंकि वह एकदिवसीय सीरीज की तैयारियों में व्यस्त हैं। भारत 3-0 से पहले ही सीरीज में अजेय बढ़त बना चुका है।
टीम इस प्रकार हैं:
टीम इस प्रकार हैं:
भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, नमन धीर, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव।
#TeamIndia opt to bowl first at Eden Park. Ishan Kishan and Mayank Yadav back in the XI. Updates https://t.co/fx264c9iLe #NZvIND https://t.co/9PxADM0gvq— BCCI (@BCCI) October 30, 2026
Another toss win for Shreyas Iyer who elects to bowl first at a SOLD OUT Eden Park One change to the XI as Nathan Smith comes in for Kyle Jamieson. Watch and follow LIVE on Sky Sport NZ Sport Nation NZ and The ACC #NZvIND https://t.co/Mt2iPhqp5A
— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 30, 2026न्यूजीलैंड: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), बेवन जैकब्स, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रैसवेल, नाथन स्मिथ, मैट फिशर, जैकब डफी, एडम मिल्ने।