मोहम्मद सिराज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे दूसरा ए मैच, गति पर रहेगी नजर

Mohammed Siraj to join India A for the second four-day game in New Zealand, starting October 31 https://t.co/S9yqNFtAqc — Cricbuzz (@cricbuzz) October 30, 2026

भारतीय टीम के मुख्य तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को शनिवार से शुरू होने वाले दूसरे चार दिवसीय मैच के लिए भारत ए टीम में शामिल किया गया है। वह वनडे टीम का हिस्सा हैं।वर्कलोड मैनेजमेंट के इस दौर में, जहाँ तेज़ गेंदबाज़ों को तरोताज़ा होने के लिए आराम की ज़रूरत होती है, सिराज एक अलग ही तरह के खिलाड़ी साबित हुए हैं।मोहम्मद सिराज ने जसप्रीत बुमराह की गैर-मौजूदगी में तेज़ गेंदबाज़ी का काफ़ी ज़्यादा बोझ उठाया है। उन्होंने पिछले साल इंग्लैंड में पाँच टेस्ट मैचों में 1113 गेंदें फेंकीं और आख़िरी गेंद तक पूरी शिद्दत के साथ गेंदबाज़ी की, जैसा कि ओवल में मिली मशहूर टेस्ट जीत में देखा गया था। यह चौंकाने वाला आँकड़ा कुल मिलाकर 185.3 ओवर का है: सिर्फ़ क्रिस वोक्स ही 181 ओवर के साथ इसके आस-पास पहुँच पाए।असल में, वह इस मामले में बिल्कुल अलग स्थिति में हैं, जहाँ लंबे ब्रेक का उनकी गेंदबाज़ी की लय (रिदम) पर बुरा असर पड़ता है। हाल ही में ऐसे ही एक ब्रेक ने उनकी लय बिगाड़ दी थी। 8 जून को खत्म हुए अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ एकमात्र टेस्ट के बाद, सिराज को दो महीने का ब्रेक मिला और फिर 7 अगस्त को कोलंबो में एसएलसी XI के ख़िलाफ़ वॉर्म-अप मैच में उन्होंने गेंदबाज़ी की। खुद उनके मुताबिक, इससे उनकी गेंदबाज़ी पर बुरा असर पड़ा।गॉल में श्रीलंका के ख़िलाफ़ पहले टेस्ट में शुभमन गिल ने अपने पाँच मुख्य गेंदबाज़ों में मोहम्मद सिराज का इस्तेमाल सबसे कम किया – उन्होंने दोनों पारियों में नौ-नौ ओवर डाले। कोलंबो में उन्होंने थोड़ी ज़्यादा गेंदबाज़ी की, लेकिन पूरी सीरीज़ में उन्होंने कुल 44 ओवर ही डाले – जो इस दौरे पर भारत के दूसरे तेज़ गेंदबाज़ प्रसिद्ध कृष्णा से 14.3 ओवर कम थे।दो टेस्ट मैचों में वाकई सिराज की पेस कम थी, जो 120 के आखिर और 130 की शुरुआत के आसपास थी। अगर तुलना करें तो, पाँच मैचों की सीरीज़ के आखिरी दिन, जिसमें सभी टेस्ट पाँचवें दिन तक चले थे, उन्होंने गस एटकिंसन को 143 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से यॉर्कर डाली थी। इसलिए, श्रीलंका से लौटने के बाद सिराज चेन्नई गए और दिलीप ट्रॉफी फ़ाइनल में तिलक वर्मा की कप्तानी में साउथ ज़ोन के लिए खेले।Duleep Trophy Final में चेन्नई की भीषण गर्मी में, सिराज ने ईस्ट ज़ोन की दोनों पारियों में 41 ओवर फेंके और अंत में अपनी बॉलिंग को लेकर काफ़ी बेहतर महसूस किया।भारत ए: यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, यश राठौड़, आर स्मरण, ध्रुव जुरेल (कप्तान, विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, शिखर मोहन, मुकेश चौधरी, मुकेश कुमार, मानव सुथार, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर)।