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Written By संदीप श्रीवास्तव संदीप श्रीवास्तव
Last Modified: अयोध्या , Saturday, 24 October 2026 (19:33 IST)

लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर अब 'तीसरी आंख', 80 की स्पीड पार करते ही कटेगा ऑनलाइन चालान

Lucknow Ayodhya Highway
Written By: संदीप श्रीवास्तव
Updated: Sat, 24 Oct 2026 (19:36 IST)
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Lucknow Ayodhya Highway: लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर अब वाहन चालकों की लापरवाही और ओवरस्पीडिंग पर सख्त लगाम लगने जा रही है। 124 किलोमीटर लंबे इस पूरे हाईवे को 140 अत्याधुनिक कैमरों से लैस किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का काम फरवरी 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद हाईवे पर सफर करने वालों पर 24 घंटे पैनी नजर रखी जाएगी।

​प्रमुख विशेषताएं और व्यवस्थाएं

  • 20 ANPR कैमरे करेंगे स्वचालित चालान : हाईवे पर लगभग हर 6 किलोमीटर की दूरी पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए जा रहे हैं। रडार और लिडार तकनीक से लैस ये कैमरे तेज रफ्तार गाड़ियों की स्पीड दूर से ही नाप लेंगे और तुरंत नंबर प्लेट पढ़कर सर्वर को फोटो भेज देंगे, जहाँ से ट्रैफिक पुलिस चालान जारी करेगी। 
  • ​कार/छोटे वाहन : अधिकतम गति सीमा 80 किमी/घंटा 
  • ​भारी/बड़े वाहन : अधिकतम गति सीमा 60 किमी/घंटा 
  • ​120 PTZ कैमरे रखेंगे 360° नजर : प्रति किलोमीटर के हिसाब से 120 पैन-टिल्ट-जूम (PTZ) कैमरे लगाए जा रहे हैं। ये कैमरे चारों दिशाओं में घूमकर लंबी दूरी तक निगरानी कर सकते हैं। दुर्घटना, ट्रैफिक जाम या सड़क पर किसी बाधा की स्थिति में यह सिस्टम तुरंत अलर्ट भेजेगा। 
  • ​12 डिजिटल LED डिस्प्ले बोर्ड : वाहन चालकों को मौसम, ट्रैफिक जाम, रास्ते में किसी बाधा या चेतावनी से अवगत कराने के लिए 12 बड़ी LED स्क्रीन लगाई जाएंगी, जो दूर से ही स्पष्ट दिखाई देंगी।
  • अहमदपुर और रौनाई में 24x7 कंट्रोल रूम : पूरे हाईवे की लाइव मॉनिटरिंग के लिए अहमदपुर और रौनाई में हाई-टेक कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं। आपातकालीन स्थिति में हाईवे पेट्रोलिंग टीम तुरंत मौके पर पहुंचेगी।
लेखक के बारे में
संदीप श्रीवास्तव
संदीप श्रीवास्तव करीब 25 वर्ष से ज्यादा समय से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वेबदुनिया के लिए उत्तर प्रदेश में स्ट्रिंगर के रूप में कार्य करते हैं। .... और पढ़ें
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