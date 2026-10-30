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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Updated : Friday, 30 October 2026 (14:40 IST)

ग्लेन फिलिप्स के तूफानी शतक से न्यूजीलैंड भारत के खिलाफ T-20I में अपने सर्वोच्च स्कोर तक पहुंचा

glenn phillips
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (14:40 IST)
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INDvsNZ न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स ने इस सीरीज में एक बार फिर अकेले दम पर मेजबान टीम के लिए किला लड़ाया उन्होंने महज 46 गेंदों में अपना शतक पूरा कर न्यूजीलैंड को ऑकलैंड में खेले जा रहे चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 259 रनों तक पहुंचाया। यह इस प्रारुप में न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा स्कोर है।

आज एक बार फिर टॉस जीतकर भारत ने न्यूजीलैंड को बल्ला थमा दिया और टिम सिफर्ट पहले ही ओवर में चलते बने। पॉवरप्ले में डैरिल मिचेल ने जोर लगाता लेकिन वह अति आक्रामक बनने के चक्कर में आउट हो गए। पहले पॉवरप्ले में न्यूजीलैंड ने 2 विकेट खोकर 67 रन बनाए।
मध्यओवरों में फिन एलेन और माइकल ब्रेसवेल ने आउट होने से पहले न्यूजीलैंड को पहाड़नुमा स्कोर तक पहुंचने में मदद की। 7 से लेकर 15 ओवर तक न्यूजीलैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 107 रन बनाए। लेकिन अंतिम 4 ओवर में कीवी टीम ने 2 विकेट खोकर 85 रन बनाए।

लेकिन आज भी असली करिशमा ग्लेन फिलिप्स ने किया। न्यूजीलैंड एक भी मैच नहीं जीती है लेकिन इस सीरीज में शतक लगाने वाले वह मेजबान टीम के पहले बल्लेबाज बन गए हैं।  उन्होंने अंतिम ओवर में आउट होने से पहले 49 गेंदों में 107 रन बनाए जिसमें  6 चौके और 10 छक्के आए। मयंक यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए।

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, नमन धीर, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव।

न्यूजीलैंड: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), बेवन जैकब्स, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रैसवेल, नाथन स्मिथ, मैट फिशर, जैकब डफी, एडम मिल्ने।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
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