गुरुवार, 5 मार्च 2026
Written By WD Sports Desk
Last Updated : गुरुवार, 5 मार्च 2026 (19:43 IST)

सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी में जुड़ा क्रिकेट और फिल्मी सितारों का जमावड़ा

Sachin Tendulkar
दिग्गज क्रिकेट सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर के विवाह समारोह में गुरुवार को फिल्मी सितारों के साथ क्रिकेट जगत की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं। समारोह में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह भी मौजूद खास लोगों में शामिल थे। भारतीय टीम के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री अपने परिवार के साथ पहुंचे, जबकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी इस मौके पर मौजूद थे।
इसके अलावा पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पत्नी साक्षी के साथ शामिल हुए। पूर्व ऑलराउंडर सुरेश रैना भी अपनी पत्नी प्रियंका के साथ वहां पहुंचे। राहुल द्रविड़ पत्नी के साथ समारोह में शामिल हुए। युवराज सिंह और हरभजन सिंह, अनिल कुंबले और जहीर खान भी मौजूद थे। अन्य खास लोगों में पुराने कमेंटेटर हर्षा भोगले, भारत के पूर्व क्रिकेटर किरण मोरे, वेंकटेश प्रसाद और अजीत अगरकर, साथ ही अजिंक्य रहाणे और आकाश चोपड़ा भी पत्नी के साथ समारोह में शामिल हुए। फिल्मी दुनिया से अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन, फिल्ममेकर विधु विनोद चोपड़ा, सिंगर आशा भोसले और एक्टर फरहान अख्तर भी शादी में शामिल हुए।
अर्जुन ने ग्रेविस ग्रुप के चेयरमैन रवि घई की पोती सानिया चंडोक से शादी की। 26 साल के बाएं हाथ के पेसर ने इंडियन प्रीमियर लीग में पांच मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने तीन विकेट लिए हैं। उन्होंने 2021 के मिनी-ऑक्शन में मुंबई इंडियंस द्वारा चुने जाने के बाद अपना आईपीएल सफर शुरू किया और 2023 सीजन के दौरान अपना पर्दापण किया। अर्जुन ने तब से कई सीजन में मुंबई की फ्रेंचाइजी को रिप्रेजेंट किया है। आईपीएल 2026 मिनी-ऑक्शन से पहले, उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स खरीदा और वे आने वाले सीजन में फ्रैंचाइज को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार हैं।
