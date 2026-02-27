शुक्रवार, 27 फ़रवरी 2026
बेटे ने खेली पिता जैसी पारी, अर्जुन तेंदुलकर ने जड़े 29 गेंदों में 55 रन

Arjun Tendulkar
अर्जुन तेंदुलकर ने 20वें DY पाटिल T20 कप में इंडियन नेवी के खिलाफ डीवाई पाटिल ब्लू को पांच विकेट से जीत दिलाने के लिए शानदार हाफ-सेंचुरी लगाई। उन्होंने 29 गेंदों पर नाबाद 55 रन बनाए और एक विकेट भी लिया। उनके शानदार ऑल-राउंड परफॉर्मेंस के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया।

इंडियन नेवी ने 20 ओवर में चार विकेट पर 219 रन बनाये। ओपनर कुंवर पाठक ने 87 रन का योगदान दिया। डीवाई पाटिल ब्लू ने 19.1 ओवर में पांच विकेट पर 225 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों पर सात चौकों और पांच छक्कों की मदद से 67 रन ठोके जबकि अर्जुन तेंदुलकर ने 29 गेंदों पर नाबाद 55 रन में सात चौके और दो छक्के लगाए।
दो IPL सत्रों से बैंच पर बैठे थे अर्जुन तेंदुलकर

लखनऊ सुपर जाएंट्स से जुड़ने से पहले बाएं हाथ का यह तेज गेंदबाज इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस का हिस्सा था। उन्होंने 2020-21 में मुंबई के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हरियाणा और पुदुचेरी के खिलाफ दो मैच खेले थे। अर्जुन तेंदुलकर दो IPL सत्र में 28 मैचों में बेंच पर ही बैठे रहे हैं।

क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन को मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2022 की नीलामी में 30 लाख रुपये में खरीदा था। मुंबई ने अर्जुन के लिए 20 लाख के बेस प्राइस पर पहले बोली लगाई थी। गुजरात टाइटंस ने भी हाथ आजमाया लेकिन अर्जुन के लिए आखिरी बोली मुंबई की ही रही थी।अर्जुन तेंदुलकर को आईपीएल 2021 की नीलामी में मुंबई इंडियन्स ने 20 लाख के बेस प्राइस पर खरीदा था।
