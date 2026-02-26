गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मुंबई , गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026 (13:13 IST)

सोने-चांदी में गिरावट: मुनाफावसूली से दाम फिसले, जानें 10 शहरों के ताजा रेट

gold silver price on 29 february
Gold Silver Rates 26 February : अंतरराष्‍ट्रीय बाजार, वायदा कारोबार और बुलियन मार्केट में सोने चांदी की कीमतों में गुरुवार को गिरावट हुई। पिछले कई दिनों से जारी तेजी के बाद आज उच्च स्तरों से मुनाफावसूली हुई। जानिए देश के 10 शहरों में क्या है सोने चांदी के दाम?

आपके शहर में क्या है सोने के दाम?

शहर दाम
मुंबई 1,59,093 रुपए प्रति 10 ग्राम
चेन्नई 1,59,379 रुपए प्रति 10 ग्राम
दिल्ली 1,59,302 रुपए प्रति 10 ग्राम
कोलकाता 1,58,882 रुपए प्रति 10 ग्राम
भोपाल 1,59,490 रुपए प्रति 10 ग्राम
अहमदाबाद 1,59,243 रुपए प्रति 10 ग्राम
जयपुर 1,59,140 रुपए प्रति 10 ग्राम
बेंगलुरु 1,59,260 रुपए प्रति 10 ग्राम
तिरुवनंतपुरम 1,58,851 रुपए प्रति 10 ग्राम
पटना 1,59,271 रुपए प्रति 10 ग्राम

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

शहर चांदी के दाम
मुंबई 2,65,698 रुपए प्रति किलो
चेन्नई 2,65,798 रुपए प्रति किलो
दिल्ली 2,65,891 रुपए प्रति किलो
अहमदाबाद 2,65,420 रुपए प्रति किलो
भोपाल 2,65,729 रुपए प्रति किलो
कोलकाता 2,65,798 रुपए प्रति किलो
जयपुर 2,65,696 रुपए प्रति किलो
बेंगलुरु 2,65,616 रुपए प्रति किलो
तिरुवनंतपुरम 2,65,345 रुपए प्रति किलो
पटना 2,65,698 रुपए प्रति किलो

वायदा कारोबार में क्या है सोने चांदी का हाल

वायदा कारोबार (MCX) पर सुबह 1:05 बजे सोने की कीमत 1,224 रुपए घटकर 1,61,300 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। इस समय चांदी 6,816 रुपए की गिरावट के साथ 2,61,500 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर थी। स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिलवर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 5188.101 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 88.21 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट 

बाजार विशेषज्ञ अजय नीमा के अनुसार, चांदी में 4 से 6 प्रतिशत का उतार चढ़ाव सामान्य है। इसके ऊपर तेजी मंदी होती है। उन्होंने कहा कि बाजार में फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। 5 मार्च को चांदी की कट खत्म हो रही है। इसके बाद स्थिति स्पष्‍ट होगी। अप्रैल में बाजार में चांदी की तेज चाल दिखाई देगी। इसमें भारी तेजी मंदी हो सकती है। हालांकि सोने में यह फंडा काम नहीं करता। 
 
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
edited by : Nrapendra Gupta
NCERT का बड़ा फैसला! कक्षा 8वीं की किताब से हटेगा 'न्यायिक भ्रष्टाचार' का चैप्टर, सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद मंचा हड़कंप

NCERT का बड़ा फैसला! कक्षा 8वीं की किताब से हटेगा 'न्यायिक भ्रष्टाचार' का चैप्टर, सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद मंचा हड़कंपसुप्रीम कोर्ट की कड़ी आपत्ति के बाद NCERT कक्षा 8वीं की सोशल साइंस (CBSE) की पाठ्यपुस्तक से न्यायिक भ्रष्टाचार (Judicial Corruption) से जुड़े अंशों को हटा सकता है। सूत्रों के अनुसार नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने अपनी वेबसाइट से नई सोशल साइंस की किताब को पहले ही हटा लिया है।

दसवीं की परीक्षा के दौरान नाबालिग ने बाथरूम में दिया बच्‍चे को जन्‍म, लड़की ने बताई वजह, पुलिस ने शुरू की जांच

दसवीं की परीक्षा के दौरान नाबालिग ने बाथरूम में दिया बच्‍चे को जन्‍म, लड़की ने बताई वजह, पुलिस ने शुरू की जांचपीथमपुर थाना सेक्टर-1 इलाके में एक प्राइवेट एग्जाम सेंटर पर दसवीं की परीक्षा दे रही एक नाबालिग छात्रा ने टॉयलेट में एक नवजात को जन्म देने के मामले ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। छात्रा अपना मैथ्स का एग्जाम देने पहुंची थी, तभी अचानक उसके पेट में तेज दर्द हुआ। वह टॉयलेट गई, काफी देर तक वापस न लौटने पर जब स्कूल स्टाफ ने जाकर देखा, तो वहां छात्रा ने बच्चे को जन्म दे दिया था।

मणिकर्णिका घाट पर 'मसान की होली' पर बढ़ा विवाद, डोम राजा परिवार ने उठाए सवाल, परंपरा को लेकर दी यह चेतावनी

मणिकर्णिका घाट पर 'मसान की होली' पर बढ़ा विवाद, डोम राजा परिवार ने उठाए सवाल, परंपरा को लेकर दी यह चेतावनीControversy escalates over Masaan Holi at Manikarnika Ghat : उत्‍तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी के प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट पर मनाई जाने वाली 'मसान की होली' विवादों के घेरे में आ गई है। खबरों के अनुसार, 'मसान की होली' को लेकर डोम राजा परिवार के वंशज विश्वनाथ चौधरी ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इस आयोजन पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि चिता की राख से होली खेलने की परंपरा शास्त्रसम्मत नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आयोजन नहीं रोका गया तो वे महाश्मशान में में दाह संस्कार रोकने को बाध्य होंगे।

पुतिन की ‘मीट स्टॉर्म’ रणनीति: अपनों की लाशों पर आगे बढ़ रही रूसी सेना, रूह कंपा देगी सैनिकों की दास्तां

पुतिन की ‘मीट स्टॉर्म’ रणनीति: अपनों की लाशों पर आगे बढ़ रही रूसी सेना, रूह कंपा देगी सैनिकों की दास्तांबीबीसी की डॉक्युमेंट्री ‘The Zero Line’ में रूसी सैनिकों ने युद्ध के मैदान की उस अमानवीयता का खुलासा किया है, जिसे सुनकर दुनिया दंग है। जानें क्या है 'मीट स्टॉर्म' और 'ज़ीरोइंग'।

बिहार में दुल्‍हन को स्‍टेज पर मारी गोली, नकाब पहनकर आया था सिरफिरा, कैमरे में कैद हुई खौफनाक वारदात

बिहार में दुल्‍हन को स्‍टेज पर मारी गोली, नकाब पहनकर आया था सिरफिरा, कैमरे में कैद हुई खौफनाक वारदातBride shot at wedding ceremony : बिहार के बक्सर में शादी समारोह के दौरान हैरान करने वाला मामला सामने आया है। खबरों के अनुसार, स्‍टेज पर जयमाला की रस्म के दौरान एक सिरफिरे युवक ने दुल्हन को गोली मार दी। घटना के बाद शादी समारोह में अफरातफरी और चीख-पुकार मच गई। युवक दुल्‍हन का पुराना प्रेमी बताया जा रहा है, जो कि घटना के वक्‍त मुंह पर नकाब पहनकर आया था। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो कि तेजी से वायरल हो रहा है।

और भी वीडियो देखें

क्या अविमुक्तेश्वरानंद को मिलेगी राहत? यौन शोषण मामले में अग्रिम जमानत पर शुक्रवार को सुनवाई

क्या अविमुक्तेश्वरानंद को मिलेगी राहत? यौन शोषण मामले में अग्रिम जमानत पर शुक्रवार को सुनवाईSwami Avimukteshwarananda Saraswati : प्रयागराज से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत अर्जी पर कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ में होगी। यह अर्जी झूंसी थाने में दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए दाखिल की गई है।

यूपी और यामानाशी के बीच ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक पर ऐतिहासिक समझौता

यूपी और यामानाशी के बीच ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक पर ऐतिहासिक समझौताgreen hydrogen technology: जापान दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। यूपी सरकार ने जापान के यामानाशी प्रांत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को लेकर ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत भारतीय छात्रों को जापान में उच्चस्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा।

इंदौर में 'AI किडनैपिंग' का खौफनाक खेल: घर से रूठकर निकला बच्चा, जालसाजों ने AI वीडियो दिखाकर मां-बाप से लूटे लाखों

इंदौर में 'AI किडनैपिंग' का खौफनाक खेल: घर से रूठकर निकला बच्चा, जालसाजों ने AI वीडियो दिखाकर मां-बाप से लूटे लाखोंइंदौर में AI से वीडियो बनाकर ठगी करने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल, एक बच्‍चा नाराज होकर घर से निकला था, इसी का फायदा उठाकर सायबर ठगों ने घटना को अंजाम दे डाला। डीप फेक से वीडियो बनाकर इस तरह से ठगी करने का संभवत: यह पहला मामला है।

सुप्रीम कोर्ट की NCERT को कड़ी फटकार, ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ अध्याय पर कारण बताओ नोटिस

सुप्रीम कोर्ट की NCERT को कड़ी फटकार, ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ अध्याय पर कारण बताओ नोटिसSupreme Court NCERT Controversy : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कक्षा 8 की किताब में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' अध्याय पर स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए NCERT को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने एनसीआरटी डायेक्टर और शिक्षा सचिव को कारण बताओ नोटिस करते हुए कहा कि बिना शर्त माफी से काम नहीं चलेगा, इसके पीछे कौन है?

गुजरात में रचा जाएगा नया इतिहास, PM मोदी लांच करेंगे भारत की पहली 'मेड इन इंडिया' सेमीकंडक्टर चिप

गुजरात में रचा जाएगा नया इतिहास, PM मोदी लांच करेंगे भारत की पहली 'मेड इन इंडिया' सेमीकंडक्टर चिपHistory will be created in Gujarat in field of technology : भारत तकनीक के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने की दहलीज पर खड़ा है। खबरों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इसराइल यात्रा से लौटने के बाद जल्द ही गुजरात में देश की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित 'मेड इन इंडिया' सेमीकंडक्टर चिप को लांच कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर चिप (इंटीग्रेटेड सर्किट/IC) सिलिकॉन से बनी एक छोटी डिवाइस है, जिसे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का 'दिमाग' कहा जाता है। यह मोबाइल, कंप्यूटर, कार, और मिसाइलों में डेटा प्रोसेस, स्टोर और करंट कंट्रोल करने के लिए अनिवार्य है।

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोन

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोनSamsung Galaxy Unpacked 2026: टेक जगत का सबसे बड़ा इवेंट आज सैन फ्रांसिस्को में आयोजित होने जा रहा है। सैमसंग अपने बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 के साथ नए ईयरबड्स और घड़ियाँ लॉन्च करने के लिए तैयार है।

iQOO 15R भारत में लॉन्च, 7,600mAh की तगड़ी बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानें कीमत और फीचर्स

iQOO 15R भारत में लॉन्च, 7,600mAh की तगड़ी बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानें कीमत और फीचर्सiQOO ने 24 फरवरी, 2026 को भारत में प्रीमियम सेगमेंट के खरीदारों को ध्यान में रखते हुए अपना नया स्मार्टफोन iQOO 15R लॉन्च कर दिया है। वीवो (Vivo) का यह सब-ब्रैंड नए iQOO 15R के साथ एक कॉम्पैक्ट हैंड-फील (पकड़ने में आसान) अनुभव देने की कोशिश कर रहा है। इसकी बिक्री 3 मार्च से Amazon और रिटेल स्टोर्स पर शुरू होगी।

Google Pixel 10a के लॉन्च होते ही Pixel 9a की कीमतों में भारी गिरावट, अब बेहद कम दाम में खरीदने का मौका

Google Pixel 10a के लॉन्च होते ही Pixel 9a की कीमतों में भारी गिरावट, अब बेहद कम दाम में खरीदने का मौकाGoogle Pixel 10a के बाजार में आते ही Google Pixel 9a की सेल ने रफ्तार पकड़ ली है। भारी डिस्काउंट के चलते यह मिड-रेंज स्मार्टफोन अब और भी किफायती हो गया है। 8GB RAM + 256GB वेरिएंट, जो मूल रूप से 49,999 रुपए में लॉन्च हुआ था, अब Amazon, Flipkart और Croma जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स पर काफी कम कीमत में उपलब्ध है।
समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

