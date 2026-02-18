बुधवार, 18 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. समाचार
  4. gold silver price rise us iran tension mcx city rates
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मुंबई , बुधवार, 18 फ़रवरी 2026 (13:22 IST)

MCX पर सोना-चांदी में उछाल, जानिए आपके शहर के ताज़ा रेट

gold silver rates in india on 18 february
Gold Silver Price Today : अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का असर कमोडिटी बाजार पर दिखा है। बुधवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेज बढ़त दर्ज की गई। हालांकि दोनों कीमती धातुएं अभी भी अपने ऑल टाइम हाई स्तर से नीचे कारोबार कर रही हैं, लेकिन वैश्विक अनिश्चितता और घरेलू मांग में सुधार से बाजार में मजबूती का रुख बना हुआ है।
 
वायदा कारोबार (MCX) पर सुबह 12:47 बजे सोने की कीमत 1,852 रुपए बढ़कर 1,53,270 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। इस समय चांदी 8,046 रुपए की बढ़त के साथ 2,36,829 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर थी। बाजार में इस समय 'शॉर्ट कवरिंग' का दौर चल रहा है, इस वजह से कीमतों को निचले लेवल से सपोर्ट मिला है।
 
स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिलवर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 4,937.13 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर में भी भारी दबाव देखने को मिला, इसकी कीमत 75.867 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

मुंबई- 2,45,092 रुपए प्रति किलो
चेन्नई-  2,45,230 रुपए प्रति किलो
दिल्ली- 2,45,150 रुपए प्रति किलो
भोपाल- 2,45,311 रुपए प्रति किलो
कोलकाता- 2,45,227 रुपए प्रति किलो
अहमदाबाद- 2,45,059 रुपए प्रति किलो

आपके शहर में क्या है सोने के दाम?

मुंबई- 1,55,411 रुपए प्रति 10 ग्राम
चेन्नई- 1,55,708 रुपए प्रति 10 ग्राम
दिल्ली- 1,55,627 रुपए प्रति 10 ग्राम
अहमदाबाद- 1,55,505 रुपए प्रति 10 ग्राम
कोलकाता- 1,55,235 रुपए प्रति 10 ग्राम
भोपाल- 1,55,834 रुपए प्रति 10 ग्राम
 
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
MP Budget 2026: मध्य प्रदेश 15000 शिक्षकों की भर्ती होगी, लाड़ली बहनों के लिए 23882 करोड़

India-US ट्रेड डील पर सियासी संग्राम, कांग्रेस का सवाल- 'आत्मनिर्भर भारत या अमेरिका-निर्भर भारत?'

India-US ट्रेड डील पर सियासी संग्राम, कांग्रेस का सवाल- 'आत्मनिर्भर भारत या अमेरिका-निर्भर भारत?'कांग्रेस ने समझौते को लेकर पूछे कई सवाल

मणिशंकर अय्यर ने बढ़ाई कांग्रेस की बढ़ी मुश्किलें, 'विस्फोटक' बयानों से पार्टी शर्मसार

मणिशंकर अय्यर ने बढ़ाई कांग्रेस की बढ़ी मुश्किलें, 'विस्फोटक' बयानों से पार्टी शर्मसारवरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी को धर्मसंकट में डाल दिया है। एनडीटीवी को एक इंटरव्यू में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने शशि थरूर, जयराम रमेश और पवन खेड़ा समेत अपने कई वरिष्ठ सहयोगियों पर विवादित टिप्पणियां की हैं।

Supreme Court कोई प्लेग्राउंड नहीं, असम CM हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणी

Supreme Court कोई प्लेग्राउंड नहीं, असम CM हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणीसुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। मीडिया खबरों के मुताबिक सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह के मामले को सेटल करने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में अपील करने की सलाह दी।

एमपी के आईएएस असफर ने की तीसरी शादी, दो पूर्व पत्‍नियां हैं कलेक्‍टर, तीसरी भी आईएएस, ये खबर मचा रही धमाल

एमपी के आईएएस असफर ने की तीसरी शादी, दो पूर्व पत्‍नियां हैं कलेक्‍टर, तीसरी भी आईएएस, ये खबर मचा रही धमालमध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी अवि प्रसाद इन दिनों चर्चा में हैं। इसका कारण उनका तीसरा विवाह है। उनकी दोनों पूर्व पत्नी इस समय प्रदेश में ही कलेक्टर हैं। अब तीसरा विवाह मंत्रालय में कार्यरत आईएएस अधिकारी अंकिता धाकरे से किया है।

रेप के आरोपों से घिरे महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी पर मध्यप्रदेश में कसेगा शिकंजा!, विदेश भगाने की भी अटकलें

रेप के आरोपों से घिरे महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी पर मध्यप्रदेश में कसेगा शिकंजा!, विदेश भगाने की भी अटकलेंरेप के आरोपों से घिरे प्रसिद्ध कथावाचक और श्री पंच अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मध्यप्रदेश में खासा सक्रित रेप के आरोपों के बाद भूमिगत हो गया है और उसके विदेश जाने की आंशका जताई जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में उत्तम स्वामी पर अब मध्यप्रदेश में शिकंजा कस सकता है।

और भी वीडियो देखें

गुजरात में अब महिलाएं कर सकेंगी नाइट शिफ्ट, सरकार ने बढ़ाए काम के घंटे, सर्वसम्मति से पारित हुआ विधेयक

गुजरात में अब महिलाएं कर सकेंगी नाइट शिफ्ट, सरकार ने बढ़ाए काम के घंटे, सर्वसम्मति से पारित हुआ विधेयकWomen can now work night shifts in Gujarat : गुजरात विधानसभा ने दुकान और स्थापना (संशोधन) विधेयक 2026 को सर्वसम्मति से पारित किया है। इसके तहत महिलाओं को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की अनुमति दी गई है और ओवरटाइम की सीमा भी बढ़ाई गई है। हालांकि सरकार ने इसके लिए कंपनियों पर कड़ी शर्तें भी रखी हैं। शुरुआत में विपक्ष ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन सरकार के भरोसे के बाद इस बिल का समर्थन किया है।

MP Budget 2026: मध्य प्रदेश 15000 शिक्षकों की भर्ती होगी, लाड़ली बहनों के लिए 23882 करोड़

MP Budget 2026: मध्य प्रदेश 15000 शिक्षकों की भर्ती होगी, लाड़ली बहनों के लिए 23882 करोड़Madhya Pradesh Budget 2026-27: मध्य प्रदेश में मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपने बजट पेश कर दिया है। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट में ऐलान किया कि राज्य में 15000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। साथ लाड़ली बहनों के लिए 23 हजार 882 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है।

MCX पर सोना-चांदी में उछाल, जानिए आपके शहर के ताज़ा रेट

MCX पर सोना-चांदी में उछाल, जानिए आपके शहर के ताज़ा रेटअमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का असर कमोडिटी बाजार पर दिखा है। बुधवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेज बढ़त दर्ज की गई। हालांकि दोनों कीमती धातुएं अभी भी अपने ऑल टाइम हाई स्तर से नीचे कारोबार कर रही हैं, लेकिन वैश्विक अनिश्चितता और घरेलू मांग में सुधार से बाजार में मजबूती का रुख बना हुआ है।

गुलाब और ग्रीटिंग कार्ड ही नहीं, वेलेंटाइन डे पर भारत में Condom की भी रिकॉर्ड बिक्री, आशिकों ने चौंकाया

गुलाब और ग्रीटिंग कार्ड ही नहीं, वेलेंटाइन डे पर भारत में Condom की भी रिकॉर्ड बिक्री, आशिकों ने चौंकायावैलेंटाइन डे पर आमतौर पर गिफ्ट, चॉकलेट, ग्रीटिंग कार्ड और गुलाब जैसे तोहफों की बिक्री ज़्यादा होती है। लेकिन इस बार आंकड़े कुछ ओर ही कह रहे हैं। इस बार भारत में वेलेंटाइन डे के मौके पर Condom की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। Condom शारीरिक संबंध बनाने के दौरान सुरक्षा के लिए इस्‍तेमाल किया जाता है।

अमित शाह ने कहा- 'भारत टैक्सी' का होगा विस्तार, ओला और उबर को मिलेगी कड़ी टक्‍कर

अमित शाह ने कहा- 'भारत टैक्सी' का होगा विस्तार, ओला और उबर को मिलेगी कड़ी टक्‍करUnion Minister Amit Shah's Gujarat visit : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में आयोजित सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन में 'भारत टैक्सी' को लेकर घोषणा की कि देश के पहले सहकारी आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म 'भारत टैक्सी' का विस्तार अब देश के छोटे शहरों, कस्बों और गांवों तक किया जाएगा। शाह ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म के आने से अन्य निजी टैक्सी एग्रीगेटर्स ने अपने किराए में 30 फीसदी तक की कमी की है।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra : जानिए इस साल क्या मिल सकते हैं नए फीचर्स और बड़े अपग्रेड्स

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra : जानिए इस साल क्या मिल सकते हैं नए फीचर्स और बड़े अपग्रेड्सSamsung जल्द ही अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy S26 Ultra पेश करने वाला है। शुरुआती जानकारियों के अनुसार, इस बार बड़े बदलावों की बजाय उपयोगी और व्यावहारिक अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं। Samsung 25 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाले Galaxy Unpacked इवेंट में अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज़ लॉन्च कर सकता है।

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलका

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलकाप्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए vivo ने आधिकारिक तौर पर अपनी 'V70 सीरीज' की पहली झलक पेश कर दी है। vivo इंडिया के पोर्टल पर जारी टीजर ने संकेत दिया है कि साल 2026 में vivo V70 और V70 Elite फ्लैगशिप स्मार्टफोन की दुनिया में बड़े बदलाव लाने के लिए तैयार हैं।

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खासsamsung अपने अगले बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked' की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इवेंट इसी महीने यानी 25 फरवरी 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा सकता है। यहां अब तक केवल गैलेक्सी S26 सीरीज़ की चर्चा थी, वहीं ताज़ा लीक्स ने संकेत दिया है कि सैमसंग के पिटारे में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा डिवाइस मौजूद हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com