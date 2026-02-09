सोना 1.57 लाख रुपए और चांदी 2.61 लाख के पार, आपके शहर में क्या है आज का भाव?

Gold Silver Price Today : हफ्ते की शुरुआत में सोने और चांदी की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया। MCX, इंटरनेशनल मार्केट और सराफा बाजार तीनों जगह तेजी देखने को मिली। जानिए मुंबई, दिल्ली, चेन्नई समेत प्रमुख शहरों में सोना और चांदी के ताजा रेट और एक्सपर्ट की राय।

वायदा कारोबार (MCX) पर दोपहर 10:42 बजे सोने की कीमत 1930 रुपए की तेजी के साथ 1,57,381 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। इस समय चांदी 11708 रुपए बढ़कर 261600 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर थी।

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

मुंबई- 2,71,088 रुपए प्रति किलो

चेन्नई- 2,71,452 रुपए प्रति किलो

दिल्ली-2,71,204 रुपए प्रति किलो

भोपाल-2,71,388 रुपए प्रति किलो

कोलकाता- 2,71,199 रुपए प्रति किलो

अहमदाबाद- 2,71,183 रुपए प्रति किलो

आपके शहर में क्या है सोने के दाम?

मुंबई- 1,61,949 रुपए प्रति 10 ग्राम

चेन्नई- 1,62,186 रुपए प्रति 10 ग्राम

दिल्ली- 1,62,148 रुपए प्रति 10 ग्राम

अहमदाबाद- 1,61,912 रुपए प्रति 10 ग्राम

कोलकाता- 1,61,716 रुपए प्रति 10 ग्राम

भोपाल- 1,62,261 रुपए प्रति 10 ग्राम

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

बाजार विशेषज्ञ योगेश बागौरा ने बताया कि अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में चांदी 81.65 डॉलर प्रति ओंस चांदी 92 से 95 प्रति ओंस का रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर क्लोजिग आती है तो अगला 110 से 130 का रहेगा। 72 से 75 के नीचे आती है तो 55 से 60 का टारगेट रहेगा। फिलहाल यह कंसोलिडेटेड झोन में है। इससे लोगों को सोच समझकर ट्रेडिंग करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सोना फिलहाल 5030 डॉलर प्रति ओंस पर चल रहा है। इसमें 4950 से 5000 डॉलर के बीच खरीदारी आ सकती है। इसका रजिस्टेंस 5080 से 5150 डॉलर पर बनेगा। 5000 से 5580 डॉलर कंसोलिडेटेड झोन है।