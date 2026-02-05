गुरुवार, 5 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. समाचार
  4. gold silver price crash india latest city rates
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :मुंबई , गुरुवार, 5 फ़रवरी 2026 (13:06 IST)

सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर: गोल्ड टूटा सिल्वर सस्ता, देखें आज के शहरवार रेट

gold silver price on 5 february
Gold Silver Price Today : अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट के बाद भारतीय सराफा बाजार और कमोडिटी मार्केट में भी सोना चांदी धड़ाम हो गया।

वायदा कारोबार में आज सुबह करीब 9 बजे सोना 2,920 रुपए गिरकर 1,50,126 रुपए प्रति किलो हो गया। चांदी भी 6 फीसद की गिरावट के साथ 2,52,719 पर पहुंच गई। दोपहर 1 बजे सोना 206 रुपए की गिरावट के साथ 1,52,840 रुपए प्रति 10 ग्राम था तो चांदी 15,950 रुपए की गिरावट के साथ 2,52,900 रुपए प्रति किलो थी।
 
देश के सराफा बाजार में आज चांदी के दाम 20,000 रुपए गिरकर 3,00,000 रुपए प्रति किलो है। वहीं 24 कैरेट सोने के दाम 5040 रुपए की गिरावट के साथ 1,54,420 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोना 1,41,550 रुपए प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना 1,15,820 रुपए प्रति 10 ग्राम मिल रहा है।
 
अंतरराष्ट्रीय बाजार (Comex) में भी चांदी कमजोर हुई है और इसकी कीमत 76.63 डॉलर प्रति औंस तक फिसल गई।

बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड ऊंचाई से आई गिरावट, डॉलर की मजबूती और मुनाफावसूली के कारण बाजार में इस समय काफी उतार-चढ़ाव बना हुआ है।

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

मुंबई- 3,00,000 रुपए प्रति किलो
चेन्नई- 3,00,000 रुपए प्रति किलो
दिल्ली-3,00,000 रुपए प्रति किलो
हैदराबाद-3,00,000 रुपए प्रति किलो
कोलकाता- 3,00,000 रुपए प्रति किलो
जयपुर- 3,00,000 रुपए प्रति किलो
पटना- 3,00,000 रुपए प्रति किलो
लखनऊ- 3,00,000 रुपए प्रति किलो
इंदौर- 3,00,000 रुपए प्रति किलो

आपके शहर में क्या है सोने के दाम?

मुंबई- 1,54,420 रुपए प्रति 10 ग्राम
चेन्नई- 1,56,220 रुपए प्रति 10 ग्राम
दिल्ली- 1,54,570 रुपए प्रति 10 ग्राम
हैदराबाद- 1,54,420 रुपए प्रति 10 ग्राम
कोलकाता- 1,54,420  रुपए प्रति 10 ग्राम
जयपुर- 1,54,570 रुपए प्रति 10 ग्राम
पटना-1,54,470 रुपए प्रति 10 ग्राम
लखनऊ- 1,54,570 रुपए प्रति 10 ग्राम
 
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
CM योगी सख्त, यूपी में चीनी मांझा इस्तेमाल करने वालों की खैर नहीं, मांझे से मौत पर दर्ज होगा हत्या मुकदमा

गेम की लत ने किया जिंदगी का गेम ओवर, आखिरी टास्‍क के बाद 3 बहनें 9वीं मंजिल से कूदीं, सुसाइड में लिखी ये बात

गेम की लत ने किया जिंदगी का गेम ओवर, आखिरी टास्‍क के बाद 3 बहनें 9वीं मंजिल से कूदीं, सुसाइड में लिखी ये बातयूपी के गाजियाबाद में बेहद हैरान करने और रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। इस खबर ने पूरे प्रदेश को हिला के रख दिया है। दरअसल, तीन सगी बहनों ने अपने घर की 9वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया है।

संसद की सीढ़ियों पर लड़खड़ाए शशि थरूर, अखिलेश यादव ने तुरंत लपककर संभाला, देखें Viral Video

संसद की सीढ़ियों पर लड़खड़ाए शशि थरूर, अखिलेश यादव ने तुरंत लपककर संभाला, देखें Viral Videoआज संसद के बजट सत्र में खूब हंगामा हुआ। इस बीच संसद परिसर से आज एक ऐसा वीडियो सामने आया, जिसने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींच लिया। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर संसद की सीढ़ियों से उतरते समय अचानक अपना संतुलन खो बैठे। गनीमत रही कि पास ही खड़े समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें गिरने से बचा लिया।

Lok Sabha में नहीं बोले PM मोदी, राहुल गांधी ने कहा- डरे हुए हैं

Lok Sabha में नहीं बोले PM मोदी, राहुल गांधी ने कहा- डरे हुए हैंबजट सत्र के दौरान बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के कारण बाधित होती रही। आखिरकार कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे, लेकिन हंगामे के कारण ऐसा नहीं हो सका। जब लोकसभा की कार्रवाई शाम 5 बजे शुरू हुई तो भाजपा सांसद पीपी चौधरी प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़े हुए।

अपनी जान देकर 20 मासूमों को 'जीवनदान' दे गई आंगनवाड़ी की 'यशोदा', ममता की मिसाल देखकर निकल आएंगे आपके आंसू

अपनी जान देकर 20 मासूमों को 'जीवनदान' दे गई आंगनवाड़ी की 'यशोदा', ममता की मिसाल देखकर निकल आएंगे आपके आंसूमध्यप्रदेश के नीमच से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने हर किसी की आंखों को नम कर दिया है। रानपुर गांव के आंगनवाड़ी केंद्र में मौत बनकर आए मधुमक्खियों के झुंड और 20 मासूम जिंदगियों के बीच एक ढाल बनकर खड़ी हो गईं कंचनबाई मेघवाल।

पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब से शुरू हुई बहस अश्लील टिप्पणियों तक पहुंची, जानें क्या है पूरा विवाद

पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब से शुरू हुई बहस अश्लील टिप्पणियों तक पहुंची, जानें क्या है पूरा विवादNishikant Dubey vs Rahul Gandhi: संसद में चीन और सीमा विवाद पर बहस के दौरान मर्यादा तार-तार हो गई। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के वार पर पलटवार करते हुए नेहरू-गांधी परिवार के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां कीं, जिस पर भारी हंगामा खड़ा हो गया है।

और भी वीडियो देखें

सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर: गोल्ड टूटा सिल्वर सस्ता, देखें आज के शहरवार रेट

सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर: गोल्ड टूटा सिल्वर सस्ता, देखें आज के शहरवार रेटGold Silver Price Today : अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट के बाद भारतीय सराफा बाजार और कमोडिटी मार्केट में भी सोना चांदी धड़ाम हो गया। वायदा कारोबार में आज सुबह करीब 9 बजे सोना 2,920 रुपए गिरकर 1,50,126 रुपए प्रति किलो हो गया। चांदी भी 6 फीसद की गिरावट के साथ 2,52,719 पर पहुंच गई।

बलूचिस्तान में 3 दिन की खूनी जंग: नुश्की में घर-घर घुसे विद्रोही, पाक सेना ने ड्रोन-हेलीकॉप्टर से बरसाए गोले

बलूचिस्तान में 3 दिन की खूनी जंग: नुश्की में घर-घर घुसे विद्रोही, पाक सेना ने ड्रोन-हेलीकॉप्टर से बरसाए गोलेBalochistan Violence: पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान इस वक्त 'युद्ध क्षेत्र' में तब्दील हो चुका है। दक्षिण-पश्चिमी शहर नुश्की (Nushki) में तीन दिनों तक चली भीषण गोलाबारी के बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने दावा किया है कि उन्होंने शहर को विद्रोहियों के कब्जे से वापस छीन लिया है।

LIVE: राष्‍ट्रपति का अभिभाषण लोकसभा में ध्वनिम‍त से पास, कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित

LIVE: राष्‍ट्रपति का अभिभाषण लोकसभा में ध्वनिम‍त से पास, कार्यवाही 2 बजे तक स्थगितLatest News Today Live Updates in Hindi : बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान गुरुवार को भी जारी रहा। भारी हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित। राज्यसभा में भी हंगामा जारी। पल पल की जानकारी...

द वॉशिंगटन पोस्ट में ऐतिहासिक छंटनी, शशि थरूर के बेटे ईशान की भी गई नौकरी

द वॉशिंगटन पोस्ट में ऐतिहासिक छंटनी, शशि थरूर के बेटे ईशान की भी गई नौकरीद वॉशिंगटन पोस्ट ने बड़ी लागत कटौती के तहत अपने एक-तिहाई कर्मचारियों की छंटनी कर दी है। 300 से अधिक पत्रकार प्रभावित हुए हैं, जिनमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बेटे और वरिष्ठ पत्रकार ईशान थरूर भी शामिल हैं। स्पोर्ट्स और कई अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो बंद किए गए हैं।

उत्तर भारत में पहाड़ों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में कोहरा और कड़ाके की ठंड

उत्तर भारत में पहाड़ों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में कोहरा और कड़ाके की ठंडWeather Update 5 February : उत्तर भारत गुरुवार को भी बर्फबारी, बारिश, शीतलहर और कोहरे की चपेट में रहा। इस वजह से कई स्थानों पर लोगों को आवागमन में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खासsamsung अपने अगले बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked' की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इवेंट इसी महीने यानी 25 फरवरी 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा सकता है। यहां अब तक केवल गैलेक्सी S26 सीरीज़ की चर्चा थी, वहीं ताज़ा लीक्स ने संकेत दिया है कि सैमसंग के पिटारे में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा डिवाइस मौजूद हैं।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमत

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमतRedmi Note 15 Pro series : नई स्मार्टफोन रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज लॉन्च हो गई है। रेडमी नोट 15 प्रो को मिड-रेंज बजट में फ्लैगशिप फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। अपनी मजबूती के लिए चर्चित यह सीरीज शाओमी के नए 'रेडमी टाइटन स्ट्रक्चर' (Redmi Titan structure) पर आधारित है। इसके साथ ही नोट 15 प्रो प्लस को भी पेश किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com