बुधवार, 4 फ़रवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :मुंबई , बुधवार, 4 फ़रवरी 2026 (15:43 IST)

सोना-चांदी चमके: चांदी 3.20 लाख और सोना 1.60 लाख पार, शहरवार ताजा रेट

gold silver rates in india on 4 february
Gold Silver Rates : सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मजबूत मांग से सोने चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन भी तेजी दिखाई दी। सराफा बाजार में चांदी एक बार फिर 3,20,000 रुपए किलो हो गई। इस तरह सोने की कीमतें भी 1.60 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार हो गई।
 
चांदी की कीमत में बुधवार को तेजी का सिलसिला जारी रहा और वायदा कारोबार में यह दोपहर 3.18 बजे 14973 रुपए उछलकर 2,82,988 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। सोने की कीमत भी करीब 5000 रुपए की तेजी के साथ 1,58,803 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंची।
 
बुधवार को देश के सराफा बाजारों में भी सोने चांदी के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। आज चांदी 40,000 रुपए बढ़कर 3,20,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। जबकि सोने के दाम 1,60,530 रुपए प्रति 10 ग्राम थे।

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

मुंबई- 3,20,000 रुपए प्रति किलो
चेन्नई- 3,20,000 रुपए प्रति किलो
दिल्ली-3,20,000 रुपए प्रति किलो
हैदराबाद-3,20,000 रुपए प्रति किलो
कोलकाता- 3,20,000 रुपए प्रति किलो
जयपुर- 3,20,000 रुपए प्रति किलो
पटना- 3,20,000 रुपए प्रति किलो
लखनऊ- 3,20,000 रुपए प्रति किलो
इंदौर- 3,20,000 रुपए प्रति किलो

आपके शहर में क्या है सोने के दाम?

मुंबई- 1,60,530 रुपए प्रति 10 ग्राम
चेन्नई- 1,62,560 रुपए प्रति 10 ग्राम
दिल्ली- 1,60,680 रुपए प्रति 10 ग्राम
हैदराबाद- 1,60,530 रुपए प्रति 10 ग्राम
कोलकाता- 1,60,530 रुपए प्रति 10 ग्राम
जयपुर- 1,60,680 रुपए प्रति 10 ग्राम
पटना-1,60,580 रुपए प्रति 10 ग्राम
लखनऊ- 1,60,680 रुपए प्रति 10 ग्राम
 
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
edited by : Nrapendra Gupta
Webdunia
समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

