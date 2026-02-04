सोना-चांदी चमके: चांदी 3.20 लाख और सोना 1.60 लाख पार, शहरवार ताजा रेट

Gold Silver Rates : सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मजबूत मांग से सोने चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन भी तेजी दिखाई दी। सराफा बाजार में चांदी एक बार फिर 3,20,000 रुपए किलो हो गई। इस तरह सोने की कीमतें भी 1.60 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार हो गई।

चांदी की कीमत में बुधवार को तेजी का सिलसिला जारी रहा और वायदा कारोबार में यह दोपहर 3.18 बजे 14973 रुपए उछलकर 2,82,988 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। सोने की कीमत भी करीब 5000 रुपए की तेजी के साथ 1,58,803 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंची।

बुधवार को देश के सराफा बाजारों में भी सोने चांदी के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। आज चांदी 40,000 रुपए बढ़कर 3,20,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। जबकि सोने के दाम 1,60,530 रुपए प्रति 10 ग्राम थे।

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

मुंबई- 3,20,000 रुपए प्रति किलो

चेन्नई- 3,20,000 रुपए प्रति किलो

दिल्ली-3,20,000 रुपए प्रति किलो

हैदराबाद-3,20,000 रुपए प्रति किलो

कोलकाता- 3,20,000 रुपए प्रति किलो

जयपुर- 3,20,000 रुपए प्रति किलो

पटना- 3,20,000 रुपए प्रति किलो

लखनऊ- 3,20,000 रुपए प्रति किलो

इंदौर- 3,20,000 रुपए प्रति किलो

आपके शहर में क्या है सोने के दाम?

मुंबई- 1,60,530 रुपए प्रति 10 ग्राम

चेन्नई- 1,62,560 रुपए प्रति 10 ग्राम

दिल्ली- 1,60,680 रुपए प्रति 10 ग्राम

हैदराबाद- 1,60,530 रुपए प्रति 10 ग्राम

कोलकाता- 1,60,530 रुपए प्रति 10 ग्राम

जयपुर- 1,60,680 रुपए प्रति 10 ग्राम

पटना-1,60,580 रुपए प्रति 10 ग्राम

लखनऊ- 1,60,680 रुपए प्रति 10 ग्राम

अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।

