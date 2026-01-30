सोना चांदी धड़ाम, कुछ ही घंटों में चांदी 60,000 रुपए गिरी, सोने में 15,246 रुपए की गिरावट शुक्रवार को चांदी में 15 और सोने में 9 फीसदी की गिरावट

आज सुबह 10 बजे चांदी 15,651 रुपए की गिरावट के साथ 3,84,242 रुपए प्रति किलो थी। दोपहर 3.15 मिनट पर चांदी 15 प्रतिशत गिरकर 3,39,913 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई।

इसी तरह आज सोने के दामों में भारी कमी देखी गई। सुबह 10 बजे सोना 2,105 रुपए लुढ़ककर 1,67,298 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। दोपहर 3.15 मिनट पर सोने की कीमत भी 9 प्रतिशत गिर गई। इस समय सोना 15,246 रुपए गिरकर 1,54,157 प्रति 10 ग्राम रुपए रह गया।

क्यों गिरे सोने चांदी के दाम

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी शुक्रवार को सोने की कीमतों में नरमी आई। डॉलर की मजबूती से सोने दबाव में हैं। हालांकि भू-राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच लोग अभी भी सुरक्षित निवेश की तलाश में है।

वैश्विक स्तर पर सोने-चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट दिखी। बजट से पहले बाजार में अनिश्चितता रहती है, इसलिए निवेशक सुरक्षित पोजिशन लेने लगे। इस वजह से दोनों कीमती धातुओं में नई खरीद कम हुई।



क्या कहते हैं एक्सपर्ट कमोडिटी एक्सपर्ट योगेश बागौरा ने कहा कि अमेरिका और जापान ही गोल्ड, सिल्वर और शेयर बाजार में चल रही उठापटक के लिए जिम्मेदार है। जापान में मंदी का खतरा मंडरा रहा है। अगर जापान इसी तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहा तो मेटल्स में गोल्ड, सिल्वर में तेजी बनी रहेगी। जापान का अमेरिकी बाजार में 600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। जापान अपना जीडीपी कर्ज घटाने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। अगर वह इंटरेस्ट को बिना बढ़ाएं इसे रिकवर कर लें तो गोल्ड और सिल्वर में एक ठहराव देखने को मिल सकता है। अमेरिका और यूरोप में बॉन्ड यील्ड बढ़ने से भी सोना चांदी सस्ता हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जब बॉन्ड पर रिटर्न बढ़ता है, तो निवेशक सोने से पैसा निकालकर बॉन्ड की ओर जाते हैं।

उन्होंने कहा कि जियो पोलिटिकल टेंशन के साथ ही जापान से क्लेरिफिकेशन आने तक रिटेल इन्वेस्टर को बाजार से दूरी ही रहना चाहिए। अभी गोल्ड, सिल्वर रिटेल इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बाजार फिलहाल बड़े लोगों के हाथ में है। अगर किसी को भी इन्वेस्टमेंट करना है तो वह अपने पेमेंट का 25% ही अभी इन्वेस्टमेंट करें और अपना माइंडसेट यह बना कर रखें कि आने वाले समय में 40 से 50% की गिरावट कभी भी आ जाती है।

