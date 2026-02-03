मंगलवार, 3 फ़रवरी 2026
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
मुंबई , मंगलवार, 3 फ़रवरी 2026 (10:42 IST)

सोने चांदी की कीमतों में भारी उछाल, MCX पर Silver 2,52,500 रुपए किलो, सोना भी 4,700 रुपए बढ़ा

Gold Silver Rates on MCX: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आज सुबह वायदा कारोबार में सोने चांदी में भी बढ़त दिखाई दी। सुबह 9.45 बजे चांदी 16740 रुपए बढ़कर 2,52,500 रुपए प्रति किलो हो गई। सोना भी 4709 रुपए बढ़कर 1,48,700 रुपए प्रति किलो हो गया। ALSO READ: ट्रंप ने टैरिफ घटाकर दिया बूस्टर डोज, खुश हुए पीएम मोदी, भारत को क्या होगा फायदा
 
पिछले कई दिनों से सोने चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट दिखाई दे रही थी। ट्रंप की भारत से ट्रेड डील और टैरिफ कम कर 18 फीसदी करने संबंधी घोषणा से बाजार में सकारात्मकता का संचार हुआ। कमोडिटी बाजार ने भी इसका जोरदार स्वागत किया।

सोने चांदी में भारी उतार चढ़ाव

2026 की शुरुआत से ही सोने चांदी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव है। एक समय सोने चांदी के दाम विशेषकर चांदी रोज नए रिकॉर्ड बना रहे थे। 1 मई 2025 को चांदी 1,00,000 रुपए प्रति किलो थी। 29 सितंबर को इसके दाम बढ़कर 1,50,000 रुपए किलो हो गए। 17 दिसंबर को चांदी की कीमत बढ़कर 2,08,000 रुपए हो गई। तेज चाल चलते हुए चांदी 27 दिसंबर को 2,62,000 पर आ गई। नए साल में चांदी की चाल और तेज हो गई। 19 जनवरी को चांदी 3,05,000 पर थी। 29 जनवरी 2026 को यह 4,20,000 के पार हो गई। इसके बाद चांदी में मानो रिवर्स गैर लग गया और देखते ही देखते यह 2.42 लाख रुपए प्रति किलो ही रह गए। ALSO READ: ट्रंप ने भारत के आगे टेके घुटने! 50% टैरिफ को घटाकर किया मात्र 18%, भारत-EU डील ने बिगाड़ा खेल
 
इसी तरह सराफा बाजार में सोना 1 जनवरी 2025 में 1,00,370 रुपए प्रति 10 ग्राम था। 9 सितंबर को यह बढ़कर 1,10,290 और 28 दिसंबर को 1,42,420 पर पहुंच गया। इसके बाद इसकी चाल भी अचानक तेज हो गई और यह 29 जनवरी को 1,78,850 पर पहुंच गया। हालांकि इसके बाद बाजार में भारी गिरावट आई और 2 फरवरी को यह 1.39 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

क्या है रुपए और शेयर बाजार का हाल

ट्रंप के एलान से करेंसी बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ। इससे भारतीय शेयर बाजार में बहार आ गई। शुरुआती कारोबारी में सेंसेक्स 2500 से ज्यादा अंक उछल गया तो निफ्टी में भी 700 से ज्यादा अंकों का उछाल देखा गया। ALSO READ: टैरिफ कटौती और ट्रेड डील से शेयर बाजार में बहार, 2500 अंक उछला सेंसेक्स, निफ्टी में भी 700 अंक बढ़ा
