सोने चांदी की कीमतों में भारी उछाल, MCX पर Silver 2,52,500 रुपए किलो, सोना भी 4,700 रुपए बढ़ा

पिछले कई दिनों से सोने चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट दिखाई दे रही थी। ट्रंप की भारत से ट्रेड डील और टैरिफ कम कर 18 फीसदी करने संबंधी घोषणा से बाजार में सकारात्मकता का संचार हुआ। कमोडिटी बाजार ने भी इसका जोरदार स्वागत किया।

सोने चांदी में भारी उतार चढ़ाव

ALSO READ: ट्रंप ने भारत के आगे टेके घुटने! 50% टैरिफ को घटाकर किया मात्र 18%, भारत-EU डील ने बिगाड़ा खेल 2026 की शुरुआत से ही सोने चांदी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव है। एक समय सोने चांदी के दाम विशेषकर चांदी रोज नए रिकॉर्ड बना रहे थे। 1 मई 2025 को चांदी 1,00,000 रुपए प्रति किलो थी। 29 सितंबर को इसके दाम बढ़कर 1,50,000 रुपए किलो हो गए। 17 दिसंबर को चांदी की कीमत बढ़कर 2,08,000 रुपए हो गई। तेज चाल चलते हुए चांदी 27 दिसंबर को 2,62,000 पर आ गई। नए साल में चांदी की चाल और तेज हो गई। 19 जनवरी को चांदी 3,05,000 पर थी। 29 जनवरी 2026 को यह 4,20,000 के पार हो गई। इसके बाद चांदी में मानो रिवर्स गैर लग गया और देखते ही देखते यह 2.42 लाख रुपए प्रति किलो ही रह गए।

इसी तरह सराफा बाजार में सोना 1 जनवरी 2025 में 1,00,370 रुपए प्रति 10 ग्राम था। 9 सितंबर को यह बढ़कर 1,10,290 और 28 दिसंबर को 1,42,420 पर पहुंच गया। इसके बाद इसकी चाल भी अचानक तेज हो गई और यह 29 जनवरी को 1,78,850 पर पहुंच गया। हालांकि इसके बाद बाजार में भारी गिरावट आई और 2 फरवरी को यह 1.39 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

क्या है रुपए और शेयर बाजार का हाल

edited by : Nrapendra Gupta