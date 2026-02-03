US टैरिफ कटौती पर सियासत तेज, जयराम रमेश ने क्यों कहा 'ट्रंप डिपेंडेंसी' बढ़ी

ऐसा प्रतीत होता है कि आज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत हुई। यह जानकारी भारतीय पक्ष की ओर से नहीं, बल्कि भारत में अमेरिका के राजदूत द्वारा दी गई है।— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) February 2, 2026
अब यह जैसे एक रूटीन बनता जा रहा है-भारत को अपनी ही सरकार की कार्रवाइयों के बारे में जानकारी राष्ट्रपति ट्रंप…
उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने की घोषणा वॉशिंगटन, डीसी से की।— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) February 2, 2026
उन्होंने वॉशिंगटन से ही रूस और वेनेजुएला से भारत की तेल खरीद को लेकर अपडेट की घोषणा की।
अब उन्होंने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा भी वॉशिंगटन से कर दी है, जिसके पूरे विवरण का अभी इंतज़ार किया जा रहा है।…
Wonderful to speak with my dear friend President Trump today. Delighted that Made in India products will now have a reduced tariff of 18%. Big thanks to President Trump on behalf of the 1.4 billion people of India for this wonderful announcement.— Narendra Modi (@narendramodi) February 2, 2026
When two large economies and the…
A big day for India-US relations as the trade deal has been locked with a significantly reduced tariff of 18%, paving the way for stronger trade ties and mutual growth.— Amit Shah (@AmitShah) February 2, 2026
I congratulate PM @narendramodi and President @realDonaldTrump for this historic deal, which will elevate our…