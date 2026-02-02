ट्रंप ने भारत के आगे टेके घुटने! 50% टैरिफ को घटाकर किया मात्र 18%, भारत-EU डील ने बिगाड़ा खेल

US Tariff on India: एक अहम वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रम के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 18 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इससे पहले ट्रंप ने ही भारत पर पहले 25 प्रतिशत और फिर उसे बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया था। दरअसल, ट्रंप के रुख में आए इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह भारत-यूरोपीय संघ डील को माना जा रहा है। क्योंकि इसके चलते ट्रंप लगभग अकेले पड़ गए थे। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों की तरफ से ट्रंप को शुक्रिया कहा है।

क्या अमेरिकी पेशकश

क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यदि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा तो इससे यूक्रेन युद्ध खत्म करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मोदी से व्यापार समेत कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उल्लेखनीय है कि ट्रंप प्रशासन भारत पर लगातार दबाव बना रहा है कि वह रूस से तेल खरीदना बंद करे। अमेरिका का मानना है कि भारत का रूसी तेल खरीदना परोक्ष रूप से यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है।



क्या कहा पीएम मोदी ने? आज अपने प्यारे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। खुशी है कि अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 18% कम हो जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत-बहुत धन्यवाद। जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ काम करते हैं, तो इससे हमारे लोगों को फायदा होता है और आपसी फायदे वाले सहयोग के लिए बहुत सारे मौके खुलते हैं। हालांकि भारत को यह भी देखना होगा कि ट्रंप का कूटनीतिक अंदाज अप्रत्याशित है। भारत-पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की उनकी अचानक पेशकश भारत के पुराने स्टैंड के खिलाफ जाती है, जिससे अविश्वास पैदा होता है। भारत अमेरिका को एक 'साझेदार' मानता है, न कि 'सहयोगी'। इसका मतलब है कि भारत अपने हितों के हिसाब से रूस और अमेरिका के बीच संतुलन बना रहा है।

Wonderful to speak with my dear friend President Trump today. Delighted that Made in India products will now have a reduced tariff of 18%. Big thanks to President Trump on behalf of the 1.4 billion people of India for this wonderful announcement.



When two large economies and the… — Narendra Modi (@narendramodi) February 2, 2026 वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व बहुत जरूरी है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूरा समर्थन करता है। मैं अपनी पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं।