सोमवार, 2 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. donald-trump-slashes-tariff-on-india-18-percent-india-eu-deal-impact
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 2 फ़रवरी 2026 (23:20 IST)

ट्रंप ने भारत के आगे टेके घुटने! 50% टैरिफ को घटाकर किया मात्र 18%, भारत-EU डील ने बिगाड़ा खेल

Donald Trump Slashes India Tariff
US Tariff on India: एक अहम वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रम के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 18 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इससे पहले ट्रंप ने ही भारत पर पहले 25 प्रतिशत और फिर उसे बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया था। दरअसल, ट्रंप के रुख में आए इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह भारत-यूरोपीय संघ डील को माना जा रहा है। क्योंकि इसके चलते ट्रंप लगभग अकेले पड़ गए थे। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों की तरफ से ट्रंप को शुक्रिया कहा है। 

क्या अमेरिकी पेशकश

आज यानी 2 फरवरी, 2026 को ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से फोन पर बात की थी। इसकी जानकारी अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने एक्स पर पोस्ट की थी। इसके कुछ समय बाद ही ट्रंप ने भारत पर टैरिफ घटाने की घोषणा कर दी। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। भारत अब अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ALSO READ: ट्रंप ने पीएम मोदी को मिलाया फोन, अमेरिकी राजदूत की पोस्ट से मची खलबली!

क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यदि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा तो इससे यूक्रेन युद्ध खत्म करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मोदी से व्यापार समेत कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उल्लेखनीय है कि ट्रंप प्रशासन भारत पर लगातार दबाव बना रहा है कि वह रूस से तेल खरीदना बंद करे। अमेरिका का मानना है कि भारत का रूसी तेल खरीदना परोक्ष रूप से यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है।
 
हालांकि भारत को यह भी देखना होगा कि ट्रंप का कूटनीतिक अंदाज अप्रत्याशित है। भारत-पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की उनकी अचानक पेशकश भारत के पुराने स्टैंड के खिलाफ जाती है, जिससे अविश्वास पैदा होता है। भारत अमेरिका को एक 'साझेदार' मानता है, न कि 'सहयोगी'। इसका मतलब है कि भारत अपने हितों के हिसाब से रूस और अमेरिका के बीच संतुलन बना रहा है।

क्या कहा पीएम मोदी ने?

आज अपने प्यारे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। खुशी है कि अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 18% कम हो जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत-बहुत धन्यवाद।  जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ काम करते हैं, तो इससे हमारे लोगों को फायदा होता है और आपसी फायदे वाले सहयोग के लिए बहुत सारे मौके खुलते हैं। 
वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व बहुत जरूरी है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूरा समर्थन करता है। मैं अपनी पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Budget 2026 : 9 बजट, 9 राज्यों की साड़ियां, निर्मला सीतारमण की साड़ी का 2026 में किस राज्य से था कनेक्शन

Budget 2026 : 9 बजट, 9 राज्यों की साड़ियां, निर्मला सीतारमण की साड़ी का 2026 में किस राज्य से था कनेक्शनबजट 2026 में एक और चीज ने सबका ध्यान खींचा वह है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की साड़ी। अलग-अलग रंगों और खास कढ़ाई वाली उनकी साड़ियां भारतीय कला और संस्कृति की एक अलग कहानी बयां करती हैं इस साल तमिलनाडु में भी चुनाव है।

Stock Market Crash : बजट धमाका या बाजार को झटका, निवेशकों के 10 लाख करोड़ स्वाहा, क्या STT बना विलेन, क्यों मचा शेयर बाजार में कोहराम

Stock Market Crash : बजट धमाका या बाजार को झटका, निवेशकों के 10 लाख करोड़ स्वाहा, क्या STT बना विलेन, क्यों मचा शेयर बाजार में कोहरामवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अपना लगातार 9वां बजट पेश किए जाने के बाद आज भारतीय शेयर बाजार में अचानक और भारी गिरावट देखी गई। सरकार ने आर्थिक विकास की गति बढ़ाने और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए कई बड़े कदम उठाए, लेकिन शेयर बाजार को 'STT' (Securities Transaction Tax) में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रास नहीं आया।

Budget 2026 Defence: रक्षा बजट में 1 लाख करोड़ का इजाफा, सेना की बढ़ेगी ताकत

Budget 2026 Defence: रक्षा बजट में 1 लाख करोड़ का इजाफा, सेना की बढ़ेगी ताकतDefense Budget 2026 Highlights: रक्षा के मोर्चे पर भारत ने अब तक का सबसे बड़ा दांव खेला है। बजट 2026 में निर्मला सीतारमण ने रक्षा बजट को 7.85 रुपए लाख करोड़ तक पहुंचा दिया है। यह पिछले बजट के मुकाबले 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है।

Union Budget 2026-27 : Nirmala Sitharaman का बजट धमाका! 10 बड़े ऐलान जिन्होंने सबको चौंका दिया

Union Budget 2026-27 : Nirmala Sitharaman का बजट धमाका! 10 बड़े ऐलान जिन्होंने सबको चौंका दियाBudget 2026 Key Points for Common Man : यूनियन बजट 2026 पेश हो चुका है और इस बार वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग और आम आदमी को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जानिए 10 बड़े ऐलान जिन्होंने सभी को चौंका दिया है।

Old vs New Tax Regime: बजट 2026 के बाद कौन सी टैक्स व्यवस्था है आपके लिए बेस्ट?

Old vs New Tax Regime: बजट 2026 के बाद कौन सी टैक्स व्यवस्था है आपके लिए बेस्ट?Old vs New Tax Regime 2026-27: 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे नए 'आयकर अधिनियम 2025' ने टैक्सपेयर्स के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि पुरानी व्यवस्था (Old Regime) चुनें या नई (New Regime)? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स व्यवस्था को इतना आकर्षक बना दिया है कि 12 लाख तक की सालाना आय पर अब 'जीरो टैक्स' लगेगा।

और भी वीडियो देखें

ट्रंप ने पीएम मोदी को मिलाया फोन, अमेरिकी राजदूत की पोस्ट से मची खलबली!

ट्रंप ने पीएम मोदी को मिलाया फोन, अमेरिकी राजदूत की पोस्ट से मची खलबली!PM Modi Trump Conversation 2026: भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने ट्‍वीट कर बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से सोमवार शाम फोन पर बातचीत की। बदलते वैश्विक हालातों के बीच इस बातचीत को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है।

हवा में 'डेड' हो जाते दोनों इंजन! एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर में फिर मिली खराबी, जिसने किया था अहमदाबाद प्लेन क्रैश

हवा में 'डेड' हो जाते दोनों इंजन! एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर में फिर मिली खराबी, जिसने किया था अहमदाबाद प्लेन क्रैशAir India Flight AI 132 News: आसमान में एक भीषण हादसा टल गया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 132 (लंदन से बेंगलुरु) के पायलटों की मुस्तैदी ने सैकड़ों जिंदगियां बचा लीं। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जिसे दुनिया के सबसे आधुनिक विमानों में गिना जाता है, एक बार फिर तकनीकी खामी के कारण 'उड़ता हुआ ताबूत' साबित होने की दहलीज पर था।

चुनाव आयोग पर फूटा ममता बनर्जी का गुस्सा, ऐसा अहंकारी CEC कभी नहीं देखा, 98 लाख नामों पर दिल्ली में घमासान

चुनाव आयोग पर फूटा ममता बनर्जी का गुस्सा, ऐसा अहंकारी CEC कभी नहीं देखा, 98 लाख नामों पर दिल्ली में घमासानMamta Banerjee Election Commission: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच की जंग अब दिल्ली की सड़कों तक पहुंच गई है। सोमवार को काली शॉल ओढ़कर विरोध जताते हुए ममता एसआईआर प्रभावित परिवारों और पार्टी नेताओं के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचीं और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला।

हम शेर बच्चे हैं... अनावी अली की कविता सुन खुश हुए योगी, फौरन दिया बड़े स्कूल में एडमिशन का आदेश

हम शेर बच्चे हैं... अनावी अली की कविता सुन खुश हुए योगी, फौरन दिया बड़े स्कूल में एडमिशन का आदेशCM Yogi Adityanath Janta Darshan: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बेहद भावुक कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। अक्सर अपने सख्त फैसलों के लिए चर्चा में रहने वाले योगी का एक 'कोमल रूप' उस वक्त देखने को मिला, जब 'जनता दर्शन' के दौरान एक नन्ही बच्ची अनावी अली अपने परिजनों के साथ उनसे मिलने पहुंची।

केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केन्द्रीय बजट को बताया ‘विकसित भारत’ का रोडमैप

केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केन्द्रीय बजट को बताया ‘विकसित भारत’ का रोडमैपकेन्द्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री तथा गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केन्द्रीय बजट 2026-27 को ‘विकसित भारत’ का स्पष्ट रोडमैप बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट भारत की जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है जिसमें विकसित भारत के राष्ट्रीय संकल्प को जमीनी स्तर पर साकार करने की दिशा में निर्णायक कदम हैं। यह बजट प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरूप देश की आर्थिक मजबूती, अधोसंरचना विस्तार और भविष्य की तकनीकों का रोडमैप प्रस्तुत करता है।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमत

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमतRedmi Note 15 Pro series : नई स्मार्टफोन रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज लॉन्च हो गई है। रेडमी नोट 15 प्रो को मिड-रेंज बजट में फ्लैगशिप फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। अपनी मजबूती के लिए चर्चित यह सीरीज शाओमी के नए 'रेडमी टाइटन स्ट्रक्चर' (Redmi Titan structure) पर आधारित है। इसके साथ ही नोट 15 प्रो प्लस को भी पेश किया गया है।

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चे

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चेएप्पल की ओर से एक किफायती मॉडल iPhone 17e के चर्चे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक यह 2026 की पहली छमाही (संभवतः मार्च-मई) में लॉन्च हो सकता है। इसमें Dynamic Island फीचर मिलेगा, जिसका मतलब है कि अब पुराने 'Notch' वाले डिजाइन की छुट्टी हो जाएगी। यह A19 चिप के साथ आएगा, जो परफॉरमेंस को काफी बूस्ट देगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com