अमेरिका-ईरान तनाव से लगातार दूसरे दिन भी सोना-चांदी में उछाल, MCX ने हटाया अतिरिक्त मार्जिन

Gold Silver Price Today : अमेरिकी और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और घरेलू मांग बढ़ने की वजह से गुरुवार को भी सोने चांदी की कीमतों में बढ़त दिखाई दी। अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध की स्थिति बनती तो एक बार फिर सोने चांदी के दाम बढ़ सकते हैं। इस बीच एमसीएक्स ने गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर पर लगने वाले अतिरिक्त मार्जिन को हटा लिया है।

वायदा कारोबार (MCX) पर सुबह 12:19 बजे सोने की कीमत 1,089 रुपए बढ़कर 1,56,850 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। इस समय चांदी 2,750 रुपए की बढ़त के साथ 2,47,018 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर थी। स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिलवर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 5016.323 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 78.887 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

बाजार विशेषज्ञ मयंक मारु ने कहा कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध होता है तो इससे डॉलर कमजोर होगा और एक बार फिर निवेशकों की दिलचस्पी सोने चांदी में बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि 11 मार्च के बाद सोने के दाम बढ़कर 5500 डॉलर तक पहुंच सकते हैं। जबकि चांदी भी 110 डॉलर के पार हो सकती है।

सोना और चांदी में ट्रेडिंग करना सस्ता

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने सोना और चांदी के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स पर लगाए गए अतिरिक्त मार्जिन को हटाने का ऐलान किया है। यह फैसला आज से लागू भी हो गया। इस महीने की शुरुआत में सभी गोल्ड फ्यूचर्स पर 3 प्रतिशत और सभी सिल्वर फ्यूचर्स पर 7 प्रतिशत का अतिरिक्त मार्जिन लगाया गया था।

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

मुंबई- 2,52,350 रुपए प्रति किलो

चेन्नई- 2,52,430 रुपए प्रति किलो

दिल्ली- 2,52,634 रुपए प्रति किलो

कोलकाता- 2,52,692 रुपए प्रति किलो

भोपाल- 2,52,907 रुपए प्रति किलो

अहमदाबाद- 2,52,561 रुपए प्रति किलो

आपके शहर में क्या है सोने के दाम?

मुंबई- 1,57,882 रुपए प्रति 10 ग्राम

चेन्नई- 1,58,165 रुपए प्रति 10 ग्राम

दिल्ली- 1,58,128 रुपए प्रति 10 ग्राम

अहमदाबाद- 1,58,051 रुपए प्रति 10 ग्राम

भोपाल- 1,58,377 रुपए प्रति 10 ग्राम