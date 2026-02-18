बुधवार, 18 फ़रवरी 2026
  Abhishek Sharma intact at top as Ishan Kishan makes giant stride
Written By WD Sports Desk
बुधवार, 18 फ़रवरी 2026 (17:00 IST)

T20I World Cup में खाता नहीं खोलने वाले अभिषेक नंबर 1 पर, ईशान पहुंचे टॉप 10 में

Abhishek Sharma
भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा ने हाल में मामूली प्रदर्शन के बावजूद आईसीसी पुरुष टी20 रैंकिंग में टॉप पर अपनी जगह बनाए रखी, जबकि टीम के साथी ईशान किशन पाकिस्तान के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच प्रदर्शन के बाद 17 स्थान ऊपर चढ़कर आठवें स्थान पर पहुंच गए। पाकिस्तान के सैम अयूब ने ऑलराउंडर रैंकिंग में फिर से नंबर 1 पर जगह बना ली है।

उन्होंने मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद ज़िम्बाब्वे के सिकंदर रज़ा को पीछे छोड़ दिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की वेबसाइट के मुताबिक, कोलंबो में भारत के खिलाफ तीन विकेट लेने के बाद अयूब ऑलराउंडर्स की लिस्ट में टॉप पर वापस आ गए हैं, जिससे हाल के हफ्तों में उनके और रज़ा के बीच टॉप पर रहने की कड़ी टक्कर जारी है।

रज़ा दूसरे स्थान पर खिसक गए, जबकि नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी दो स्थान ऊपर और अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमरज़ई चार स्थान ऊपर चढ़े, दोनों ने शानदार प्रदर्शन के बाद चौथा स्थान शेयर किया। बल्लेबाजी रैंकिंग में, श्रीलंका के पथुम निसंका कैंडी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी शानदार सेंचुरी के बाद तीन स्थान ऊपर चढ़कर तीसरे स्थान पर आ गए।

दक्षिण अफ्रीका के रयान रिकेल्टन 22 स्थान ऊपर चढ़कर 11वें स्थान पर और एडेन मार्करम छह स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त 15वें स्थान पर पहुंच गए, जिन्होंने अहम रन बनाए, जबकि अमेरिका के बैटर सैतेजा मुक्कामल्ला 16 स्थान ऊपर चढ़कर 21वें स्थान पर और इंग्लैंड के युवा जैकब बेथेल 22 स्थान ऊपर चढ़कर लिस्ट में 32वें स्थान पर पहुंच गए।

बॉलिंग रैंकिंग में, अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान एक स्थान ऊपर चढ़कर दूसरे स्थान पर आ गए, जिससे भारत के वरुण चक्रवर्ती के साथ उनका अंतर कम हो गया, जो चार्ट में टॉप पर बने हुए हैं। जिम्बाब्वे के पेसर ब्रैड इवांस ने लगातार तीन विकेट लेने के बाद 10 स्थान ऊपर चढ़कर पांचवें स्थान पर काफी सुधार किया।

भारत के अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह ने भी बढ़त हासिल की, वे क्रमशः 14वें और 15वें स्थान पर पहुंच गए, जबकि आयरलैंड के स्पिनर मैथ्यू हम्फ्रीज अपने हालिया प्रदर्शन के बाद 23 स्थान ऊपर चढ़कर 23वें स्थान पर पहुंच गए।
