रविवार, 15 फ़रवरी 2026
  4. India vs Pakistan T20I World Cup match live Updates
Written By WD Sports Desk
Last Updated : रविवार, 15 फ़रवरी 2026 (19:29 IST)

INDvsPAK Live: 27 गेंदों में ईशान किशन ने पूरा किया तूफानी अर्धशतक

India
INDvsPAK पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद ईशान किशन ने भारत पर दबाव नहीं आने दिया और शाहीन से लेकर अबरार तक को अपना शिकार बनाया। पहले पॉवरप्ले में उन्होंनो 5 चौके और 2 छक्के मारे जिससे उनके साथ दूसरे छोर पर खड़े तिलक वर्मा को पिच पर जमने का समय मिला।पहले 6 ओवर में भारत का स्कोर 50 पार हो गया।पॉवरप्ले के ठीक बाद 2 गेंदो में ही अबरार अहमद को 2 चौके मारकर उन्होंने 27 गेंदो में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया।
  • पहले ही ओवर में अभिषेक डक पर रवाना, काम आया सलमान का मास्टरस्ट्रोक
मैच शुरु होते साथ ही भारतीय टीम को बड़ा झटका तब लगा जब अभिषेक शर्मा 4 गेंदो में बिना खाता खोले पहले ही ओवर में शाहीन द्वारा मिड ऑन पर आउट हो गए। उनका विकेट कप्तान सलमान अली आगा ने लिया।
  • पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया

कोलोंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के कप्तान सूर्याकुमार यादव के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। 

सलमान अली आगा ने कहा कि उनकी टीम में कोई बदलाव नहीं है। सूर्यकुमार यादव ने कहा कि वह भी टॉस जीतकर बल्लेबाजी करना ही पसंद करते। भारतीय टीम में 2 बदलाव हैं। संजू सैमसन की जगह अभिषेक शर्मा और अर्शदीप सिंह की जगह कुलदीप यादव टीम में वापस आए हैं।
भारत : सूर्यकुमार यादव (कप्तान), ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरूण चक्रवर्ती 

पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ,  मोहम्मद नवाज,  साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान, उस्मान तारिक
