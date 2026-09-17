अमेरिकी फेड रिजर्व का बड़ा फैसला: 2023 के बाद पहली बार बढ़ाई गईं ब्याज दरें, भारत पर क्या होगा असर?

अमेरिका में लगातार बढ़ती महंगाई के बीच अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी का बड़ा फैसला लिया है। फेड रिजर्व ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की है, जिससे अब ब्याज दरें बढ़कर 3.75 प्रतिशत से 4 प्रतिशत की नई लक्ष्य सीमा में पहुंच गई हैं। खास बात यह है कि अमेरिका में साल 2023 के बाद यह पहला मौका है जब ब्याज दरों में इजाफा किया गया है।

वैश्विक बाजारों पर पड़ेगा असर

फेड रिजर्व के इस कदम से अमेरिका में लोन (कर्ज) की लागत में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, इस फैसले का सीधा असर वैश्विक बाजारों, अमेरिकी डॉलर, सोने-चांदी की कीमतों और अन्य प्रमुख परिसंपत्तियों (Assets) पर देखने को मिल सकता है।

भारत पर क्या होगा इसका असर?

रुपये में कमजोरी: अमेरिकी दरों में बढ़ोतरी से वैश्विक निवेशकों का रुझान डॉलर की तरफ बढ़ेगा, जिससे डॉलर मजबूत होगा और भारतीय रुपया कमजोर हो सकता है।

महंगा आयात: रुपया कमजोर होने से भारत के लिए विदेशी सामान और खासकर कच्चे तेल (Crude Oil) का आयात महंगा हो जाएगा।

विदेशी निवेश : अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ने से भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों की निकासी देखने को मिल सकती है, जिससे बाजार में उतार-चढ़ाव आ सकता है।