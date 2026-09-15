  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. समाचार
  4. bajaj-finance-business-loan-startup-funding-options
Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated : Tuesday, 15 September 2026 (13:02 IST)

स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग के विकल्प: अपने बिजनेस के लिए सही फाइनेंसिंग कैसे चुनें

business loan
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (13:02 IST)
google-news
बजाज फाइनेंस बिजनेस लोन वर्किंग कैपिटल, उपकरण खरीदने और बिजनेस बढ़ाने में कैसे मदद कर सकता है, यह जानने के लिए स्टार्टअप फंडिंग के विकल्पों के बारे में जानें।

सारांश

  • अपनी ज़रूरतों को समझें: देखें कि पैसा वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, उपकरण के लिए, भर्ती के लिए, तकनीक के लिए या बिजनेस बढ़ाने के लिए।
  • विकल्पों को तुलना करें: बूटस्ट्रैपिंग, इक्विटी फंडिंग और बिजनेस लोन को लागत, मालिकाना हक़ और चुकौती के हिसाब से देखें।
  • अपना नियंत्रण बनाए रखें: बिजनेस लोन से पैसा मिल सकता है, वो भी बिना इक्विटी छोड़े।
  • सही लोन चुनें: लोन को अपने कैश फ्लो और ज़रूरत के हिसाब से चुनें।
  • बजाज फाइनेंस बिजनेस लोन: फ्लेक्सिबल अवधि, बिना गिरवी और ऑनलाइन आवेदन के साथ Rs. 2 लाख से Rs. 80 लाख तक का लोन पाएं।
 
किसी भी स्टार्टअप के लिए सही समय पर पैसा मिलना बहुत मायने रखता है। इसी से तय होता है कि बिजनेस सिर्फ़ रोज़ के खर्चे संभाल पाता है, या किसी अच्छे मौके पर हाथ भी डाल पाता है। हालांकि, बाहर से पैसा लेने के साथ कुछ बातें भी जुड़ी होती हैं — जैसे मालिकाना हक़ पर असर, चुकौती की ज़िम्मेदारी, और कितना पैसा चाहिए। फंडिंग के विकल्पों को समझ लेने से उद्यमियों को सही फ़ैसला लेने में मदद मिलती है। कई नए बिजनेस के लिए, स्टार्टअप बिजनेस लोन बिना इक्विटी घटाए समय पर पैसा पाने का एक आसान तरीका है।
 

स्टार्टअप्स को बाहर से पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ती है

हर स्टार्टअप को बढ़ने के साथ अलग-अलग आर्थिक चुनौतियां आती हैं। बाहर से मिली फंडिंग इन कमियों को पूरा कर सकती है। इससे उद्यमी अपना ध्यान बिजनेस खड़ा करने और बढ़ाने पर लगा पाते हैं।
 
अनियमित कैश फ्लो को संभालना
कैश फ्लो बढ़ते बिजनेस की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।
  • ग्राहकों का भुगतान देर से आ सकता है, भले ही आपके रोज़ के खर्चे चलते रहें।
  • किराया, सैलरी, बिजली-पानी और सप्लायर के भुगतान समय पर देने ही होते हैं।
  • थोड़ी अतिरिक्त नकदी हो तो रोज़ का काम आसानी से चलता है।
 
बिजनेस को बढ़ाने में पैसा लगाना
बढ़ने के मौके अक्सर तब आते हैं, जब रिटर्न मिलना अभी शुरू भी नहीं हुआ होता।
  • नए बाज़ारों में कदम रखना
  • नए लोगों को नौकरी पर रखना
  • नए प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करना
  • मार्केटिंग और नए ग्राहक जोड़ना
 

बिजनेस के लिए ज़रूरी चीज़ें खरीदना

कई बिजनेस को शुरुआत में ही उपकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छी-खासी रकम लगानी पड़ती है।
  • मशीनरी और मैन्युफैक्चरिंग के उपकरण
  • ऑफिस का फर्नीचर और इंफ्रास्ट्रक्चर
  • कमर्शियल गाड़ियां
  • तकनीक और सॉफ्टवेयर
 

वर्किंग कैपिटल बनाना

बढ़ते बिजनेस को रोज़ का काम चलाने के लिए भी अक्सर अतिरिक्त पैसों की ज़रूरत पड़ती है।
  • इन्वेंट्री खरीदना
  • सप्लायर के भुगतान संभालना
  • बिजनेस बढ़ने के दौरान कैश फ्लो ठीक बनाए रखना
 

स्टार्टअप्स के लिए आम फंडिंग विकल्प

स्टार्टअप के पास पैसा जुटाने के कई तरीके होते हैं। हर एक तरीका अलग ज़रूरत के हिसाब से बना है। इन फ़र्क़ों को समझने से उद्यमी वो विकल्प चुन पाते हैं जो उनके बिजनेस के लिए ठीक बैठे।

फंडिंग का विकल्प किसके लिए सही  किन बातों का ध्यान रखें
बूटस्ट्रैपिंग शुरुआती दौर के बिजनेस सिर्फ़ आपकी अपनी बचत तक सीमित
दोस्त और परिवार
छोटी ज़रूरतों के लिए  निजी व्यवस्था और उनकी हालत पर निर्भर
एंजल निवेश तेज़ी से बढ़ने वाले स्टार्टअप्स मालिकाना हक़ का कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ सकता है
वेंचर कैपिटल ज़्यादा स्केल कर सकने वाले बिजनेस
बिजनेस लोन पहले से चल रहे पात्र बिजनेस  मालिकाना हक़ बनाए रखते हुए पैसा मिलता है
 
हर फंडिंग विकल्प अपने मक़सद से काम करता है। इक्विटी फंडिंग उन बिजनेस के लिए ठीक रहती है जो
रणनीतिक निवेशक ढूंढ रहे हैं। जो उद्यमी अपना मालिकाना हक़ बनाए रखना चाहते हैं, वे शर्तें पूरी करने
पर बिजनेस लोन के बारे में सोच सकते हैं।
 
एक नज़र में बजाज फाइनेंस बिजनेस लोन
जैसे-जैसे बिजनेस बढ़ता है, पैसों की ज़रूरत भी बढ़ती जाती है। उद्यमियों को काम फैलाने, मशीनरी खरीदने, वर्किंग कैपिटल संभालने या आगे की तरक़्क़ी के लिए अतिरिक्त पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। बजाज फाइनेंस बिजनेस लोन फ्लेक्सिबल चुकौती और आसान आवेदन के साथ ये ज़रूरतें पूरी करने में मदद कर सकता है।
यह लोन अलग-अलग स्टेज पर पात्र बिजनेस की मदद करने और उनकी बदलती ज़रूरतें पूरी करने के लिए
बनाया गया है।
 
खासियत  जानकारी
लोन की रकम Rs. 2 लाख से Rs. 80 लाख
लोन के प्रकार टर्म लोन, फ्लेक्सी टर्म लोन, फ्लेक्सी हाइब्रिड टर्म
लोन चुकाने की समय-सीमा 12 महीने से 96 महीने
पैसा मिलना मंज़ूरी के 48 घंटों* के भीतर आपके बैंक खाते में
गिरवी (कोलैटरल) कोई गिरवी नहीं चाहिए
भाग-पूर्वभुगतान फ्लेक्सी वेरिएंट्स पर कोई शुल्क नहीं
आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन
 

बजाज फाइनेंस बिजनेस लोन के लिए आवेदन कैसे करें

आप बजाज फाइनेंस बिजनेस लोन के लिए पूरी तरह ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
चरण 1: अपना आवेदन शुरू करें
  • बजाज फाइनेंस की वेबसाइट पर बिजनेस लोन के पेज पर जाएं।
  • ऊपर-दाईं तरफ़ 'CHECK LOAN OFFER' बटन पर क्लिक करें।
  • अपना पूरा नाम, PAN, जन्मतिथि, पिन कोड और बिजनेस से जुड़े बाक़ी ज़रूरी विवरण भरें।
 
चरण 2: वेरिफिकेशन करें
  • CONTINUE पर क्लिक करें और अपनी बैंकिंग वेरिफिकेशन पूरी करें।
 
चरण 3: KYC पूरा करें
  • अपना KYC पूरा करें और आवेदन जमा कर दें।
 
बाहर से मिली फंडिंग किसी स्टार्टअप को शुरुआती दौर से आगे बढ़ाकर लगातार तरक़्क़ी की तरफ़ ले जा सकती है। चाहे मक़सद वर्किंग कैपिटल मज़बूत करना हो, उपकरण खरीदना हो, तकनीक में पैसा लगाना हो, नए लोगों को रखना हो, या काम फैलाना हो — सही फंडिंग विकल्प इस पर निर्भर करता है कि बिजनेस की ज़रूरत क्या है और उसकी आर्थिक हालत कैसी है।
 
बूटस्ट्रैपिंग और इक्विटी फंडिंग कुछ हालात में काफ़ी काम आ सकती हैं। वहीं एक पात्र बिजनेस लोन आपको मालिकाना हक़ छोड़े बिना पैसा दे सकता है। उधार लेने से पहले यह ज़रूर देखें कि आपको कितना पैसा चाहिए, आप उसे कैसे चुका पाएंगे, और यह फंडिंग आपकी आगे की योजनाओं में कैसे फ़िट होती है।
 
बजाज फाइनेंस बिजनेस लोन में Rs.2 लाख से Rs.80 लाख तक की फंडिंग मिलती है, साथ ही फ्लेक्सिबल चुकौती अवधि, बिना गिरवी और पूरी तरह ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी। अपनी ज़रूरतों को अच्छी तरह समझकर और सही विकल्प चुनकर, आप अपने बिजनेस को आर्थिक रूप से मज़बूत बना सकते हैं और आगे की तरक़्क़ी का रास्ता भी बना सकते हैं।
*नियम और शर्तें लागू।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
पश्चिम बंगाल उपचुनाव: कौन थे चंद्रनाथ रथ, जिनको मां को भाजपा ने नंदीग्राम से दिया टिकट?

6 साल बाद दर्ज हुई FIR, किन बड़े नामों की हो रही जांच, क्‍या है एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत से कनेक्‍शन?

6 साल बाद दर्ज हुई FIR, किन बड़े नामों की हो रही जांच, क्‍या है एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत से कनेक्‍शन?जून 2020 में हुई सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की संदिग्ध मौत के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद एक बड़ा मोड़ आया है। घटना के लगभग 6 साल बाद अदालत की फटकार और मुंबई पुलिस की जांच में मिली खामियों को देखते हुए, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इस मामले में औपचारिक FIR दर्ज कर नए सिरे से जांच शुरू कर दी है।

पोलैंड सीमा के पास रूस का बड़ा ड्रोन हमला, बाल-बाल बचे ब्रिटेन के पूर्व PM बोरिस जॉनसन!

पोलैंड सीमा के पास रूस का बड़ा ड्रोन हमला, बाल-बाल बचे ब्रिटेन के पूर्व PM बोरिस जॉनसन!Russia-Ukraine war: रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। यूक्रेन और पोलैंड की अंतरराष्ट्रीय सीमा (नाटो सीमा) के बेहद करीब याहोदीन (Yahodyn) स्टेशन पर एक भीषण रूसी ड्रोन हमले में एक यात्री ट्रेन का इंजन तबाह हो गया।

क्यों भारत बन रहा चीन की मजबूरी? 7 साल बाद शी जिनपिंग के दिल्ली आने की असली वजह?

क्यों भारत बन रहा चीन की मजबूरी? 7 साल बाद शी जिनपिंग के दिल्ली आने की असली वजह?7 साल बाद BRICS समिट के लिए भारत पहुंचे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। जानिए गलवान तनाव के बावजूद चीन के लिए भारत से संबंध सुधारना क्यों जरूरी और मजबूरी बन चुका है। चीन का इकोनॉमिक 'मास्टरस्ट्रोक'

5000 करोड़ के मालिक BJP विधायक शाह ने मुंबई की सड़कों पर मांगी भीख, आखिर ऐसा क्यों हुआ?

5000 करोड़ के मालिक BJP विधायक शाह ने मुंबई की सड़कों पर मांगी भीख, आखिर ऐसा क्यों हुआ?Parag Shah BJP MLA: महाराष्ट्र के सबसे अमीर विधायकों में शुमार भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता और घाटकोपर (पूर्व) से विधायक पराग शाह का एक अनोखा और चौंकाने वाला अवतार सामने आया है। अरबों रुपए की संपत्ति (करीब 5000 करोड़) के मालिक पराग शाह ने अपनी लग्जरी गाड़ियां, अंगरक्षक और कीमती सामान छोड़कर एक भिखारी का रूप धारण किया

9 साल पुरानी शादी खत्म, शहडोल MP हिमाद्री सिंह और नरेंद्र मरावी का तलाक

9 साल पुरानी शादी खत्म, शहडोल MP हिमाद्री सिंह और नरेंद्र मरावी का तलाकBJP MP Himadri Singh divorce: मध्य प्रदेश के शहडोल संसदीय क्षेत्र से दो बार की भाजपा (BJP) सांसद हिमाद्री सिंह और उनके पति व मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र सिंह मरावी का वैवाहिक रिश्ता कानूनी रूप से समाप्त हो गया है। अदालत ने दोनों की तलाक की अर्जी पर अंतिम मुहर लगाते हुए डिक्री पारित कर दी है। दोनों नेता पिछले कई सालों (करीब 5 साल) से एक-दूसरे से अलग रह रहे थे।

खजराना गणेश मंदिर में भक्तों के लिए 20 करोड़ का बीमा, जानिए किसे और किन शर्तों पर मिलेगा इंश्‍योरेंस का लाभ

खजराना गणेश मंदिर में भक्तों के लिए 20 करोड़ का बीमा, जानिए किसे और किन शर्तों पर मिलेगा इंश्‍योरेंस का लाभइंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में 10 दिन का गणेशोत्सव प्रारंभहो गया है। यहां लाखों की संख्‍या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचेगे, इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्‍यवस्‍था के प्रर्याप्‍त इंतजाम किए हैं। लेकिन श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मंदिर प्रबंधन समिति ने पहली बार 20 करोड़ रुपए की पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी भी कराई है।

स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग के विकल्प: अपने बिजनेस के लिए सही फाइनेंसिंग कैसे चुनें

स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग के विकल्प: अपने बिजनेस के लिए सही फाइनेंसिंग कैसे चुनेंबजाज फाइनेंस बिजनेस लोन वर्किंग कैपिटल, उपकरण खरीदने और बिजनेस बढ़ाने में कैसे मदद कर सकता है, यह जानने के लिए स्टार्टअप फंडिंग के विकल्पों के बारे में जानें।

पश्चिम बंगाल उपचुनाव: कौन थे चंद्रनाथ रथ, जिनकी मां को भाजपा ने नंदीग्राम से दिया टिकट?

पश्चिम बंगाल उपचुनाव: कौन थे चंद्रनाथ रथ, जिनकी मां को भाजपा ने नंदीग्राम से दिया टिकट?पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों के लिए मंगलवार को भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के नाम का एलान कर दिया। पार्टी ने नंदीग्राम से हासिरानी रथ और रेजिनगर से शाखारव सरकार और को उम्मीदवार बनाया है। हासिरानी रथ शुभेंदु अधिकारी के पीए रहे चंद्रनाथ रथ की मां हैं।

तेल संकट पर ट्रंप की दो टूक: यूक्रेन बंद करे रिफाइनरियों पर ड्रोन हमले, जेलेंस्की ने दिया यह जवाब

तेल संकट पर ट्रंप की दो टूक: यूक्रेन बंद करे रिफाइनरियों पर ड्रोन हमले, जेलेंस्की ने दिया यह जवाबअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमलों की वजह से रूस में ईंधन का गंभीर संकट पैदा हो रहा है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। इसके साथ ही, ट्रंप ने दावा किया है कि रूस और यूक्रेन अपने ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि इस पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने अविश्वास जताया है।

LIVE: इंडियन बास्केट में कच्चा तेल 120 डॉलर प्रति बैरल के करीब

LIVE: इंडियन बास्केट में कच्चा तेल 120 डॉलर प्रति बैरल के करीबLatest News Today Live Updates in Hindi : ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की वजह से मंगलवार को इंडियन बास्केट में कच्चा तेल 120 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया। पल पल की जानकारी...

iPhone Duo यहां मिल रहा सबसे सस्ता, भारत से करीब 1 लाख रुपए कम है कीमत, iPhone 18 Pro और Pro Max की कीमत भी जानिए

iPhone Duo यहां मिल रहा सबसे सस्ता, भारत से करीब 1 लाख रुपए कम है कीमत, iPhone 18 Pro और Pro Max की कीमत भी जानिएiphone duo cheapest price country : Apple ने 9 सितंबर के लॉन्च इवेंट में अपने नए प्रीमियम स्मार्टफोन iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max पेश किए। इसी इवेंट में कंपनी ने पहली बार फोल्डेबल स्मार्टफोन सेगमेंट में कदम रखते हुए iPhone Duo भी पेश किया है। Apple के इस फोल्डेबल फोन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसकी कीमत को लेकर है।

iphone duo price in india : Apple के पहले फोल्डेबल iPhone की 10 बड़ी खूबियां, ₹2.99 लाख में क्या भारतीय इसे खरीदेंगे?

iphone duo price in india : Apple के पहले फोल्डेबल iPhone की 10 बड़ी खूबियां, ₹2.99 लाख में क्या भारतीय इसे खरीदेंगे?Apple ने आखिरकार अपने पहले फोल्डेबल iPhone iPhone Duo को लॉन्च कर दिया है। यह सिर्फ एक नया iPhone मॉडल नहीं, बल्कि Apple के स्मार्टफोन डिजाइन में बड़ा बदलाव है। भारत में इसकी शुरुआती कीमत ₹2,99,900 रखी गई है। 256GB मॉडल के लिए प्री-ऑर्डर 16 अक्टूबर 2026 शाम 5.30 बजे से शुरू होंगे और बिक्री 23 अक्टूबर से होगी।

LIVE: फोल्डेबल iPhone Duo की इंट्री, एपल ने लॉन्च किया पहला फोल्डेबल फोन, आईफोन से बिलकुल अलग

LIVE: फोल्डेबल iPhone Duo की इंट्री, एपल ने लॉन्च किया पहला फोल्डेबल फोन, आईफोन से बिलकुल अलगApple Event 2026 Live Updates : Apple ने अपने इवेंट 'Surprise and Shine' में अपना पहला फोल्डेबल फोन iPhone duo भी लॉन्च किया। इसके साथ ही iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लॉन्च किया गया। कंपनी ने Apple Watch Series 12, Watch Ultra 4, और AirPods 5 भी लॉन्च किए। यह कंपनी के नए सीईओ जॉन टर्नस का पहला कीनोट था। iPhone Duo में अब तक का सबसे बड़ा डिस्प्ले दिया गया है।