स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग के विकल्प: अपने बिजनेस के लिए सही फाइनेंसिंग कैसे चुनें

बजाज फाइनेंस बिजनेस लोन वर्किंग कैपिटल, उपकरण खरीदने और बिजनेस बढ़ाने में कैसे मदद कर सकता है, यह जानने के लिए स्टार्टअप फंडिंग के विकल्पों के बारे में जानें।

सारांश

अपनी ज़रूरतों को समझें: देखें कि पैसा वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, उपकरण के लिए, भर्ती के लिए, तकनीक के लिए या बिजनेस बढ़ाने के लिए।

देखें कि पैसा वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, उपकरण के लिए, भर्ती के लिए, तकनीक के लिए या बिजनेस बढ़ाने के लिए। विकल्पों को तुलना करें: बूटस्ट्रैपिंग, इक्विटी फंडिंग और बिजनेस लोन को लागत, मालिकाना हक़ और चुकौती के हिसाब से देखें।

बूटस्ट्रैपिंग, इक्विटी फंडिंग और बिजनेस लोन को लागत, मालिकाना हक़ और चुकौती के हिसाब से देखें। अपना नियंत्रण बनाए रखें: बिजनेस लोन से पैसा मिल सकता है, वो भी बिना इक्विटी छोड़े।

बिजनेस लोन से पैसा मिल सकता है, वो भी बिना इक्विटी छोड़े। सही लोन चुनें: लोन को अपने कैश फ्लो और ज़रूरत के हिसाब से चुनें।

लोन को अपने कैश फ्लो और ज़रूरत के हिसाब से चुनें। बजाज फाइनेंस बिजनेस लोन: फ्लेक्सिबल अवधि, बिना गिरवी और ऑनलाइन आवेदन के साथ Rs. 2 लाख से Rs. 80 लाख तक का लोन पाएं।

किसी भी स्टार्टअप के लिए सही समय पर पैसा मिलना बहुत मायने रखता है। इसी से तय होता है कि बिजनेस सिर्फ़ रोज़ के खर्चे संभाल पाता है, या किसी अच्छे मौके पर हाथ भी डाल पाता है। हालांकि, बाहर से पैसा लेने के साथ कुछ बातें भी जुड़ी होती हैं — जैसे मालिकाना हक़ पर असर, चुकौती की ज़िम्मेदारी, और कितना पैसा चाहिए। फंडिंग के विकल्पों को समझ लेने से उद्यमियों को सही फ़ैसला लेने में मदद मिलती है। कई नए बिजनेस के लिए, स्टार्टअप बिजनेस लोन बिना इक्विटी घटाए समय पर पैसा पाने का एक आसान तरीका है।

स्टार्टअप्स को बाहर से पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ती है

हर स्टार्टअप को बढ़ने के साथ अलग-अलग आर्थिक चुनौतियां आती हैं। बाहर से मिली फंडिंग इन कमियों को पूरा कर सकती है। इससे उद्यमी अपना ध्यान बिजनेस खड़ा करने और बढ़ाने पर लगा पाते हैं।

अनियमित कैश फ्लो को संभालना

कैश फ्लो बढ़ते बिजनेस की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।

ग्राहकों का भुगतान देर से आ सकता है, भले ही आपके रोज़ के खर्चे चलते रहें।

किराया, सैलरी, बिजली-पानी और सप्लायर के भुगतान समय पर देने ही होते हैं।

थोड़ी अतिरिक्त नकदी हो तो रोज़ का काम आसानी से चलता है।

बिजनेस को बढ़ाने में पैसा लगाना

बढ़ने के मौके अक्सर तब आते हैं, जब रिटर्न मिलना अभी शुरू भी नहीं हुआ होता।

नए बाज़ारों में कदम रखना

नए लोगों को नौकरी पर रखना

नए प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करना

मार्केटिंग और नए ग्राहक जोड़ना

बिजनेस के लिए ज़रूरी चीज़ें खरीदना

कई बिजनेस को शुरुआत में ही उपकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छी-खासी रकम लगानी पड़ती है।

मशीनरी और मैन्युफैक्चरिंग के उपकरण

ऑफिस का फर्नीचर और इंफ्रास्ट्रक्चर

कमर्शियल गाड़ियां

तकनीक और सॉफ्टवेयर

वर्किंग कैपिटल बनाना

बढ़ते बिजनेस को रोज़ का काम चलाने के लिए भी अक्सर अतिरिक्त पैसों की ज़रूरत पड़ती है।

इन्वेंट्री खरीदना

सप्लायर के भुगतान संभालना

बिजनेस बढ़ने के दौरान कैश फ्लो ठीक बनाए रखना

स्टार्टअप्स के लिए आम फंडिंग विकल्प

स्टार्टअप के पास पैसा जुटाने के कई तरीके होते हैं। हर एक तरीका अलग ज़रूरत के हिसाब से बना है। इन फ़र्क़ों को समझने से उद्यमी वो विकल्प चुन पाते हैं जो उनके बिजनेस के लिए ठीक बैठे।