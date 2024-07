One Nation One Rate से क्या सस्ता होगा सोना, एक भाव से आपका कैसे होगा फायदा

One Nation One Rate : देश के अलग-अलग शहरों में सोने के भाव अलग-अलग रहते हैं। राज्यों में कई तरह के टैक्स के अतिरिक्त चीजें इसमें जोड़ी जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। देशभर में अब देश में लागू होगी 'वन नेशन वन रेट' पॉलिसी (One Nation One Rate) पॉलिसी लागू होने वाली है। इसके लागू होने के बाद अब पूरे देश में सोने का रेट एक जैसा ही रहेगा। अभी जो ज्वेलर्स सोना बेचने पर कई बार मनमानी कीमतें वसूलते हैं, उस पर भी लगाम लगेगी। यह पहल देश में अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत सोने के बाजार की दिशा में एक आवश्यक कदम है।

सितंबर में हो सकती है घोषणा : जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल के द्वारा समर्थित इस पहल का उद्देश्य पूरे देश में सोने की कीमत को मानकीकृत करना है। जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल ने पूरे देश में सोने की एक ही दर लागू करने पर सर्वसम्मति से भारत के प्रमुख ज्वेलर्स से राय ली है। सितंबर की बैठक के दौरान इस संबंध में आधिकारिक घोषणा होने की संभावना है।

आपको क्या होगा फायदा : 'वन नेशन वन रेट' पॉलिसी आपके लिए फायदेमंद मानी जाती है। सोने का एक ही भाव यह तय करेगा कि सभी ग्राहकों के साथ एक जैसा व्यवहार हो और जगह की परवाह किए बिना एक ही कीमत पर ग्राहकों को सोना मिल सके। अगर पूरे देश में सोने का एक ही रेट होता है, तो इससे बाजार और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। पूरे देश में सोने की कीमतों के एक होने से गोल्ड की कीमत में भी कमी आ सकती है। यह लागू होने से ज्वैलर्स के बीच एक स्वस्थ प्रतियोगियता भी होगी।