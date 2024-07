Amrit Varsha FD Scheme : क्या है SBI की 444 दिनों के लिए ‘अमृत वृष्टि’ FD स्कीम और कैसे मिलेगा फायदा

A 32 week pregnant woman was allowed to have an abortion : दिल्ली उच्च न्यायालय ने 31 वर्षीय महिला को भ्रूण में गड़बड़ियों के कारण 32 सप्ताह से अधिक के गर्भ को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दे दी है। अदालत की राय में वर्तमान मामले में रोग की पहचान के लिए किए गए परीक्षण में स्पष्ट रूप से भ्रूण में पर्याप्त असामान्यता प्रतीत होती है।