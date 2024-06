Todays Gold Rate : सोने के भाव में बड़ी गिरावट, चांदी की कीमतें भी हुई कम

Violence case in two cities of Madhya Pradesh : बीती रात मध्‍य प्रदेश के 2 शहरों बुरहानपुर और जबलपुर में हिंसा भड़क गई। जिसके बाद तनाव फैल गया। उपद्रवियों ने पुलिस को भी निशाना बनाया। पुलिस ने 106 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जबलपुर के ओमती इलाके में 2 लड़कों में आपस में हुआ विवाद बड़े उपद्रव की वजह बन गया। इस बीच 2 पक्ष आमने-सामने आ गए और जमकर पथराव हुआ।