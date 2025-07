जियो फाइनेंशियल और एलियांज मिलकर पुनर्बीमा क्षेत्र में उतरेंगे

•50:50 अनुपात वाला संयुक्त उद्यम बनाया

•भारत में सामान्य और जीवन बीमा क्षेत्र में अवसरों की भी तलाश करेंगे



Jio Financial and Allianz : जियो फाइनेंशियल (Jio Financial) सर्विसेज लिमिटेड (जेएफएसएल) और एलियांज ग्रुप (Allianz) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एलियांज यूरोप बी.वी. ने भारत के बीमा बाजार में उतरने के लिए 50:50 अनुपात वाला घरेलू पुनर्बीमा संयुक्त उद्यम बनाने की घोषणा की है। दोनों कंपनियों ने इसके लिए एक बाध्यकारी समझौता किया है।

भारत में बीमा की मांग में उछाल : जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की गैर-कार्यकारी निदेशक, ईशा एम. अंबानी कहती हैं: 'भारत में बीमा की मांग में एक उछाल देखा जा रहा है, जो बढ़ती समृद्धि, बढ़ती वित्तीय जागरूकता और तेजी से डिजिटल माहौल से प्रेरित है। यह साझेदारी, एलियांज की वैश्विक पुनर्बीमा विशेषज्ञता को जेएफएसएल की भारतीय बाजार की गहरी समझ और मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे के साथ जोड़ती है जिसका उद्देश्य बीमाकर्ताओं को नए और अनुकूलित पुनर्बीमा सॉल्युशन्स प्रदान करना है। '2047 तक सभी के लिए बीमा' के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप हम एक मजबूत और अधिक समावेशी बीमा इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो प्रत्येक भारतीय की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।'

जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साझेदारी करने पर गर्व : एलियांज एसई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओलिवर बेट कहते हैं: 'हमें भारत जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साझेदारी करने पर गर्व है, साथ ही ऐसे उपभोक्ताओं की सेवा करने का अवसर भी हमें मिलेगा जो अपने, अपने परिवार और अपने व्यवसायों के लिए सही सुरक्षा चाहते हैं। एलियांज और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ग्राहक उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित 2 विश्वसनीय ब्रांड हैं और हम बदलाव की इस रोमांचक यात्रा में सक्रिय रूप से योगदान देने और भागीदारी करने के लिए उत्सुक हैं।'

बताते चलें कि एलियांज-री 25 वर्षों से अधिक समय से भारत में जोखिम पुनर्बीमा कर रहा है। संयुक्त उद्यम वैधानिक और नियामक अनुमोदन प्राप्त होने के बाद परिचालन शुरू करेगा।

