गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025
  4. Chief Minister Dr. Mohan Yadav inaugurated the Drone Expo in Bhopal.
Written By विकास सिंह
Last Modified: गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 (17:51 IST)

'ऑपरेशन सिंदूर से लेकर खेती तक..,' सीएम डॉ. मोहन यादव बोले- आज हर क्षेत्र में दिख रही ड्रोन की ताकत

मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् में 'ड्रोन तकनीक कार्यशाला-एक्सपो-2025' का शुभारंभ

Chief Minister Dr. Mohan Yadav
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 30 अक्टूबर को मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् में 'ड्रोन तकनीक कार्यशाला एवं एक्सपो-2025' का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विज्ञान एवं तकनीकी की सहायता से प्रदेश में विकास के हर संभव प्रयास जारी हैं। प्रदेश सरकार ने अपनी नई ड्रोन पॉलिसी भी तैयार की है। हमें दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। भारतीय समाज नई तकनीक और नवाचारों को शीघ्रता से आत्मसात करने में कभी पीछे नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि ड्रोन विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव है। 
 
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन ने कहा कि आज ड्रोन कृषि कार्यों में अन्नदाता की मदद कर रहा है। इससे खेतों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव आसान हुआ है। ड्रोन तकनीक से देश के दुश्मनों का भी खात्मा भी हो रहा है। अब तो शादियां भी ड्रोन के बिना पूरी नहीं होती हैं। उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिक वॉइस कमांड कंट्रोल की सहायता से ड्रोन को ज्यादा आधुनिक बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत ने दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारा है। दुनिया ने ऑपेरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय ड्रोन तकनीक की ताकत देखी है। 
 
विद्यार्थियों को दी जाएगी अहम जानकारी-मध्यप्रदेश विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा परिषद के महानिदेशक डॉ. अनिल कोठारी ने कहा कि राज्य के 70वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ड्रोन टेक वर्कशॉप एक्सपो-2025 आयोजित किया गया है। इसमें ड्रोन तकनीक के प्रशिक्षण के लिए प्रदेश के 4 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा उन्हें स्वरोजगार एवं तकनीक आधारित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि विज्ञान एवं तकनीकी नवाचारों के माध्यम से मध्यप्रदेश विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा परिषद मध्यप्रदेश के विकास के लिए हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर है।
 
नक्शे तैयार करने में मिली मदद-स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल के निदेशक कैलाशा राव ने कहा कि आज ड्रोन तकनीक अधोसंरचना विकास कार्यों को मूर्तरूप देने में अहम भूमिका निभा रही है। हमें उज्जैन सहित प्रदेश के अन्य ऐतिहासिक स्थलों पर नक्शे तैयार करने में बड़ी मदद मिली है। भोपाल में ड्रोन तकनीक पर आधारित इस कार्यशाला से विज्ञान की सोच विकसित करने में नए आयाम स्थापित होंगे। अपर मुख्य सचिव विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा संजय दुबे ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव की विज्ञान और तकनीक में सर्वाधिक रुचि है।

इसीलिए उन्होंने यह विभाग अपने पास रखा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की मंशा के अनुरूप आज ड्रोन टेक वर्कशॉप एक्सपो 2025 आयोजित किया जा रहा है। भारतीय ड्रोन टेक्नोलॉजी की शक्ति हमने कुछ महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर में देखी है। ड्रोन तकनीक से ऐसे कार्य आसान बन गए है, पहले जिन्हें पूरा करने में महीनों लग जाते थे। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एंट्री ड्रोन तकनीक पर भी निरंतर शोध कार्य जारी हैं।
Farmer Protest : फिर सड़कों पर क्यों उतरे किसान, 20 KM लंबा जाम, सरकार को अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानने पर ‘भारत बंद’ की चेतावनी

Farmer Protest : फिर सड़कों पर क्यों उतरे किसान, 20 KM लंबा जाम, सरकार को अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानने पर ‘भारत बंद’ की चेतावनीहजारों किसान ट्रैक्टर और बैलगाड़ी लेकर अमरावती से नागपुर बॉर्डर पहुंचे। किसानों को नागपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया है। ताजा खबरों के अनुसार बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद किसानों ने हटना शुरू कर दिया है। हाईकोर्ट ने स्वत: इस मामले पर संज्ञान लिया है।

बिहार में नीतीश और दिल्ली में मोदी, CM-PM का पद खाली नहीं, तेजस्वी को अमित शाह का जवाब

बिहार में नीतीश और दिल्ली में मोदी, CM-PM का पद खाली नहीं, तेजस्वी को अमित शाह का जवाबबिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया है, लेकिन एनडीए में सीएम फेस को लेकर तरह-तरह की बातें हो रहीं थीं। शाह ने 29 अक्टूबर को बेगूसराय में एक चुनावी रैली में कहा कि बिहार में ना सीएम का पद खाली है और ना ही दिल्ली में पीएम का पद खाली है।

Tata Sierra की धमाकेदार वापसी, 25 नवंबर को होगी लॉन्च, पेट्रोल-डीजल और EV तीनों वैरिएंट में मिलेगा, जानिए क्या होगी कीमत

Tata Sierra की धमाकेदार वापसी, 25 नवंबर को होगी लॉन्च, पेट्रोल-डीजल और EV तीनों वैरिएंट में मिलेगा, जानिए क्या होगी कीमतनई Tata Sierra सीधे Hyundai Creta, Kia Seltos और Maruti Grand Vitara को देगी टक्कर

1100 रुपए में 240 करोड़ का जैकपॉट, UAE में मां के जन्मदिन के नंबर्स ने भारतीय युवक को बनाया अरबपति

1100 रुपए में 240 करोड़ का जैकपॉट, UAE में मां के जन्मदिन के नंबर्स ने भारतीय युवक को बनाया अरबपतिकहते हैं भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़कर देता है। ऐसा ही कुछ यूएसई में भारतीय युवक के साथ हुआ। अबू धाबी में एक भारतीय नागरिक अनिल कुमार, रातोंरात अरबपति बन गए। अनिल कुमार को यूएई की सबसे बड़ी लॉटरी में 240 करोड़ रुपए यानी 100 मिलियन दिरहम का जैकपॉट लगा।

कोचिंग ए आतंक, लश्‍कर-ए-तैयबा महिलाओं का करेगा ब्रेनवॉश, हाफिज सईद की बहनें पढ़ाएंगी जिहाद का पाठ

कोचिंग ए आतंक, लश्‍कर-ए-तैयबा महिलाओं का करेगा ब्रेनवॉश, हाफिज सईद की बहनें पढ़ाएंगी जिहाद का पाठभारत समेत दुनियाभर में आतंकी गतिविधियां चलाने वाला लश्‍कर ए तैयबा अब आतंक की ऑनलाइन कोचिंग देगा। इन कोचिंग में महिलाओं का ब्रेनवॉश कर के जिहाद का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। बता दें कि पाकिस्‍तान में 'अल्फियातुल जिहाद फी सबीलिल्लाह' के नाम से ऑनलाइन कोर्स शुरू किया गया है।

भारत के आगे फिर झुके Donald Trump, चाबहार पोर्ट पर दी 6 महीने की छूट

भारत के आगे फिर झुके Donald Trump, चाबहार पोर्ट पर दी 6 महीने की छूटविदेश मंत्रालय (MEA) ने गुरुवार को बताया कि अमेरिका ने ईरान के चाबहार बंदरगाह पर अमेरिकी प्रतिबंधों से भारत को छूट दी है। यह छूट 6 महीने के लिए है। कुछ घंटों पहले ही ट्रंप ने चीन के साथ कई समझौते किए हैं और बीजिंग पर लगा टैरिफ भी 10 प्रतिशत कम कर दिया है। व्यापार समझौता संपन्न करने के लिए अमेरिकी पक्ष के साथ बातचीत जारी हैं और ये चर्चाएं जारी रहेंगी।

Mahindra की गाड़ियों में Samsung स्मार्टफोन कार की चाबी के रूप में होगा Use

Mahindra की गाड़ियों में Samsung स्मार्टफोन कार की चाबी के रूप में होगा Useसैमसंग (Samsung) ने ऐलान किया है कि अब सैमसंग वॉलेट के जरिए महिंद्रा (Mahindra) इलेक्ट्रिक ओरिजिन एसयूवीज़ के साथ डिजिटल कार की सपोर्ट फीचर उपलब्ध होगा। इस फीचर के साथ गैलेक्सी स्मार्टफोन यूज़र्स बिना फिजिकल चाबी के आसानी से अपनी कार को लॉक, अनलॉक और स्टार्ट कर सकेंगे। महिंद्रा समूह इस सुविधा को सैमसंग वॉलेट के साथ जोड़ने वाला भारत का पहला ऑटोमोबाइल निर्माता बन गया है।

मुंबई में बड़ा कांड, 20 बच्चों को बंधक बनाया, परिजनों में दहशत, कमांडोज ने ऐसे किया स्‍पेशल ऑपरेशन और रेस्‍क्‍यू

मुंबई में बड़ा कांड, 20 बच्चों को बंधक बनाया, परिजनों में दहशत, कमांडोज ने ऐसे किया स्‍पेशल ऑपरेशन और रेस्‍क्‍यूमुंबई के पवई इलाके में एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक सिरफिरे शख्‍स ने 20 बच्‍चों को बंधक बना लिया। इस दौरान उसने धमकी भी दी कि अगर उसे कुछ होता है तो बच्चों को नुकसान होगा। उसने चेतावनी दी कि बच्‍चों को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी।

बलात्कारी जालसाज पलटन, BJP का असली नाम, रोहिणी आचार्य के पोस्ट से छिड़ा सियासी संग्राम

बलात्कारी जालसाज पलटन, BJP का असली नाम, रोहिणी आचार्य के पोस्ट से छिड़ा सियासी संग्रामRohini Acharya Paltan News : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नेताओं की बयानबाजी जारी है। राजद नेता लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भाजपा को लेकर बड़ा बयान दिया है। रोहिणी ने कहा कि कहा कि 'बलात्कारी जालसाज पलटन' बीजेपी का असली नाम है। रोहिणी 2024 के लोकसभा चुनाव में सारण से चुनाव मैदान में उतरी थीं। इस चुनाव में उन्हें राजीव प्रताप रूढ़ी ने 13661 वोटों से मात दी थी।

आगरा के होटल ‘द हेवन’ से सड़क पर गिरी न्‍यूड लड़की, कमरे में थी बर्थडे की सजावट, सीसीटीवी खोलेगा का रहस्‍य

आगरा के होटल ‘द हेवन’ से सड़क पर गिरी न्‍यूड लड़की, कमरे में थी बर्थडे की सजावट, सीसीटीवी खोलेगा का रहस्‍यउत्‍तर प्रदेश का आगरा शहर। होटल द हेवन के नीचे वाली सड़क से रोजमर्रा की आवाजाही। मंगलवार का दिन और अचानक एक लड़की होटल हेवन से सड़क पर लोगों के बीच गिरती है। सबसे खास बात यह है कि लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो पूरी तरह से न्‍यूड थी, यानी बिना कपड़ों के।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।
