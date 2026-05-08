लगातार तीसरे दिन भी सोने चांदी की कीमतें बढ़ी, दिल्ली से कोलकाता तक 10 बड़े शहरों में क्या है दाम?

Gold Silver Rates 8 May : सोने चांदी की कीमतों में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन भी तेजी का दौर जारी रहा। एमसीएक्स और बुलियन मार्केट के साथ ही सराफा बाजार में भी सोने चांदी की कीमतों में तेजी रही।

ब्रेंट क्रूड 100.3 डॉलर प्रति बैरल और WTI क्रूड 94.96 डॉलर प्रति बैरल हुआ। इंडियन बास्केट पर भी कच्चे तेल के दाम 112.5 डॉलर प्रति बैरल है।

8 मई को सुबह 11:14 बजे MCX पर सोना 627 रुपए बढ़कर 1,52,888 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। इस समय चांदी 2910 रुपए की बढ़त के साथ 2,61,450 पर थी। दोपहर 2:39 बजे सोना 513 रुपए की बढ़त के साथ 1,52,774 प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,928 रुपए बढ़कर 2,61,468 रुपए प्रति किलो हो गई। कॉपर भी 20.15 रुपए बढ़कर के साथ 1,324.40 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया।



बुलियन मार्केट में आपके शहर में क्या है सोने के दाम? स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिल्वर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 4721.756 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 80.39 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। गुडरिटर्न्स डॉट कॉम के अनुसार, देश में 24 कैरेट गोल्ड के दाम 1,52,730 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट गोल्ड 1,39,950 रुपए प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट गोल्ड 1,14,560 रुपए प्रति 10 ग्राम है।