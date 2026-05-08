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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: मुंबई , शुक्रवार, 8 मई 2026 (15:01 IST)

लगातार तीसरे दिन भी सोने चांदी की कीमतें बढ़ी, दिल्ली से कोलकाता तक 10 बड़े शहरों में क्या है दाम?

‍gold silver
Gold Silver Rates 8 May : सोने चांदी की कीमतों में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन भी तेजी का दौर जारी रहा। एमसीएक्स और बुलियन मार्केट के साथ ही सराफा बाजार में भी सोने चांदी की कीमतों में तेजी रही।  
 
ब्रेंट क्रूड 100.3 डॉलर प्रति बैरल और WTI क्रूड 94.96 डॉलर प्रति बैरल हुआ। इंडियन बास्केट पर भी कच्चे तेल के दाम 112.5 डॉलर प्रति बैरल है। 
 
8 मई को सुबह 11:14 बजे MCX पर सोना 627 रुपए बढ़कर 1,52,888 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। इस समय चांदी 2910 रुपए की बढ़त के साथ 2,61,450 पर थी। दोपहर 2:39 बजे सोना 513 रुपए की बढ़त के साथ 1,52,774 प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,928 रुपए बढ़कर 2,61,468 रुपए प्रति किलो हो गई। कॉपर भी 20.15 रुपए बढ़कर के साथ 1,324.40 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया।
 
स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिल्वर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 4721.756 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 80.39 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। गुडरिटर्न्स डॉट कॉम के अनुसार, देश में 24 कैरेट गोल्ड के दाम 1,52,730 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट गोल्ड 1,39,950 रुपए प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट गोल्ड 1,14,560 रुपए प्रति 10 ग्राम है।

बुलियन मार्केट में आपके शहर में क्या है सोने के दाम?

 
 
शहर सोने के दाम
मुंबई 1,52,452 रुपए प्रति 10 ग्राम
चेन्नई 1,52,705 रुपए प्रति 10 ग्राम
दिल्ली 1,52,629 रुपए प्रति 10 ग्राम
कोलकाता 1,52,281 रुपए प्रति 10 ग्राम
भोपाल
1,52,935 रुपए प्रति 10 ग्राम
अहमदाबाद 1,52,486 रुपए प्रति 10 ग्राम
जयपुर 1,52,553 रुपए प्रति 10 ग्राम
बेंगलुरु 1,52,676 रुपए प्रति 10 ग्राम
तिरुवनंतपुरम 1,52,331 रुपए प्रति 10 ग्राम
पटना 1,52,733 रुपए प्रति 10 ग्राम
 
 

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

शहर चांदी के दाम
मुंबई 2,53,278 रुपए प्रति किलो
चेन्नई 2,53,346 रुपए प्रति किलो
दिल्ली 2,53,296 रुपए प्रति किलो
अहमदाबाद 2,53,238 रुपए प्रति किलो
भोपाल 2,53,662 रुपए प्रति किलो
कोलकाता 2,53,419 रुपए प्रति किलो
जयपुर 2,53,280 रुपए प्रति किलो
बेंगलुरु 2,53,479 रुपए प्रति किलो
तिरुवनंतपुरम 2,53,539 रुपए प्रति किलो
पटना 2,53,523 रुपए प्रति किलो
 
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
edited by : Nrapendra Gupta
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