BPSC TRE 4.0 भर्ती विवाद: नोटिफिकेशन की मांग पर बरसीं लाठियां, पटना की सड़कों पर छात्र लहूलुहान

क्या है प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग?

नौकरी मांगोगे तो दौड़ाकर-दौड़ाकर पीटेंगे

कांग्रेस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि बिहार में बेरोजगार युवा रोजगार मांग रहे थे, BJP सरकार ने पुलिस भेजकर लाठियों से पिटवाया। ये है BJP का 'जंगलराज', जहां जनता की कोई सुनवाई नहीं है। BJP सरकार का फंडा साफ है- बेरोजगार रहो, नौकरी मांगोगे तो दौड़ाकर-दौड़ाकर पीटेंगे।

गौरतलब है कि टीआरई-4 में कुल 4 विभागों में 46,882 पदों पर नियुक्‍त‍ि की जाएगी। शिक्षा विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में ये बहाली होंगी।

edited by : Nrapendra Gupta