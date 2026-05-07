गुरुवार, 7 मई 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. ncrb report up law and order dgp says uttar pradesh crime rate lower than national -average
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: लखनऊ , गुरुवार, 7 मई 2026 (21:03 IST)

NCRB रिपोर्ट में यूपी की कानून-व्यवस्था की तारीफ, DGP बोले- राष्ट्रीय औसत से काफी कम है क्राइम रेट

NCRB report UP
पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वर्ष 2024 रिपोर्ट निर्विवाद रूप से स्थापित करती है कि क्राइम रेट ही विभिन्न राज्यों के बीच अपराध की तुलना का एकमात्र वैज्ञानिक और सांख्यिकीय दृष्टि से उचित आधार है।

राष्ट्रीय क्राइम रेट 252.3 के मुकाबले उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट मात्र 180.2 है। यह सुधार सतत और सुविचारित प्रयासों का प्रतिफल है। यह साबित करता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अपराध व अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति कागज़ों से निकलकर धरातल पर उतरी है। 
 
कठोर कार्रवाई से स्थापित किया कानून-व्यवस्था का राज
पुलिस महानिदेशक ने कहा कि गत 9 वर्षों में आधुनिक पुलिस स्टेशन, सतर्क एंटी-रोमियो स्क्वॉड, हर थाने पर समर्पित महिला हेल्प डेस्क, कमज़ोर वर्गों को त्वरित न्याय दिलाने वाले फास्ट-ट्रैक कोर्ट और संगठित अपराधों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था का राज स्थापित किया है। एनसीआरबी के आंकड़े इसी की गवाही देते हैं।
 
छोटी से छोटी शिकायत का संज्ञान लेती है यूपी पुलिस
पुलिस महानिदेशक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति बिना किसी भय-संकोच के पुलिस थाने जाकर शिकायत दर्ज करा सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस इसके प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम डिजिटल माध्यमों पर भी आई छोटी से छोटी शिकायत का संज्ञान लेते हैं और जहां भी उचित हो, उसे एफआईआर में परिवर्तित करते हैं। अधिक पंजीकरण एक अधिक संवेदनशील, सुलभ और पारदर्शी पुलिस बल की पहचान है। यही वह संस्कृति है, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विज़न के तहत कर रही है। Edited by : Sudhir Sharma
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

तरबूज से 4 लोगों की मौत मामले में 11 दिन बाद रहस्यमयी खुलासा

तरबूज से 4 लोगों की मौत मामले में 11 दिन बाद रहस्यमयी खुलासामुंबई का रहस्यमयी मामला : तरबूज में चूहे की दवा, परिवार के 4 सदस्यों की मौत ने मचाया हड़कंप

Royal Enfield का आंध्रप्रदेश में बड़ा प्लांट, 2000 नौकरियां और 2200 करोड़ का निवेश

Royal Enfield का आंध्रप्रदेश में बड़ा प्लांट, 2000 नौकरियां और 2200 करोड़ का निवेशरॉयल एनफिल्ड (Royal Enfield) आंध्र प्रदेश में अपना नया मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की तैयारी कर रही है। इस परियोजना में कंपनी करीब 2,200 करोड़ रुपये का निवेश कर सकती है। खास बात यह है कि तमिलनाडु के बाहर कंपनी का यह पहला बड़ा प्रोडक्शन विस्तार होगा। आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री Nara Lokesh ने सोशल मीडिया के जरिए इस परियोजना के संकेत दिए हैं।

शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा: भवानीपुर में ममता की हार का बदला है मेरे PA की हत्या, पोस्टमार्टम में हुआ 4 गोलियों का खुलासा

शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा: भवानीपुर में ममता की हार का बदला है मेरे PA की हत्या, पोस्टमार्टम में हुआ 4 गोलियों का खुलासाChandranath Rath Murder Case : चंद्रनाथ रथ मर्डर केस में शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिस तरीके से हत्याकांड हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। उनकी हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो मेरा अधिकारी था और मैंने ममता बनर्जी को भवानीपुर में हराया। उनकी हत्या की वजह यही हो सकती है।

बंगाल की राजनीति का ‘रक्तचरित्र, 'पोरिबोर्तन' या प्रतिशोध?

बंगाल की राजनीति का ‘रक्तचरित्र, 'पोरिबोर्तन' या प्रतिशोध?पश्चिम बंगाल की राजनीति में 'सत्ता परिवर्तन' शब्द मात्र एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक हिंसक अनुष्ठान बन चुका है। दशकों से बंगाल की माटी ने मतपेटियों के साथ-साथ बारूद की गंध और अपनों का रक्त भी देखा है। आज जब राज्य एक बार फिर वैचारिक और चुनावी उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है, तो सवाल यह उठता है कि क्या बंगाल में 'पोरिबोर्तन' (परिवर्तन) की इबारत हमेशा रक्त से ही लिखी जाएगी?

हिंदू कैदी के प्‍यार में पड़ी मुस्‍लिम जेलर, उम्रकैद की सजा के बाद की शादी, हिंदू संगठन ने किया कन्यादान

हिंदू कैदी के प्‍यार में पड़ी मुस्‍लिम जेलर, उम्रकैद की सजा के बाद की शादी, हिंदू संगठन ने किया कन्यादानकहते हैं कि प्‍यार कोई हद नहीं जानता। प्रेमी हर हद को पार कर जाते हैं। वो न जात देखता है न धर्म। ऐसा ही गजब लव स्टोरी का एक मामला सामने आया है। खबर है मध्‍यप्रदेश के सतना जिले की। फिरोजा खातून सतना जेल में सहायक जेलर हैं। उनका दिल इसी जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे धर्मेंद्र उर्फ अभिलाष पर आ गया।

और भी वीडियो देखें

Mamata Banerjee : ममता बनर्जी अब नहीं रहीं मुख्यमंत्री, बंगाल में बड़ा संवैधानिक फैसला, राज्यपाल RN रवि ने विधानसभा भंग की

Mamata Banerjee : ममता बनर्जी अब नहीं रहीं मुख्यमंत्री, बंगाल में बड़ा संवैधानिक फैसला, राज्यपाल RN रवि ने विधानसभा भंग कीपश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा संवैधानिक घटनाक्रम सामने आया है। बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने विधानसभा भंग कर दी है, जिसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार का आधिकारिक तौर पर अंत हो गया। इसका मतलब है कि ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं रहीं।

NCRB रिपोर्ट में यूपी की कानून-व्यवस्था की तारीफ, DGP बोले- राष्ट्रीय औसत से काफी कम है क्राइम रेट

NCRB रिपोर्ट में यूपी की कानून-व्यवस्था की तारीफ, DGP बोले- राष्ट्रीय औसत से काफी कम है क्राइम रेटपुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वर्ष 2024 रिपोर्ट निर्विवाद रूप से स्थापित करती है कि क्राइम रेट ही विभिन्न राज्यों के बीच अपराध की तुलना का एकमात्र वैज्ञानिक और सांख्यिकीय दृष्टि से उचित आधार है।

योगी सरकार की बड़ी भर्ती अपडेट: यूपी SI भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, 12,333 अभ्यर्थी अगले चरण के लिए चयनित

योगी सरकार की बड़ी भर्ती अपडेट: यूपी SI भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, 12,333 अभ्यर्थी अगले चरण के लिए चयनितउत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया का एक और बड़ा उदाहरण सामने आया है। गुरुवार को उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। 4543 पदों के लिए आयोजित इस भर्ती प्रक्रिया में 15,75,760 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परिणाम जारी होने के साथ ही लाखों युवाओं का इंतजार खत्म हो गया है।

तरबूज से 4 लोगों की मौत मामले में 11 दिन बाद रहस्यमयी खुलासा

तरबूज से 4 लोगों की मौत मामले में 11 दिन बाद रहस्यमयी खुलासाभिंडी बाजार इलाके में एक ही परिवार के चार लोगों की रहस्यमयी मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में जिस तरबूज को मौत की वजह माना जा रहा था, अब उसी के सैंपल में जहरीला पदार्थ मिलने की पुष्टि हुई है।शुरुआती अटकलें तरबूज में जहरीले तत्व के कारण हुई मौत की थीं, लेकिन अब पुलिस ने इस रहस्य की परतें खोल दी हैं।

नियुक्ति पत्र पाकर भावुक हुए चयनित अभ्यर्थी, बोले- पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया ने बढ़ाया सरकार पर विश्वास

नियुक्ति पत्र पाकर भावुक हुए चयनित अभ्यर्थी, बोले- पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया ने बढ़ाया सरकार पर विश्वासUttar Pradesh News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम उन युवाओं की मेहनत, संघर्ष और सपनों के साकार होने का भावनात्मक मंच भी बना, जिन्होंने निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से अपनी जगह बनाई। गुरुवार को आयोजित इस कार्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, आयुष विभाग और दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के नवचयनित अभ्यर्थियों ने भावुक होकर सीएम योगी के समक्ष अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि पहली बार उन्हें यह भरोसा हुआ कि बिना सिफारिश और बिना अनुचित साधनों के सिर्फ मेहनत के दम पर सरकारी नौकरी प्राप्त की जा सकती है।

Huawei का बड़ा प्लान! Nova 16 सीरीज़ में होगा बड़ा बदलाव, Ultra हटेगा, Pro Max बनेगा नया फ्लैगशिप

Huawei का बड़ा प्लान! Nova 16 सीरीज़ में होगा बड़ा बदलाव, Ultra हटेगा, Pro Max बनेगा नया फ्लैगशिपटेक कंपनी Huawei अपनी अपकमिंग Nova 16 सीरीज़ लॉन्च करने की तैयारी में है। हालांकि कंपनी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन चीन से सामने आई लीक रिपोर्ट्स ने इस सीरीज़ को लेकर चर्चाएं तेज कर दी हैं। माना जा रहा है कि इस बार Huawei, Nova 15 सीरीज़ की तुलना में कुछ बड़े बदलाव करने की योजना बना रही है।

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथ

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथVivo ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Vivo Y05 लॉन्च कर दिया है। यह डिवाइस कंपनी के एंट्री-लेवल पोर्टफोलियो को मजबूत करता है। इससे पहले इस फोन को मलेशिया और सऊदी अरब जैसे चुनिंदा बाजारों में पेश किया गया था, जिसके बाद अब इसे भारतीय बाजार में उतारा गया है। फोन Vivo की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध है।

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसान

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसानMobile, Der Tak Mobile Dekhne Ke Nuksan: आज के डिजिटल युग में मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका अत्यधिक और देर तक इस्तेमाल धीरे-धीरे एक गंभीर लत बनता जा रहा है। अगर आप भी बिस्तर पर घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, तो आपका शरीर और दिमाग इसकी भारी कीमत चुका रहा है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com