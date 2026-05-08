शुक्रवार, 8 मई 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. UN News
  4. Risk posed by Hanta virus to global public health is low
Written By UN News
Last Modified: शुक्रवार, 8 मई 2026 (13:16 IST)

हंता वायरस का संक्रमण, नहीं है कोविड जैसी किसी नई महामारी की शुरुआत

Risk posed by Hanta virus to global public health is low
Hanta virus : विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा कि अटलांटिक महासागर में एक क्रूज़ जहाज़ पर फैले हंता वायरस प्रकोप से वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम कम है और यह कोविड जैसी किसी नई महामारी की शुरुआत नहीं है। ख़बरों के अनुसार, हंता वायरस के संक्रमण से डच ध्वज वाले जहाज़ MV Hondius पर 3 लोगों की मौत हो गई है और अन्य लोग बीमार पड़ गए हैं।
 
इसके बाद योरोप, अफ़्रीका और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों को शामिल करते हुए एक बड़ा अन्तरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान शुरू किया गया। पहली चेतावनी यूनाइटेड किंगडम की ओर से आई, जिसने अन्तरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों (IHR) के तहत WHO को इस प्रकोप की जानकारी दी, जबकि अर्जेंटीना से काबो वर्दे की यात्रा के दौरान जहाज़ पर मौजूद यात्रियों में गम्भीर श्वसन सम्बन्धी बीमारी के लक्षण पाए गए थे।
WHO के महानिदेशक डॉक्टर टैड्रॉस एडहेनॉम घेबरेयेसस ने गुरुवार को जिनीवा में जानकारी देते हुए कहा कि अब तक 8 मामलों की जानकारी मिली है, जिनमें 5 मामलों की पुष्टि हुई है और 3 संदिग्ध मामले शामिल हैं। ये मामले हंता वायरस के दुर्लभ एंडीज़ स्ट्रेन से जुड़े बताए जा रहे हैं।
 

स्वास्थ्य जोखिम कम

हंता वायरस संक्रमण, चीज़ों को कुतरने वाले जानवरों (कृंतकों) जैसेकि संक्रमित छोटे या बड़े चूहों (rodents) के मल-मूत्र या थूक के सम्पर्क में आने की वजह से फैलता है। लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया जाने वाला एंडीज़ स्ट्रेन, हंता वायरस का एकमात्र ज्ञात प्रकार है, जो सीमित स्तर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है।
 
WHO के अनुसार, इसका संक्रमण आमतौर पर निकट और लम्बे समय तक सम्पर्क में रहने से फैलता है, विशेषकर परिवार के सदस्यों, क़रीबी साथियों या स्वास्थ्यकर्मियों के बीच। महानिदेशक ने कहा, फ़िलहाल समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम कम बना हुआ है।

कोरोना महामारी जैसा कोई ख़तरा नहीं

WHO अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह प्रकोप 2020 की कोरोना महामारी से बिल्कुल अलग है, जिसमें दुनियाभर में लाखों लोगों की मौत हुई थी। WHO में महामारी और वैश्विक प्रकोप प्रबन्धन की कार्यवाहक निदेशक मारिया वान कर्कहोव ने कहा, यह SARS-CoV-2 नहीं है। यह किसी नई कोविड महामारी की शुरुआत नहीं है। उन्होंने कहा, हंता वायरस लम्बे समय से मौजूद है। हम इस वायरस को जानते हैं। यह कोरोनावायरस की तरह नहीं फैलता।
 

अन्तरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम

इस प्रकोप के बाद अन्तरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों (IHR) के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। यह वैश्विक ढांचा सीमापार स्वास्थ्य ख़तरों के प्रति समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। WHO ने कहा कि वह काबो वर्दे, स्पेन, नैदरलैंड, दक्षिण अफ़्रीका, ब्रिटेन और अर्जेंटीना के अधिकारियों के साथ, योरोपीय रोग निवारण एवं नियंत्रण केन्द्र (ECDC) के सहयोग से मिलकर काम कर रहा है।
काबो वर्दे द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी चिन्ताओं के कारण अनुमति नहीं देने के बाद, स्पेन ने जहाज़ को कैनरी द्वीपसमूह में ठहरने की अनुमति दे दी है, जो स्पेन का एक स्वायत्त क्षेत्र है। WHO महानिदेशक ने इसे एकजुटता और नैतिक ज़िम्मेदारी का क़दम बताते हुए स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, कैनरी द्वीपसमूह के लोगों के लिए जोखिम वास्तव में कम है।
 

भ्रामक जानकारी से बचें

WHO के स्वास्थ्य आपात कार्यक्रम के डॉक्टर अब्दिरहमान महमूद ने सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक जानकारी को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस बात के कोई संकेत नहीं हैं कि यह किसी महामारी की शुरुआती अवस्था है। उन्होंने बताया कि संक्रमण एक सीमित वातावरण में फैला, जहां जहाज़ पर यात्रियों के बीच लम्बे समय तक निकट सम्पर्क रहा।
 
यह स्थिति अर्जेंटीना में 2018–2019 के दौरान एंडीज़ हंता वायरस के सीमित प्रकोप जैसी है। उस मामले में संक्रमण एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान एक संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क से फैला था और केवल कुछ ही मामले सामने आए थे। डॉक्टर महमूद ने कहा कि सम्पर्क खोज (contact tracing), अलग रहने और निगरानी जैसे मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के ज़रिए, संक्रमण की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से तोड़ा जा सकता है। लिहाज़ा जिससे बड़े पैमाने पर महामारी फैलने की आशंका बेहद कम है।
WHO ने चेतावनी दी है कि एंडीज़ हंता वायरस के छुपे रहने की अवधि (incubation period) 6 सप्ताह तक हो सकती है, इसलिए आगे भी नए मामले सामने आ सकते हैं। डॉक्टर टैड्रोस ने कहा कि वायरस न तो राजनीति की परवाह करते हैं और न ही सीमाओं की। हमारे पास सबसे बेहतर सुरक्षा एकजुटता है।
लेखक के बारे में
UN News
UN News.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
सुनसान रात, सड़क पर पर 3 घंटे, 40 पुरुषों ने दिया ऑफर, महिला IPS का अनोखा ऑपरेशन

तरबूज से 4 लोगों की मौत मामले में 11 दिन बाद रहस्यमयी खुलासा

तरबूज से 4 लोगों की मौत मामले में 11 दिन बाद रहस्यमयी खुलासामुंबई का रहस्यमयी मामला : तरबूज में चूहे की दवा, परिवार के 4 सदस्यों की मौत ने मचाया हड़कंप

Royal Enfield का आंध्रप्रदेश में बड़ा प्लांट, 2000 नौकरियां और 2200 करोड़ का निवेश

Royal Enfield का आंध्रप्रदेश में बड़ा प्लांट, 2000 नौकरियां और 2200 करोड़ का निवेशरॉयल एनफिल्ड (Royal Enfield) आंध्र प्रदेश में अपना नया मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की तैयारी कर रही है। इस परियोजना में कंपनी करीब 2,200 करोड़ रुपये का निवेश कर सकती है। खास बात यह है कि तमिलनाडु के बाहर कंपनी का यह पहला बड़ा प्रोडक्शन विस्तार होगा। आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री Nara Lokesh ने सोशल मीडिया के जरिए इस परियोजना के संकेत दिए हैं।

शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा: भवानीपुर में ममता की हार का बदला है मेरे PA की हत्या, पोस्टमार्टम में हुआ 4 गोलियों का खुलासा

शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा: भवानीपुर में ममता की हार का बदला है मेरे PA की हत्या, पोस्टमार्टम में हुआ 4 गोलियों का खुलासाChandranath Rath Murder Case : चंद्रनाथ रथ मर्डर केस में शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिस तरीके से हत्याकांड हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। उनकी हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो मेरा अधिकारी था और मैंने ममता बनर्जी को भवानीपुर में हराया। उनकी हत्या की वजह यही हो सकती है।

बंगाल की राजनीति का ‘रक्तचरित्र, 'पोरिबोर्तन' या प्रतिशोध?

बंगाल की राजनीति का ‘रक्तचरित्र, 'पोरिबोर्तन' या प्रतिशोध?पश्चिम बंगाल की राजनीति में 'सत्ता परिवर्तन' शब्द मात्र एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक हिंसक अनुष्ठान बन चुका है। दशकों से बंगाल की माटी ने मतपेटियों के साथ-साथ बारूद की गंध और अपनों का रक्त भी देखा है। आज जब राज्य एक बार फिर वैचारिक और चुनावी उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है, तो सवाल यह उठता है कि क्या बंगाल में 'पोरिबोर्तन' (परिवर्तन) की इबारत हमेशा रक्त से ही लिखी जाएगी?

हिंदू कैदी के प्‍यार में पड़ी मुस्‍लिम जेलर, उम्रकैद की सजा के बाद की शादी, हिंदू संगठन ने किया कन्यादान

हिंदू कैदी के प्‍यार में पड़ी मुस्‍लिम जेलर, उम्रकैद की सजा के बाद की शादी, हिंदू संगठन ने किया कन्यादानकहते हैं कि प्‍यार कोई हद नहीं जानता। प्रेमी हर हद को पार कर जाते हैं। वो न जात देखता है न धर्म। ऐसा ही गजब लव स्टोरी का एक मामला सामने आया है। खबर है मध्‍यप्रदेश के सतना जिले की। फिरोजा खातून सतना जेल में सहायक जेलर हैं। उनका दिल इसी जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे धर्मेंद्र उर्फ अभिलाष पर आ गया।

और भी वीडियो देखें

फोन पर रथ कराह रहे थे, उधर से गोलियों की आवाजें आ रहीं थी, भाजपा विधायक घोष ने बयां किया खौफनाक मंजर

फोन पर रथ कराह रहे थे, उधर से गोलियों की आवाजें आ रहीं थी, भाजपा विधायक घोष ने बयां किया खौफनाक मंजरभाजपा नेता चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या से राजनीतिक हलचल मच गई है। इस घटना को लेकर भाजपा विधायक शंकर घोष ने चौंकाने वाला दावा किया है कि उन्होंने रथ से फोन पर बात करते समय पहले कराहने की आवाज सुनी और फिर गोली चलने की आवाज भी सुनी।

BPSC TRE 4.0 भर्ती विवाद: नोटिफिकेशन की मांग पर बरसीं लाठियां, पटना की सड़कों पर छात्र लहूलुहान

BPSC TRE 4.0 भर्ती विवाद: नोटिफिकेशन की मांग पर बरसीं लाठियां, पटना की सड़कों पर छात्र लहूलुहानबिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE) 4.0 के लिए परीक्षा अधिसूचना जारी करने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को तितर-बितर करने के लिए शुक्रवार को पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसमें कई छात्र चोटिल हो गए। कांग्रेस ने नौकरी मांग रहे युवाओं पर लाठीचार्ज को भाजपा का जंगलराज बताया।

सुनसान रात, सड़क पर पर 3 घंटे, 40 पुरुषों ने दिया ऑफर, महिला IPS का अनोखा ऑपरेशन

सुनसान रात, सड़क पर पर 3 घंटे, 40 पुरुषों ने दिया ऑफर, महिला IPS का अनोखा ऑपरेशनहैदराबाद की सड़कें... रात का सन्नाटा... और घड़ी की सुइयां 12:30 की ओर इशारा कर रही थीं। शहर सो रहा था, लेकिन मलकाजगिरि की पुलिस कमिश्नर सुमति की आंखों में नींद नहीं, एक बेचैनी थी। वह बेचैनी जो एक महिला अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी के प्रति सोने नहीं देती।

हंता वायरस का संक्रमण, नहीं है कोविड जैसी किसी नई महामारी की शुरुआत

हंता वायरस का संक्रमण, नहीं है कोविड जैसी किसी नई महामारी की शुरुआतHanta virus : विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा कि अटलांटिक महासागर में एक क्रूज़ जहाज़ पर फैले हंता वायरस प्रकोप से वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम कम है और यह कोविड जैसी किसी नई महामारी की शुरुआत नहीं है। ख़बरों के अनुसार, हंता वायरस के संक्रमण से डच ध्वज वाले जहाज़ MV Hondius पर 3 लोगों की मौत हो गई है और अन्य लोग बीमार पड़ गए हैं।

क्या तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन संभव है? त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में राज्यपाल के सामने कौन से विकल्प हैं?

क्या तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन संभव है? त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में राज्यपाल के सामने कौन से विकल्प हैं?तमिलनाडु की राजनीति में हालिया घटनाक्रमों ने एक बार फिर संवैधानिक नैतिकता और राज्यपाल की शक्तियों पर बहस छेड़ दी है। तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के अध्यक्ष सी. जोसेफ विजय और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के बीच हालिया संवाद ने 'त्रिशंकु विधानसभा' (Hung Assembly) की स्थिति में सरकार गठन की जटिलताओं को सतह पर ला दिया है।

Huawei का बड़ा प्लान! Nova 16 सीरीज़ में होगा बड़ा बदलाव, Ultra हटेगा, Pro Max बनेगा नया फ्लैगशिप

Huawei का बड़ा प्लान! Nova 16 सीरीज़ में होगा बड़ा बदलाव, Ultra हटेगा, Pro Max बनेगा नया फ्लैगशिपटेक कंपनी Huawei अपनी अपकमिंग Nova 16 सीरीज़ लॉन्च करने की तैयारी में है। हालांकि कंपनी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन चीन से सामने आई लीक रिपोर्ट्स ने इस सीरीज़ को लेकर चर्चाएं तेज कर दी हैं। माना जा रहा है कि इस बार Huawei, Nova 15 सीरीज़ की तुलना में कुछ बड़े बदलाव करने की योजना बना रही है।

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथ

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथVivo ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Vivo Y05 लॉन्च कर दिया है। यह डिवाइस कंपनी के एंट्री-लेवल पोर्टफोलियो को मजबूत करता है। इससे पहले इस फोन को मलेशिया और सऊदी अरब जैसे चुनिंदा बाजारों में पेश किया गया था, जिसके बाद अब इसे भारतीय बाजार में उतारा गया है। फोन Vivo की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध है।

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसान

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसानMobile, Der Tak Mobile Dekhne Ke Nuksan: आज के डिजिटल युग में मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका अत्यधिक और देर तक इस्तेमाल धीरे-धीरे एक गंभीर लत बनता जा रहा है। अगर आप भी बिस्तर पर घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, तो आपका शरीर और दिमाग इसकी भारी कीमत चुका रहा है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com