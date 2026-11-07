  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. लाल किताब
  4. tulsi-vivah-and-shaligram-puja-preparation-guide
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Saturday, 7 November 2026 (16:08 IST)

Tulsi Vivah 2026: देवउठनी एकादशी पर ऐसे करें तुलसी-शालिग्राम विवाह की तैयारी, चमकेगा सौभाग्य

Tulsi vivah vidhi 2026
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Sat, 7 Nov 2026 (16:14 IST)
google-news
तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी के दिन मनाया जाने वाला एक अत्यंत पवित्र उत्सव है, जिसमें माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम जी से विधि-विधानपूर्वक संपन्न कराया जाता है। हालांकि कुछ समाज में यह परंपरा कार्तिक पूर्णिमा के दिन निभाई जाती है। इस पावन पर्व की तैयारी को सरल और व्यवस्थित बनाने के लिए यहाँ संपूर्ण पूजन सामग्री चेकलिस्ट और चरणबद्ध विधि दी गई है।
 
  • तुलसी का पौधा (गमला सहित)
  • शालिग्रामजी की शिला
  • गन्ने का मंडप (4 गन्ने, पत्ते सहित)
  • पूजन सामग्री
  • वर पक्ष और वधू पक्ष के लोग

चरणबद्ध तैयारी और पूजा विधि

1. मंडप और स्थान की सजावट

सफाई व गेरू लेपन: पूजा स्थान की अच्छी तरह सफाई करें। तुलसी जी के गमले को धोकर उस पर गेरू, हल्दी और चूने से सुंदर रंगोली या स्वास्तिक बनाएं।
गन्ने का मंडप: गमले के चारों ओर 4 गन्ने खड़े करके ऊपर से लाल चुन्नी या धागे से बांधकर सुंदर विवाह मंडप तैयार करें।
 

2. तुलसी माता और शालिग्राम जी का श्रृंगार

तुलसी माता: तुलसी जी को लाल चुनरी ओढ़ाएं। उन्हें सिंदूर, रोली, बिंदी, चूड़ियां और मेहंदी अर्पित कर दुल्हन का रूप दें।
शालिग्राम जी: शालिग्राम जी को पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद, शक्कर) और गंगाजल से स्नान कराएं। फिर उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं और जनेऊ अर्पित करें।
 

3. विवाह अनुष्ठान और फेरे

चौकी स्थापना: तुलसी जी के गमले के दाहिनी ओर एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर शालिग्राम जी को स्थापित करें।
वर-माला व गठजोड़: शालिग्राम जी को तुलसी जी के पास लाएं और दोनों को फल-फूल की माला पहनाएं। लाल चुनरी और पीले वस्त्र के छोर को मिलाकर 'गठबंधन' करें।
तिलक व पूजा: दोनों को हल्दी, चंदन का तिलक लगाएं। शालिग्राम जी पर तिल और तुलसी पत्र अर्पित करें (ध्यान रखें कि तुलसी माता पर स्वयं तुलसी पत्र न चढ़ाएं)।
परिक्रमा (फेरे): शालिग्राम जी की शिला को हाथ में लेकर तुलसी जी के गमले की 7 बार परिक्रमा (फेरे) कराएं।
 

4. भोग और आरती

भगवान को खीर, हलवे, आंवला, सिंघाड़ा, शकरकंद और मौसमी फलों का भोग लगाएं।
धूप-दीप जलाकर 'जय तुलसी माता' और भगवान विष्णु की आरती गाएं। आरती के बाद प्रसाद सभी में वितरित करें।
 

ध्यान रखने योग्य बातें:

तिल का प्रयोग: शालिग्राम पूजा में चावल (अक्षत) के स्थान पर सफेद या काले तिल का उपयोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है।
विष्णुप्रिया तुलसी: शालिग्राम जी पर तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
गोवर्धन पूजा के दिन सुहाग पड़वा क्यों मनाते हैं, क्या है इसका महत्व, भेजिए ये 20 सुंदर शुभकामनाएं

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?वृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते मेष से लेकर मीन तक किन राशियों के लिए शुभ और किनके लिए है अशुभ। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि का कारक माना गया है, जबकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह ही हैं। अपने ही नक्षत्र में मंगल का यह गोचर अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जा रहा है।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और उनके लिए लाभ के योग बनेंगे।

Guru Ketu Yuti 2026: 5 दिसंबर तक सिंह राशि में गुरु-केतु की युति, इन 5 राशियों की खुलने वाली है लॉटरी

Guru Ketu Yuti 2026: 5 दिसंबर तक सिंह राशि में गुरु-केतु की युति, इन 5 राशियों की खुलने वाली है लॉटरी31 अक्टूबर 2026 को देवगुरु बृहस्पति का सिंह राशि में प्रवेश हो चुका है, जहाँ पहले से ही केतु ग्रह विराजमान हैं। सिंह राशि में गुरु और केतु का यह महामिलन 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा। ज्योतिष में गुरु को समृद्धि, ज्ञान और वृद्धि का कारक माना जाता है, जबकि केतु अनुसंधान और आध्यात्मिक उन्नति के प्रतीक हैं। हालाँकि यह युति सभी राशियों पर भिन्न प्रभाव डालेगी, लेकिन 5 विशिष्ट राशियाँ ऐसी हैं जिनके लिए यह समय अत्यंत शुभ, लाभप्रद और प्रगतिदायक सिद्ध होने वाला है। आइए जानते हैं वे 5 भाग्यशाली राशियाँ कौन सी हैं।

Budh Uday 2026: 10 नवंबर को तुला राशि में बुध का 'महा-उदय', 2 दिसंबर तक इन 5 राशियों पर बरसेगा पैसा

Budh Uday 2026: 10 नवंबर को तुला राशि में बुध का 'महा-उदय', 2 दिसंबर तक इन 5 राशियों पर बरसेगा पैसाज्योतिषशास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, व्यापार, वाणी और आर्थिक समृद्धि का कारक माना जाता है। 10 नवंबर 2026 को तुला राशि में बुध का उदय होना कई राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोलने वाला है। इस गोचर से मुख्यतः 5 ऐसी राशियां हैं, जिन्हें आर्थिक लाभ, करियर में उन्नति और मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। विशेष बात यह है कि जब बुध अस्त हुए थे, तब वे वक्री अवस्था में थे। तुला राशि में वे 13 नवंबर 2026 तक वक्री रहेंगे, जिसके बाद मार्गी हो जाएंगे। बुध ग्रह 02 दिसंबर 2026 तक तुला राशि में ही विराजमान रहेंगे।

07 November Birthday: आपको 7 नवंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

07 November Birthday: आपको 7 नवंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!07 November Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 7 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

Aaj Ka Rashifal: आज 07 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज 07 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफलToday 07 November horoscope in Hindi : आज 07 नवंबर, 2026, शनिवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 07 नवंबर 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 07 नवंबर 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय07 November 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 07 नवंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।