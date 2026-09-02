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Published By चेतन गौड़
Last Updated : Wednesday, 2 September 2026 (13:35 IST)

कृष्ण जन्मोत्सव और खीरे का रहस्य: जानिए 'नाल छेदन' की अनूठी परंपरा

cucumber is being offered to the Lord on occasion of Krishna Janmotsav
Published By: चेतन गौड़
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (13:35 IST)
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Shri Krishna Janmashtami 2026 : हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का पर्व केवल एक व्रत या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के स्वागत का एक जीवंत उत्सव है। आधी रात को कान्हा के जन्म के साथ ही एक बेहद भावुक और सांस्कृतिक रस्म निभाई जाती है- खीरा काटने की परंपरा।
 

1. परंपरा के पीछे का आध्यात्मिक व भावनात्मक रहस्य

गर्भनाल का प्रतीक: सनातन परंपरा में डंठल वाले खीरे को माता देवकी के गर्भ का प्रतीक माना जाता है और उसके डंठल को 'गर्भनाल' का रूप दिया जाता है।
 

'नाल छेदन' की रस्म

जिस प्रकार एक नवजात शिशु के जन्म के बाद उसकी गर्भनाल काटकर उसे मां से अलग किया जाता है, ठीक उसी तरह जन्माष्टमी की आधी रात को खीरे का डंठल काटकर लड्डू गोपाल का इस धरती पर स्वागत किया जाता है।
 

माता देवकी और कान्हा के वियोग की याद

यह रस्म केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि उस पौराणिक क्षण का प्रतीक है जब जन्मोत्सव के तुरंत बाद कान्हा को उनकी जन्मदात्री मां देवकी से दूर गोकुल भेजना पड़ा था। यह परंपरा उस मातृत्व और वियोग की गहरी संवेदना को दर्शाती है।
 

2. खीरा काटने (नाल छेदन) की सही एवं प्रामाणिक विधि

विशिष्ट खीरे का चयन: इस पूजन के लिए सदैव ऐसा खीरा चुना जाता है जिसमें ऊपर की तरफ हरी पत्तियां या डंठल जुड़ा हुआ हो।
 
आधी रात का शुभ मुहूर्त: ठीक 12:00 बजे, जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है, तब ही यह रस्म संपन्न की जाती है।
 
सिक्के या चाकू का प्रयोग: खीरे को एक पवित्र बर्तन में रखकर उसके डंठल को किसी साफ सिक्के या धारदार वस्तु से स्पर्श करके अलग किया जाता है।
 

प्रकटोत्सव और अभिषेक

डंठल अलग होते ही कान्हा के जन्म का प्रतीक पूर्ण माना जाता है। इसके पश्चात लड्डू गोपाल को बाहर निकालकर गंगाजल व दूध से स्नान कराया जाता है और मुख्य पूजन प्रारंभ होता है।
 

3. जन्माष्टमी पूजन में खीरे का विशेष स्थान

अतुलनीय भोग: इस पावन अवसर पर कान्हा को माखन-मिश्री के साथ-साथ प्रसाद रूप में कटा हुआ खीरा अर्पित करना बेहद शुभ और अनिवार्य माना जाता है।
 

आरोग्य व समृद्धि का आशीर्वाद

मान्यता है कि पूजा के बाद इस खीरे को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से परिवार में सुख, शांति और स्वास्थ्य का वास होता है।
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