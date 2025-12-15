सोमवार, 15 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
नई दिल्ली , सोमवार, 15 दिसंबर 2025 (18:22 IST)

jio के धमाकेदार न्यू ईयर ऑफर्स, 3 नए प्रीपेड रिचार्ज प्लान लॉन्च, 5G, OTT और AI का एक्सपीरियंस एकसाथ

Reliance Jio
रिलायंस जियो ने नए साल 2026 के मौके पर अपने हैप्पी न्यू ईयर 2026 ऑफर्स की घोषणा की है। इन ऑफर्स के जरिए जियो ने एक बार फिर किफायती दामों पर उन्नत डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता को मज़बूत किया है। लंबी वैधता, अनलिमिटेड 5जी और प्रीमियम ओटीटी कंटेंट के साथ ये प्लान देशभर के करोड़ों ग्राहकों को बेहतर कनेक्टिविटी और एंटरटेनमेंट का अनुभव देने के उद्देश्य से पेश किए गए हैं।
 
हैप्पी न्यू ईयर 2026 ऑफर्स के माध्यम से जियो ने कनेक्टिविटी, एंटरटेनमेंट और एआई को एक साथ जोड़ते हुए एक समग्र डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में भी वह ग्राहकों को विश्वस्तरीय डिजिटल सेवाएं किफायती दरों पर उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करती रहेगी। 
3599 रुपए का हीरो एनुअल रिचार्ज: पूरे साल निर्बाध कनेक्टिविटी
हैप्पी न्यू ईयर  2026 ऑफर्स के तहत जियो ने 3599 रुपएका हीरो एनुअल रिचार्ज पेश किया है। इस प्लान में 365 दिनों की वैधता के साथ अनलिमिटेड 5G, 2.5 GB प्रतिदिन हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल और 100 एसएमएस प्रतिदिन मिलते हैं। इसके साथ गूगल जेमिनी का 18 महीने का Pro Plan भी दिया जा रहा है, जिसकी अनुमानित कीमत 35,100 रुपए बताई गई है।
 
500 रुपए का सुपर सेलिब्रेशन मंथली प्लान: ओटीटी और डेटा का परफेक्ट कॉम्बो
जियो का 500 रुपए सुपर सेलिब्रेशन मंथली प्लान 28 दिनों की वैधता के साथ अनलिमिटेड 5G, 2 GB प्रतिदिन डेटा और कॉलिंग सुविधाएं देता है। इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें यूट्यूब प्रीमियम, जियो हॉटस्टार, अमेज़न प्राइम वीडियो मोबाइल एडिशन, सोनी लिव ज़ी5 समेत 15 से अधिक लोकप्रिय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस शामिल है। इस प्लान के साथ भी गूगल जेमिनी का 18 महीने का प्रो प्लान उपलब्ध कराया जा रहा है।
 
103 रुपए फ्लेक्सी पैक : ग्राहकों को अपनी पसंद चुनने की आज़ादी
कम कीमत में अधिक विकल्प देने की जियो की रणनीति को दर्शाता है 103 रुपए का फ्लेक्सी पैक; इस पैक में 28 दिनों के लिए 5 GB डेटा के साथ हिंदी, इंटरनेशनल या रीजनल एंटरटेनमेंट पैक में से किसी एक को चुनने की सुविधा दी गई है। यूजर अपनी भाषा और रुचि के अनुसार ओटीटी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। Edited by : Sudhir Sharma
CM रेखा गुप्ता पर क्‍यों भड़के अरविंद केजरीवाल, बोले- आपको यह शोभा नहीं देता...

CM रेखा गुप्ता पर क्‍यों भड़के अरविंद केजरीवाल, बोले- आपको यह शोभा नहीं देता...Chief Minister Arvind Kejriwal hits back at Rekha Gupta : पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर पलटवार करते हुए उनके बयान को धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं का मजाक उड़ाना बताया। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को उनके विपश्यना पर दिए बयान पर नसीहत दी। दरअसल, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक कार्यक्रम में केजरीवाल का नाम लिए बगैर खांसी होने पर दिल्ली से बाहर भाग जाने वाले नेताओं का जिक्र किया था और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल इससे भड़क गए।

बांग्लादेश का आरोप- शेख हसीना दे रहीं भड़काऊ बयान, भारत ने क्‍यों दिया करारा जवाब?

बांग्लादेश का आरोप- शेख हसीना दे रहीं भड़काऊ बयान, भारत ने क्‍यों दिया करारा जवाब?Sheikh Hasina News : बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने रविवार को भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब कर भारत में मौजूद अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की ओर से दिए गए भड़काऊ बयानों पर गंभीर चिंता जताई। वर्मा से कहा गया कि भारत को अपनी धरती से हसीना को ढाका विरोधी बयान देने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब करने पर भारत ने भी बांग्लादेश को जवाब में कहा कि आप अपने देश में सही तरीके से चुनाव करवाने पर ध्यान दें।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने किया SIR का समर्थन, बोले- भाजपा कार्यकाल में घुसपैठियां कैसे घुसे?

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने किया SIR का समर्थन, बोले- भाजपा कार्यकाल में घुसपैठियां कैसे घुसे?मेरठ में 3 दिवसीय प्रवास पर आए हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मीडिया से वार्ता करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) का नाम ‘सेवा तीर्थ’ रखने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि ‘तीर्थ’ एक अत्यंत पवित्र और धार्मिक शब्द है और इसे किसी सरकारी कार्यालय का नाम देना सनातन परंपरा के विरुद्ध है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अनुसार तीर्थ वह स्थान होता है जहां जाकर व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति पाता है न कि कोई प्रशासनिक कार्यालय।

सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की हत्या पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, बोले- बहुत तगड़ा हमला होगा

सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की हत्या पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, बोले- बहुत तगड़ा हमला होगासीरिया में इस्लामिक स्टेट (ISIS) ने अमेरिकी ठिकाने पर हमला कर दिया। सीरिया के मध्य क्षेत्र पलमायरा में शनिवार को एक अमेरिकी-सिरियाई सुरक्षा गश्ती दल पर (ISIS) के एक अकेले बंदूकधारी ने घात लगाकर हमला किया है। हमले में 2 अमेरिकी सैनिक और 1 अमेरिकी नागरिक (ट्रांसलेटर) की मौत हो गई। 3 अन्य अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, जिनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

इमरान की पूर्व पत्‍नी ने मस्‍क से की अपील, बोलीं- आपने वादा किया था कि...

इमरान की पूर्व पत्‍नी ने मस्‍क से की अपील, बोलीं- आपने वादा किया था कि...An appeal by Imran Khan's ex-wife Jemima Goldsmith : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्‍नी जेमिमा गोल्डस्मिथ ने एलन मस्‍क को चिट्ठी लिखकर अपील की है। जेमिमा ने कहा कि 'एक्स' प्लेटफॉर्म जानबूझकर इमरान खान की गिरफ्तारी और जेल में उनके साथ हो रहे व्यवहार से जुड़े उनके पोस्ट की रीच को कम कर रहा है, जिससे उनकी आवाज लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। उन्होंने कहा कि जबकि एलन मस्क ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वादा किया था...

देश के किस राज्य में मिलता है सबसे सस्ता पेट्रोल, सरकार ने दी जानकारी

देश के किस राज्य में मिलता है सबसे सस्ता पेट्रोल, सरकार ने दी जानकारीकेंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि आंध्रप्रदेश में पेट्रोल और डीजल सबसे महंगे हैं, जिसका मुख्य कारण राज्य द्वारा लगाया जाने वाला सबसे अधिक मूल्य वर्द्धित कर (वैट) है जबकि अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में ईंधन की कीमतें सबसे कम हैं।

प्रेग्‍नेंसी टेस्‍ट करवाकर ही होस्‍टल में घुसना, छुट्टी से लौटी छात्राओं के लिए अजीब फरमान

प्रेग्‍नेंसी टेस्‍ट करवाकर ही होस्‍टल में घुसना, छुट्टी से लौटी छात्राओं के लिए अजीब फरमानमहाराष्ट्र के पुणे में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सरकारी गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं ने आरोप लगाया है कि जब वे छुट्टियों से वापस होस्‍टल आती हैं तो उन्हें प्रेगनेंसी टेस्ट कराने के लिए मजबूर किया जाता है। हॉस्टल मैनेजमेंट पर इस आरोप के बाद हंगामा मच गया है।

nitin nabin : नितिन नबीन को कितनी सैलरी मिलेगी, अध्यक्ष बनने के क्या सुविधाएं देती है BJP

nitin nabin : नितिन नबीन को कितनी सैलरी मिलेगी, अध्यक्ष बनने के क्या सुविधाएं देती है BJPnitin nabin News in hindi : भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने पार्टी मुख्यालय में पदभार संभाला। भाजपा ने संगठनात्मक स्तर पर बड़ा फैसला लेते हुए बिहार सरकार के मंत्री और तेज-तर्रार नेता नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। आपको बता दें कि पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष या कोई भी और ओहदा सरकारी पद नहीं है।

MNREGA का बदलेगा नाम, कहलाएगी जी राम जी' योजना, मोदी सरकार लाएगी बिल

MNREGA का बदलेगा नाम, कहलाएगी जी राम जी' योजना, मोदी सरकार लाएगी बिलमोदी सरकार मनरेगा स्कीम का नाम बदलने की तैयारी कर रही है। 'जी राम जी योजना के नाम लोकप्रिय बनाया जा सकता है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का नाम अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना होगा। शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट ने योजना का नाम बदलने और काम के दिनों की संख्या बढ़ाने वाले बिल को मंजूरी दे दी। मीडिया खबरों के मुताबिक काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी।

अविका गोर से लेकर सामंथा रुथ प्रभु तक, साल 2025 में शादी के बंधन में बंधीं ये हसीनाएं

अविका गोर से लेकर सामंथा रुथ प्रभु तक, साल 2025 में शादी के बंधन में बंधीं ये हसीनाएंसाल 2025 अब खत्म होने की तरफ बढ़ चला है। 2025 कई सेलेब्स के लिए खुशियां लेकर आया है। मनोरंजन जगत के कई कलाकारों ने अपने जीवन का नया अध्याय इस साल शुरू किया है। देखिए साल 2025 में शादी के बंधन में बंधने वाले सेलेब्स की लिस्ट...

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्स

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्सFlipkart की End of Season Sale 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चल रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट दी जा रही है। इस सेल में Apple का iPhone 16 Pro सबसे बड़े डील्स में से एक बनकर सामने आया है। बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट्स को मिलाकर यह प्रीमियम स्मार्टफोन 70,000 रुपए से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं।

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमत

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमतRedmi Note 15 Price : शाओमी के अगले मिड-रेंज स्मार्टफोन का अपडेट करीब आ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार रेडमी नोट 15 सीरीज भारत में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च हो सकती है। मीडिया खबरों के मुताबिक पहले सामान्य रेडमी नोट 15 का लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद रेडमी नोट 15 प्रो और रेडमी नोट 15 प्रो प्लस वेरिएंट्स का परिचय कराया जाएगा।

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथ

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथNubia M153 स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। हालांकि अभी इसे चीन में लॉन्च किया गया है। यह ZTE और ByteDance द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक AI-फोकस्ड स्मार्टफोन है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला 'ट्रूली एजेंटिक AI फोन' है। इसकी कीमत 3499 युआन (लगभग 44,000 रुपए) रखी गई है।
