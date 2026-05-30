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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: शनिवार, 30 मई 2026 (17:00 IST)

1 हजार IPL रन बनाने के लिए वैभव सूर्यवंशी ने खेली सिर्फ 440 गेंदें

IPL
युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल सबसे कम गेंदों में 1000 रन पूरे कर लिए हैं। उन्होंने 440 गेंदें खेलीं, जो सबसे तेज हैं। आंद्रे रसेल इससे पहले सबसे तेज थे, जिन्होंने इसके लिए 545 गेंदें खेली थीं।सूर्यवंशी IPL में 1000 रन बनाने वाली पारियों के मामले में दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज़ हैं। शॉन मार्श ने सिर्फ़ 21 पारियों में यह मुकाम हासिल किया, जबकि लेंडल सिमंस ने 23 पारियों में, जो सूर्यवंशी के बराबर है।

आईपीएल 2026 में सूर्यवंशी ने कुल 135 बाउंड्री लगाईं, जिसमें रिकॉर्ड 72 छक्के शामिल हैं, जो किसी भी टी 20 टूर्नामेंट में किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा लगाए गए सबसे ज़्यादा छक्के हैं। इससे पहले सबसे ज़्यादा 128 बाउंड्री बटलर ने आईपीएल 2022 में लगाई थीं, जिन्होंने 83 चौके और 45 छक्के लगाए थे। सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में 16 पारियों में 776 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 237.30 रहा और इनमें से 684 रन सिर्फ़ चौकों और छक्कों से आए।सूर्यवंशी अपनी पिछली चार पारियों में नर्वस नाइनटीज में 3 बार आउट हुए हैं। अब वे आईपीएल में नाइनटीज में सबसे ज़्यादा बार आउट होने वाले बल्लेबाज़ बन गए हैं और 2014 में ग्लेन मैक्सवेल के बाद एक सीज़न में ऐसी तीन इनिंग खेलने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं।

IPL 2026 में सूर्यवंशी ने 776 रन बनाए, जो टूर्नामेंट के एक एडिशन में किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए पांचवें सबसे ज़्यादा रन हैं। यह आरआर के लिए किसी भी बैटर के दूसरे सबसे ज़्यादा रन हैं, जो 2022 में जोस बटलर के 863 रन के बाद है।सूर्यवंशी ने एलिमिनेटर और क्वालिफायर 2 में कुल 193 रन बनाए। सिर्फ़ बटलर ने 2022 में 195 रन बनाकर IPL के किसी एक एडिशन में क्वालिफायर और एलिमिनेटर मिलाकर इससे ज़्यादा रन बनाए थे।
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