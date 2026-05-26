लगातार दूसरी बार IPL फाइनल में बैंगलूरू, गुजरात को 92 रनों से रौंदा

GTvsRCB इंडियन प्रीमियर लीग के क्वालिफायर 1 मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू ने गुजरात टाइटंस को धर्मशाला के मैदान पर 92 रनों से हराकर सीधा आईपीएल फाइनल में प्रवेश कर लिया है। गत विजेता बैंगलूरू लगातार दूसरी बार आईपीएल फाइनल खेलेगी। गुजरात को अब क्वालिफायर 2 में एलिमिनेटर की विजेता टीम से मैच खेलना होगा। इस टीम का विजेता फाइनल में बैंगलूरू से दो दो हाथ करेगा।पहले बल्लेबाजी कर 254 रन बनाने वाली बैंगलूरू ने गुजरात को कभी चेस में ही नहीं रखा। पॉवरप्ले में ही टीम ने 4 विकेट गंवा दिए और 88 रनों पर 8 विकेट हो गए थे।Impact Player राहुल तेवतिया की 67 रनों की पारी आई तब जाकर टीम 100 रनों से कम के अंतर से हारी अन्यथा यह बहुत करारी हार होने वाली थी।विराट कोहली, देवदत्त पड़िक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), वेंकटेश अय्यर, क्रुणाल पांड्या, टिम डेविड, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, जैकब डफी और रसिख डार सलाम।: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, निशांत सिंधु, जॉस बटलर (विकेट कीपर), वॉशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद ख़ान, कुलवंत खेजरोलिया, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा।