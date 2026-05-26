रजत की स्वर्ण पारी ने बैंगलूरू को गुजरात के खिलाफ पहुंचाया 250 पार

RCBvsGT रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू के कप्तान रजत पाटीदार ने धर्मशाला के मैदान पर 33 गेंदों में 93 रनों की कप्तानी पारी खेलकर अपनी टीम को क्वालिफायर 1 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ बेहद मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया है। बैंगलूरू ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 254 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया है।गुजरात टाइटंस की ओर से कगीसो रबाड़ा और जेसन होल्डर को 2-2 विकेट मिले।यह अब आईपीएल प्लेऑफ़ में किसी टीम का सबसे बड़ा स्कोर हो गया है। आरसीबी ने 2023 में क्वालीफ़ायर 2 में मुम्बई इंडियंस के खिलाफ गुजरात टाइटंस द्वारा बनाए गए 233/3 के स्कोर को पीछे छोड़ दिया है।हालांकि 20 रन पर पाटीदार का कैच छोड़ना गुजरात को महंगा पड़ गया। पाटीदार ने उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ 33 गेंद पर 5 चौके और 9 छक्के की मदद से नाबाद 93 रन बना दिए। इसी वजह से आरसीबी ने इतना बड़ा टोटल बना दिया। कुलवंत खेजरोलिया के दूसरे ओवर से 28 रन आए थे और वहां से जीटी मैच में वापसी कर ही नहीं पाई। उनसे कैच छूटे और ग्राउंड फील्डिंग भी उतनी अच्छी नहीं रही।टॉस जीतकर गुजरात ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बेंगलुरु ने तूफानी शुरुआत की। वेंकटेश अय्यर ने मोहम्मद सिराज के पारी के पहले ओवर में तीन चौके मारे और इस ओवर में 14 रन पड़े। अय्यर ने दूसरे ओवर में कगिसो रबाडा पर छक्का मारा लेकिन अगली गेंद पर आउट हो गए। रबाडा का पॉवरप्ले में यह 18वां विकेट था और उन्होंने मोहम्मद शमी का 2023 में पॉवरप्ले में 17 विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रबाडा के पारी के चौथे ओवर में चार चौके लगे। इसमें दो कोहली और दो देवदत्त पड़िक्कल ने मारे। पॉवरप्ले के छठे ओवर में कोहली ने दो चौके और एक छक्का मारा।पावरप्ले में आरसीबी को जिस शुरूआत की दरकार थी, वह उन्हें मिल चुका है। उन्होंने एक विकेट जरूर गंवाया लेकिन साथ ही में 76 रन भी बना दिए। कई मैचों के बाद ऐसा हुआ है कि पावरप्ले में रबाडा और सिराज की जोड़ी को तोड़ना पड़ा । बीच में जेसन होल्डर को गेंदबाजी पर लगाना पड़ा।कोहली और पड़िक्कल के बीच 50 रन की साझेदारी पूरी हो गयी जो इस सीजन उनके बीच हुई यह सातवीं 50 रनों की साझेदारी है जो एक आईपीएल सीजन में संयुक्त रूप से दूसरे सर्वाधिक हैं। कोहली और डु प्लेसी के बीच 2023 में आठ 50 रनों की साझेदारी हुई थी।आखिर होल्डर ने नौंवें ओवर में कोहली को बोल्ड कर गुजरात को महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। कोहली ने 25 गेंदों पर 43 रन की पारी में पांच चौके और एक छक्का लगाया। होल्डर ने फिर पड़िक्कल को विकेटकीपर के हाथों कैच आउट कराया। पड़िक्कल ने रिव्यू लिया लेकिन अम्पायर का फैसला बरकरार रहा। पड़िक्कल ने 19 गेंदों में पांच चौकों की मदद से 30 रन बनाये। होल्डर के दो झटकों से बेखबर रजत पाटीदार ने होल्डर पर 11वें ओवर में छक्का और क्रुणाल पंड्या ने चौका मारा।पंड्या ने 12वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा पर चौका और छक्का मारा।कुलवंत खेजरोलिया के पारी के 16वें ओवर में चार चौके और एक छक्का लगा। इस ओवर में कुल 28 रन पड़े और 15 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर तीन विकेट पर 168 रन पहुंच गया। पाटीदार ने 16वें ओवर में राशिद खान पर छक्का मारा। क्रुणाल ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी छक्का मारा। पाटीदार ने आखिरी गेंद को भी छक्के के लिए भेजा। राशिद के इस ओवर में 21 रन पड़े। रबाडा ने 17वें ओवर में आते ही क्रुणाल का विकेट झटका। क्रुणाल ने 28 गेंदों पर 43 रन में पांच चौके और दो छक्के लगाए। क्रुणाल और पाटीदार ने चौथे विकेट के लिए 95 रनों की साझेदारी 45 गेंदों में पूरी की।पाटीदार ने रबाडा पर छक्का मारकर अपना अर्धशतक पूरा किया। अगली गेंद पर भी उन्होंने छक्का जड़ दिया। आरसीबी के 200 रन भी पूरे हो गए। प्रसिद्ध कृष्णा ने डेविड मिलर को बोल्ड कर गुजरात को पांचवीं सफलता दिलाई। पाटीदार ने अगले ओवर में सिराज की पहली दो गेंदों पर छक्का और चौका मारा। जितेश शर्मा ने भी पांचवीं और छठी गेंद पर चौका और छक्का मारा। इस ओवर में भी 21 रन पड़े। पाटीदार ने आखिरी ओवर में भी कृष्णा की पहली गेंद को छक्के के लिए उड़ा दिया। तीसरी गेंद पर भी पाटीदार ने छक्का मारकर 250 रन पूरे कर दिए। आरसीबी की पारी 254 रन पर जाकर थमी।