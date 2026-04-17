5 मैच में नहीं खुला जसप्रीत बुमराह के विकेटों का खाता, 114 गेंदो में दिए 164 रन

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— Aakash Chopra (@cricketaakash) April 16, 2026

मुंबई इंडियन्स का तुरुप का इक्का समझे जाने वाले जसप्रीत बुमराह सबसे कमजोर कड़ी लग रहे हैं। आईपीएल शुरु हुए 2 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया है और इस दौरान मुंबई ने 5 मैच खेल लिए हैं लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 5 मैचों में उनको एक भी विकेट नहीं मिला है।आईपीएल में उनको अपने पहले विकेट के लिए इतना इंतजार शायद ही कभी करने को मिला हो। मुंबई इंडियन्स जिस (कोलकाता के खिलाफ) मैच में जीती थी उस में भी जसप्रीत बुमराह एक भी विकेट लेने में नाकामयाब हो गए थे। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 21 रन बिना विकेट लिए यह उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।माना जाता है जसप्रीत बुमराह सटीक यॉर्कर और स्लोअर वन्स करते हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया है लेकिन इसके नतीजे उल्टे देखने को मिले हैं। कई बार दूसरा कारण यह जान पड़ता है कि उनकी छवि को लेकर बल्लेबाज सजग हो जाते हैं और उनकी गेंदों को सम्मान देने के कारण वह विकेट नहीं ले पाते।लेकिन इकॉनोमी देखें तो जसप्रीत बुमराह को इस सत्र में 8.63 की दर से पिटाई पड़ी है। 5 मैचों में अब तक वह 19 ओवर यानि की 114 गेंदें डाल चुके हैं और उन पर बल्लेबाजों ने 164 रन बनाए हैं।उनके इस प्रदर्शन के कारण टीम के अन्य गेंदबाज दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर और ट्रेंट बोल्ट पर बल्लेबाज क्रूरता के साथ प्रहार करते हैं और मुंबई मैच से बाहर हो जाती है।