मुंबई इंडियंस की बढ़ी समस्या, चोटिल हुआ गेंदबाज शामिल हुआ रिपलेसमेंट

मुंबई इंडियंस ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के बाकी बचे मैचों के लिए चोटिल अथर्व अंकोलेकर के स्थान पर कृष भगत को टीम में शामिल किया है।घरेलू क्रिकेट में पंजाब की तरफ से खेलने वाले 21 वर्षीय ऑलराउंडर कृष तेज गेंदबाज और निचले क्रम के उपयोगी बल्लेबाज हैं। वह पिछले दो वर्षों से मुंबई इंडियंस के ट्रायल्स का हिस्सा रहे हैं।मुंबई इंडियंस ने बयान में कहा, ‘‘कृष ने अपनी लगन और कड़ी मेहनत से कोचिंग स्टाफ को प्रभावित किया है। पिछले कुछ वर्षों में घरेलू क्रिकेट और मुंबई इंडियंस के अभ्यास सत्रों में उनके समर्पण ने उन्हें मुख्य टीम में शामिल होने का अवसर दिलाया है।’मुंबई इंडियंस अभी अंक तालिका में सिर्फ कोलकाता नाईट राइडर्स से ही ऊपर हैं। शुरुआत में 3 मैच हार चुकी चेन्नई सुपर किंग्स भी उनसे अंक तालिका में ऊपर है। मुंबई इंडियन्स ने साल 2013 के बाद इस सत्र में विजयी शुरुआती की थी। लेकिन कोलकाता से जीत हासिल करने के बाद उनका अभियान पटरी से उतर गया। इसके बाद टीम को दिल्ली, बैंगलूरू और राजस्थान से हार मिली। टीम को अगला मैच पंजाब से खेलना है जो अब तक इस टूर्नामेंट में अविजित है।