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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: गुरुवार, 16 अप्रैल 2026 (21:11 IST)

क्विंटन डी कॉक ने नाबाद शतक लगाकर मुंबई को पंजाब के खिलाफ पहुंचाया 195 रनों तक

IPL 2026
MIvsPBKS क्विंटन डी कॉक (नाबाद 112) और नमन धीर (50) की शानदार बल्लेबाजी के दम पर मुम्बई इंडियंस ने गुरुवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 24वें मुकाबले में पंजाब किंग्स के खिलाफ छह विकेट पर 195 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया।

आज यहां मुम्बई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुम्बई इंडियंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसे अर्शदीप सिंह ने तीसरे ही ओवर में रायन रिकलटन (दो) और सूर्यकुमार यादव (शून्य) के रूप में दोहरे झटके दिये। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये नमन धीर ने क्विंटन डी कॉक के साथ पारी को संभाला और तेजी के साथ रन भी बटोरे। दोनों बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिये 122 रनों की साझेदारी हुई।

14वें ओवर में शशांक सिंह ने नमन धीर को आउट कर इस साझेदारी का अंत किया। नमन धीर ने 31 गेंदों में तीन चौके और तीन छक्के लगाते हुए 50 रनों की पारी खेली। चौथे विकेट के रूप में हार्दिक पंड्या (14) एक बेहतरीन कैच पर लपके गये। उन्हें मार्को यानसन ने आउट किया। 19वें ओवर की पांचवी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने शरफ़ेन रदरफ़ोर्ड (एक) को बोल्ड कर पंजाब को पांचवीं सफलता दिलाई। तिलक वर्मा (आठ) रन आउट हुये। पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट पर 195 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। क्विंटन डी कॉक ने 60 गेंदों में आठ चौके और सात छक्के उड़ाते हुए 112 रनों की नाबाद पारी खेली।

पंजाब किंग्स के खिलाफ अर्शदीप सिंह ने तीन विकेट लिये। शशांक सिंह ने एक बल्लेबाज को आउट किया।
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